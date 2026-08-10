Лили Ермак пак намекна за сексапила си

Лили Ермак за пореден път напомни за сексапила си с фото в Инстаграм. Рускинята, която преди време се прочу с това, че отказа секс на футболната суперзвезда Кристиано Роналдо, сподели селфи от асансьора като стори в профила си, позирайки в мини поличка и топ.

Със сигурност нейните 1.5 млн. последователи са харесали видяното и са поставили доста лайкове на снимката.