Вучич след срещата със Зеленски: Не разговарях с Путин, Сърбия не е марионетка на никоя друга държава

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че не е „обявявал политическия си дневен ред“ пред руския президент Владимир Путин в отговор на въпрос за руската гледна точка и първото официално посещение на украинския президент Володимир Зеленски в Сърбия, както и дали е обсъждал тази визита преди това с президента на Руската федерация Владимир Путин, предаде БТА.
„Не разговарях с него, защото не обявявам политическата си програма на никого (предварително), защото Сърбия не е марионетка на никоя друга държава по света. Ние имаме собствена програма и се грижим за собствената си външна политика. Това е всичко“, подчерта Вучич, цитиран от РТС.
Той посочи, че същото важи и за срещите на Путин с президента на САЩ Доналд Тръмп, с пратеника на САЩ Стив Уиткоф, със зетя на Тръмп Джаред Къшнър, с европейски представители или с когото и да било друг.
„Ние сме независима държава и ще останем такива и занапред“, каза Вучич.
На въпрос дали е видял някакви косвени опити от руската страна да предотврати посещението на Зеленски в Сърбия, Вучич отговори, че е видял много критики към него, но че, както е оценил, те са дошли предимно без реални аргументи. Той подчерта, че Путин е "интелигентен и силен лидер".
Говорейки за отношенията си с руския президент Владимир Путин, Вучич посочи, че преди това са се срещали не веднъж, а няколко пъти годишно.
„Имахме взаимно уважение, така да се каже, разговарях с него, не знам точно, 21 или 22 пъти, и посетих Русия много пъти. Той също посети Сърбия“, каза Вучич.
Той заяви, че Сърбия и Русия имат традиционни връзки и винаги ще ги имат, както и че двете страни традиционно празнуват заедно Деня на победата на 9 май, защото по думите му "руската армия е оказала голямо влияние върху освобождението на Сърбия".
„Имахме и големи икономически интереси. Все още получаваме по-голямата част от газа си от Русия. В същото време те все още притежават нашата петролна компания НИС, която им беше продадена от предишно правителство през 2008 г.“, каза Вучич.
По време на посещението си в Белград Зеленски потвърди позицията на Украйна, че подкрепя териториалната цялост на Сърбия и не признава независимостта на бившата сръбската област Косово, която се отдели от Сърбия през 2008 година.
Оттогава Белград и Прищина водят диалог под егидатата на ЕС за нормализиране на отношенията си, но напрежението остава високо и спорните въпроси са решени частично или отлагани с години, припомнят сръбските медии.
Върховният представител на ЕС по външните работи и сигурността Кая Калас подчертава, че нормализирането на отношенията остава задължително условие за европейската интеграция и на двете държави.
Липсата на нормализиране на отношенията между Прищина и Белград продължава да възпрепятства и двамата партньори по европейския им път“, се казва и в декларация, приета на срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Брюксел през декември 2025 г.
„Всички споразумения, постигнати в рамките на диалога между Белград и Прищина, с посредничеството на ЕС, трябва да бъдат изпълнени, по-специално Споразумението за пътя към нормализиране и приложението към него“, се призовава в декларацията.
В документа се подчертава, че финансовата подкрепа за Косово и Сърбия по линия на Механизма за реформи и растеж за Западните Балкани „е обусловена от конструктивното ангажиране на партньорите с измерим напредък и осезаеми резултати в нормализирането на отношенията им“.
Изявлението се отнася до устното споразумение от март 2023 г., постигнато между лидерите на Косово и Сърбия, Албин Курти и Александър Вучич, под егидата на Европейския съюз. То определя седем стъпки за прилагане на документ, постигнат предходния месец, който ангажира двете държави с „нормални, добросъседски отношения помежду си на основата на равни права“ – четвърт век след като Косово се отдели от Сърбия и 15 години след като обяви независимост.
Почти три години по-късно споразумението и приложението му не са изпълнени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #13
15:35 10.08.2026
2 Мдаа
15:35 10.08.2026
3 Шопо
Коментиран от #7
15:37 10.08.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #38
15:37 10.08.2026
5 1001
15:37 10.08.2026
6 Шопо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":На блатарите им останаха само талибаните и бегекопейките!
15:38 10.08.2026
7 1001
До коментар #3 от "Шопо":Бункерното с ботокса е путник за ада отдавна.
Коментиран от #17
15:39 10.08.2026
8 Сърбия не е марионетка на Мацква!
Коментиран от #15
15:41 10.08.2026
9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #11
15:41 10.08.2026
10 Пълния текст
Коментиран от #26
15:44 10.08.2026
11 Хомосексуалисти за Путин
До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Уррррааааа!!!
Коментиран от #21, #32
15:45 10.08.2026
12 Абе
15:47 10.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Глюпости , Вучин
15:48 10.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Хмм
15:49 10.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Хи хи
Коментиран от #22
15:51 10.08.2026
20 Шкиф
15:51 10.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Путин
15:54 10.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 балкански хитрец
Коментиран от #36
15:57 10.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Коста
16:02 10.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Тиква
16:03 10.08.2026
34 Коста
16:05 10.08.2026
35 Посещението на Зеленски в Сърбия
16:08 10.08.2026
36 Ха ХаХа
До коментар #28 от "балкански хитрец":На Урсула през кривите и крака минава куче с кокъл.
Гък не може да каже Урсула на Сърбия.
Това не е послушна и зависима България
16:10 10.08.2026
37 Палачинка сръбска
16:11 10.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Виктор
16:16 10.08.2026
40 123
16:17 10.08.2026
41 Копейки
16:39 10.08.2026
42 стоян георгиев
16:40 10.08.2026
43 Да върви бизнеса
16:40 10.08.2026
44 стоян георгиев
16:48 10.08.2026