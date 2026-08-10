Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Сърбия »
Вучич след срещата със Зеленски: Не разговарях с Путин, Сърбия не е марионетка на никоя друга държава
  Тема: Украйна

Вучич след срещата със Зеленски: Не разговарях с Путин, Сърбия не е марионетка на никоя друга държава

10 Август, 2026 15:33 1 354 44

  • александър вучич-
  • сърбия-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • украйна

Ние имаме собствена програма и се грижим за собствената си външна политика, каза сръбският президент

Вучич след срещата със Зеленски: Не разговарях с Путин, Сърбия не е марионетка на никоя друга държава - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че не е „обявявал политическия си дневен ред“ пред руския президент Владимир Путин в отговор на въпрос за руската гледна точка и първото официално посещение на украинския президент Володимир Зеленски в Сърбия, както и дали е обсъждал тази визита преди това с президента на Руската федерация Владимир Путин, предаде БТА.

„Не разговарях с него, защото не обявявам политическата си програма на никого (предварително), защото Сърбия не е марионетка на никоя друга държава по света. Ние имаме собствена програма и се грижим за собствената си външна политика. Това е всичко“, подчерта Вучич, цитиран от РТС.

Още новини от Украйна

Той посочи, че същото важи и за срещите на Путин с президента на САЩ Доналд Тръмп, с пратеника на САЩ Стив Уиткоф, със зетя на Тръмп Джаред Къшнър, с европейски представители или с когото и да било друг.

„Ние сме независима държава и ще останем такива и занапред“, каза Вучич.

На въпрос дали е видял някакви косвени опити от руската страна да предотврати посещението на Зеленски в Сърбия, Вучич отговори, че е видял много критики към него, но че, както е оценил, те са дошли предимно без реални аргументи. Той подчерта, че Путин е "интелигентен и силен лидер".

Говорейки за отношенията си с руския президент Владимир Путин, Вучич посочи, че преди това са се срещали не веднъж, а няколко пъти годишно.

„Имахме взаимно уважение, така да се каже, разговарях с него, не знам точно, 21 или 22 пъти, и посетих Русия много пъти. Той също посети Сърбия“, каза Вучич.

Той заяви, че Сърбия и Русия имат традиционни връзки и винаги ще ги имат, както и че двете страни традиционно празнуват заедно Деня на победата на 9 май, защото по думите му "руската армия е оказала голямо влияние върху освобождението на Сърбия".

„Имахме и големи икономически интереси. Все още получаваме по-голямата част от газа си от Русия. В същото време те все още притежават нашата петролна компания НИС, която им беше продадена от предишно правителство през 2008 г.“, каза Вучич.

По време на посещението си в Белград Зеленски потвърди позицията на Украйна, че подкрепя териториалната цялост на Сърбия и не признава независимостта на бившата сръбската област Косово, която се отдели от Сърбия през 2008 година.

Оттогава Белград и Прищина водят диалог под егидатата на ЕС за нормализиране на отношенията си, но напрежението остава високо и спорните въпроси са решени частично или отлагани с години, припомнят сръбските медии.

Върховният представител на ЕС по външните работи и сигурността Кая Калас подчертава, че нормализирането на отношенията остава задължително условие за европейската интеграция и на двете държави.

Липсата на нормализиране на отношенията между Прищина и Белград продължава да възпрепятства и двамата партньори по европейския им път“, се казва и в декларация, приета на срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Брюксел през декември 2025 г.

„Всички споразумения, постигнати в рамките на диалога между Белград и Прищина, с посредничеството на ЕС, трябва да бъдат изпълнени, по-специално Споразумението за пътя към нормализиране и приложението към него“, се призовава в декларацията.

В документа се подчертава, че финансовата подкрепа за Косово и Сърбия по линия на Механизма за реформи и растеж за Западните Балкани „е обусловена от конструктивното ангажиране на партньорите с измерим напредък и осезаеми резултати в нормализирането на отношенията им“.

Изявлението се отнася до устното споразумение от март 2023 г., постигнато между лидерите на Косово и Сърбия, Албин Курти и Александър Вучич, под егидата на Европейския съюз. То определя седем стъпки за прилагане на документ, постигнат предходния месец, който ангажира двете държави с „нормални, добросъседски отношения помежду си на основата на равни права“ – четвърт век след като Косово се отдели от Сърбия и 15 години след като обяви независимост.

Почти три години по-късно споразумението и приложението му не са изпълнени.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 22 Отговор
    Сърбия ци шута на блатната кочина!

    Коментиран от #6, #13

    15:35 10.08.2026

  • 2 Мдаа

    10 4 Отговор
    Паролата беше добра. Разбрахте се. Мара пак не е в час...както винаги.

    15:35 10.08.2026

  • 3 Шопо

    5 5 Отговор
    Путник

    Коментиран от #7

    15:37 10.08.2026

  • 4 Последния Софиянец

    11 20 Отговор
    Всичко бяга от потъващия путаник, само копейките още се надяват на чудо и викат слава бункеро!

    Коментиран от #38

    15:37 10.08.2026

  • 5 1001

    24 4 Отговор
    И тоя скоро ще даде фера.Забрави кой бомби Сърбия!

    15:37 10.08.2026

  • 6 Шопо

    10 17 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    На блатарите им останаха само талибаните и бегекопейките!

    15:38 10.08.2026

  • 7 1001

    7 12 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Бункерното с ботокса е путник за ада отдавна.

    Коментиран от #17

    15:39 10.08.2026

  • 8 Сърбия не е марионетка на Мацква!

    9 9 Отговор
    Само Задунайската губерния е !

    Коментиран от #15

    15:41 10.08.2026

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 13 Отговор
    Още една рафинерия е пламнала тази нощ в калната джамахирия, все па план вика ботоксовото❗

    Коментиран от #11

    15:41 10.08.2026

  • 10 Пълния текст

    7 9 Отговор
    За разлика от Радев и разговора му с Решетников, аз не разговарях с Путин, Сърбия не е марионетка на никоя друга държава.

    Коментиран от #26

    15:44 10.08.2026

  • 11 Хомосексуалисти за Путин

    3 6 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Уррррааааа!!!

    Коментиран от #21, #32

    15:45 10.08.2026

  • 12 Абе

    6 3 Отговор
    Зеленски не е толкова зелен между ушите като наш Мунчо, зад репликата Косово е сръбско, стои обещание за военна техника и муниции от страна на сърбите, а те ги имат в изобилие, за разлика от бг.

    15:47 10.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Глюпости , Вучин

    5 1 Отговор
    Глюпости ..

    15:48 10.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хмм

    10 0 Отговор
    Вучич продължава да се излага, тези на които се докарва не посрещат зеленски с военни почести и червен килим

    15:49 10.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хи хи

    9 4 Отговор
    зеленото жуже, качено на масата за да изглежда наравно с Вучич. Освен тва зеленото жуже си позволява да прави забележки на нато, при освобождаването на Косово от Сърбия. Ако нато има чест, следва да удари укрия, затова че зелено жуже си позволява да коментира действията на нато !!

    Коментиран от #22

    15:51 10.08.2026

  • 20 Шкиф

    9 3 Отговор
    И тоя плескавичар се натиска да ходи у ЕС и НАТО-то, нека, нека. Един ден ще цункат пачето всичките заедно.

    15:51 10.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Путин

    3 3 Отговор
    НАМ НА-ДУ-ЛИ!

    15:54 10.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 балкански хитрец

    5 3 Отговор
    То и милошевич живееше в суверенна държава , ама завърши в занданите на Хага. И този се е запътил за там. Урсула с най голямо удоволствие ще го прати.

    Коментиран от #36

    15:57 10.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Коста

    7 0 Отговор
    Сърбия, новата Баба Алено!

    16:02 10.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Тиква

    9 1 Отговор
    Никой нищо не ти казва Вучич,не мога да разбера какво прави зеления омияр в Сърбия,ви бандероФашаги и усташи не ги допускате,в затвора, веднага.

    16:03 10.08.2026

  • 34 Коста

    5 1 Отговор
    Точно! Хаха. Косово е Сръбско!

    16:05 10.08.2026

  • 35 Посещението на Зеленски в Сърбия

    1 3 Отговор
    Доказва че Сърбия води собствена политика

    16:08 10.08.2026

  • 36 Ха ХаХа

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "балкански хитрец":

    На Урсула през кривите и крака минава куче с кокъл.
    Гък не може да каже Урсула на Сърбия.
    Това не е послушна и зависима България

    16:10 10.08.2026

  • 37 Палачинка сръбска

    8 1 Отговор
    Видя, че путя няма да му даде Косово, то и никой няма да му го даде, и се фръцна. Продава оръжие на Украйна за 1 милиард, но обича руснаци. НИС била продадена от предишното правителство, той няма нищо общо, само дето е несменяем президент от 15 години.

    16:11 10.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Виктор

    2 0 Отговор
    Маръ урвата ме изтри! Маро,купи си квалитетни очила! Не с тези ментета от профила!

    16:16 10.08.2026

  • 40 123

    7 0 Отговор
    Те това е!!!Славен наследник на Тито(може да е генно заложено),дава мигач на ляво,но завива на дясно!

    16:17 10.08.2026

  • 41 Копейки

    3 0 Отговор
    Този е най голямата мъжка К. на Балканите

    16:39 10.08.2026

  • 42 стоян георгиев

    3 1 Отговор
    Дългоуча пак ще тича в Москва да подсмърча и да проси на развален руски език, но тоя път може и да му бият шута.

    16:40 10.08.2026

  • 43 Да върви бизнеса

    1 0 Отговор
    Ще продаде нешичко на уклаинците,нали трябва да се яде.

    16:40 10.08.2026

  • 44 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Копейките не могат да си обяснят и разберат как може да има независими мнения и, че не са всички роби като тях!

    16:48 10.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания