Новини
Спорт »
Лека атлетика »
Виктория Ангелова е световна шампионка на троен скок!

Виктория Ангелова е световна шампионка на троен скок!

10 Август, 2026 15:09, обновена 10 Август, 2026 15:14 974 6

  • виктория ангелова-
  • троен скок-
  • световна шампионка

Коя е новата златна българка, която покори света в Орегон

Виктория Ангелова е световна шампионка на троен скок! - 1
Снимка: Фейсбук/Спортен календар
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българският спорт има своя нов голям герой в леката атлетика!

Само на 17 години, талантливата Виктория Ангелова спечели златния медал в тройния скок на Световното първенство по лека атлетика до 20 години. На емблематичния стадион в Юджийн, щата Орегон, нашето момиче демонстрира изключителен характер и воля за победа, изпреварвайки конкуренцията в инфарктен финал.

Драматичният път на Виктория Ангелова до златото в САЩ

Състезанието в Орегон не започна по най-добрия начин за младата българка. След труден старт и записан фаул в първия си опит, тя трябваше да преодолее огромно емоционално и физическо изтощение. Серията ѝ премина през 12.75 м, 13.14 м, 13.05 м и 13.06 м.

Истинският триумф обаче дойде в шестия, последен опит. Със зашеметяващ скок от 13.91 метра (-1.9 м/с) Виктория буквално отнесе конкуренцията и грабна световната титла. Нейни подгласнички останаха Дария Винчеану (Румъния) с 13.70 м и Ана Естрела Де Леон (Испания) с 13.58 м.

"Чувствам се невероятно, но и изключително изтощена... радвам се, че успях да се събера в последния опит", сподели тя пред Gong.bg.

Наследник на спортна династия

Ангелова идва от емблематична спортна фамилия – дъщеря е на баскетболиста Димитър Ангелов, а майка ѝ Вяра е бивша спринтьорка. Този успех идва след европейската титла за девойки до 18 г. в Риети, Италия, само месец по-рано, където скочи 13.98 м. За нейната подготовка се грижи легендарният треньор Георги Помашки в Атина.

Признание и посвещение

Президентът на БОК Весела Лечева поздрави шампионката, отбелязвайки, че името на Виктория Ангелова трябва да се запомни. Самата атлетка посвети златото на семейството и треньора си.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    Браво на момичето!

    15:16 10.08.2026

  • 2 !!!?

    15 1 Отговор
    Супер момиче ! Гордост за България !

    15:19 10.08.2026

  • 3 ВЕДНАГА ДА ЗАЕМА ТВА ДЕВОЙЧЕ

    4 1 Отговор
    МЯСТОТО ИЛИ НА МУНЧО ИЛИ НА МАСОНКАТА ПРЕЗИДЕНТ...

    15:35 10.08.2026

  • 4 Браво!

    3 1 Отговор
    Дано и ние се наредим , между първите в света!!!

    15:41 10.08.2026

  • 5 РАК

    5 1 Отговор
    Браво

    15:41 10.08.2026

  • 6 Дгйлп

    2 1 Отговор
    Напредваме!

    Или светът назадва по-бързо от нас?!

    15:51 10.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове