Лили Ермак пак намекна за сексапила си

Лили Ермак за пореден път напомни за сексапила си с фото в Инстаграм. Рускинята, която преди време се прочу с това, че отказа секс на футболната суперзвезда Кристиано Роналдо, сподели селфи от асансьора като стори в профила си, позирайки в мини поличка и топ.
Със сигурност нейните 1.5 млн. последователи са харесали видяното и са поставили доста лайкове на снимката.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бат пав
показвайки стари чанти ама лачени
по добре си нацъквай пълнежи за ритнитопковците
по ти приляга
15:03 10.08.2026
2 Грета Тунберг
16:47 10.08.2026