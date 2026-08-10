Виктория Ангелова е световна шампионка на троен скок!

Българският спорт има своя нов голям герой в леката атлетика!

Само на 17 години, талантливата Виктория Ангелова спечели златния медал в тройния скок на Световното първенство по лека атлетика до 20 години. На емблематичния стадион в Юджийн, щата Орегон, нашето момиче демонстрира изключителен характер и воля за победа, изпреварвайки конкуренцията в инфарктен финал.

Драматичният път на Виктория Ангелова до златото в САЩ

Състезанието в Орегон не започна по най-добрия начин за младата българка. След труден старт и записан фаул в първия си опит, тя трябваше да преодолее огромно емоционално и физическо изтощение. Серията ѝ премина през 12.75 м, 13.14 м, 13.05 м и 13.06 м.

Истинският триумф обаче дойде в шестия, последен опит. Със зашеметяващ скок от 13.91 метра (-1.9 м/с) Виктория буквално отнесе конкуренцията и грабна световната титла. Нейни подгласнички останаха Дария Винчеану (Румъния) с 13.70 м и Ана Естрела Де Леон (Испания) с 13.58 м.

"Чувствам се невероятно, но и изключително изтощена... радвам се, че успях да се събера в последния опит", сподели тя пред Gong.bg.

Наследник на спортна династия

Ангелова идва от емблематична спортна фамилия – дъщеря е на баскетболиста Димитър Ангелов, а майка ѝ Вяра е бивша спринтьорка. Този успех идва след европейската титла за девойки до 18 г. в Риети, Италия, само месец по-рано, където скочи 13.98 м. За нейната подготовка се грижи легендарният треньор Георги Помашки в Атина.

Признание и посвещение

Президентът на БОК Весела Лечева поздрави шампионката, отбелязвайки, че името на Виктория Ангелова трябва да се запомни. Самата атлетка посвети златото на семейството и треньора си.