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Лили Ермак пак намекна за сексапила си

Лили Ермак пак намекна за сексапила си

10 Август, 2026 15:00 1 399 2

  • лили ермак-
  • сексапил-
  • секси-
  • футбол

Със сигурност нейните 1.5 млн. последователи са харесали видяното и са поставили доста лайкове на снимката

Лили Ермак пак намекна за сексапила си - 1
Снимка:
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лили Ермак за пореден път напомни за сексапила си с фото в Инстаграм. Рускинята, която преди време се прочу с това, че отказа секс на футболната суперзвезда Кристиано Роналдо, сподели селфи от асансьора като стори в профила си, позирайки в мини поличка и топ.

Със сигурност нейните 1.5 млн. последователи са харесали видяното и са поставили доста лайкове на снимката.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бат пав

    2 0 Отговор
    пак намекна за сексапила си
    показвайки стари чанти ама лачени

    по добре си нацъквай пълнежи за ритнитопковците
    по ти приляга

    15:03 10.08.2026

  • 2 Грета Тунберг

    1 0 Отговор
    Моят чЕкист Тесльо електрика се скри в банята.

    16:47 10.08.2026

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