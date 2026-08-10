Актрисата Обри Плаза стана майка за пръв път на 42 г.

Американската актриса Обри Плаза стана майка за първи път. 42-годишната звезда от сериалите „Паркове и отдих“ и „Белият лотос“ е родила момиченце от партньора си, актьора Кристофър Абът, през последната седмица на юли, съобщава TMZ, позовавайки се на свои източници.

Обри Плаза беше заснета в неделя в Ню Йорк с бебето на ръце, след като според изданието е присъствала на последното представление на Кристофър Абът в бродуейската постановка „Death of a Salesman“. Към момента двойката не е обявила публично името на дъщеря си и не е публикувала официално съобщение за раждането.

Новината за бременността на актрисата беше потвърдена през април от неин представител пред People. Тогава източник, близък до двойката, определи очакването на първото им дете като „красива изненада след емоционална година“ и заяви, че двамата се чувстват „много благословени“.

Малко по-късно самата Обри Плаза заговори за бременността в подкаста SmartLess. С характерното си чувство за хумор тя отбеляза: „В мен има бебе“, а след това призна, че идеята за майчинството винаги я е привличала. По думите ѝ това е преживяване, което отдавна е искала да разбере сама.

40-годишният Кристофър Абът също коментира предстоящото бащинство през май. Актьорът, познат от „Girls“ и редица независими филми, определи случващото се като „много вълнуващо“. През юни двамата се появиха заедно и на наградите „Тони“, където Кристофър Абът беше номиниран за ролята си на Биф Лоуман в „Death of a Salesman“.

Обри Плаза и Кристофър Абът се познават професионално от години. Двамата участват заедно във филма „Black Bear“ от 2020 г., а през 2023 г. си партнират и в офбродуейската постановка „Danny and the Deep Blue Sea“. Не е известно кога точно приятелството им е прераснало в романтична връзка.

Раждането идва след изключително труден период за Обри Плаза. Нейният съпруг, сценаристът и режисьор Джеф Баена, почина през януари 2025 г. на 47-годишна възраст. По-късно стана известно, че двамата са били разделени от септември 2024 г. Плаза и семейството на Джеф Баена тогава определиха загубата като „невъобразима трагедия“ и помолиха за лично пространство.

През август 2025 г. актрисата говори открито за скръбта си в подкаста Good Hang на своята приятелка и бивша екранна партньорка Ейми Полър. Обри Плаза определи преживяването като „ежедневна борба“ и сравни мъката с огромно пространство, което винаги остава до нея, независимо дали се опитва да се приближи или да избяга от него.

Обри Плаза и Джеф Баена бяха заедно от 2011 г. и сключиха брак през 2021 г. Двамата работиха заедно и по няколко филмови проекта, сред които „Life After Beth“, „The Little Hours“ и „Spin Me Round“.