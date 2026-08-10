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Всеки четвърти в парламента е приятел на Русия, само 20 на Украйна

Всеки четвърти в парламента е приятел на Русия, само 20 на Украйна

10 Август, 2026 14:04 1 430 31

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  • италия-
  • северна корея-
  • азербайджан-
  • узбекистан-
  • таджикистан-
  • казахстан

2 години преди войната на Русия в Украйна, приятелите на Москва в парламента ни бяха 115. Интерес от депутатите е регистриран към Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан. На най-голяма почит се радва Италия

Всеки четвърти в парламента е приятел на Русия, само 20 на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
24 часа 24 часа всекидневник
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Всеки четвърти български депутат е приятел на Русия, но едва 20 са на Украйна. Това показва бърз преглед на групите за приятелство в 52-ото народно събрание, които в този мандат са с 86 държави. Те са неформални доброволни групи за поддържане на международни контакти, нямат правно обвързващи задължения и целят насърчаване на диалог и сътрудничество с парламентите на други страни. Членството в тях дава възможност за повече двустранни визити - и задгранични командировки, и посрещане на официални делегации у нас, изброи "24 часа".

В предходния парламент имаше над 90 групи за приятелство, а председателката му Наталия Киселова се бе записала във всички. Сегашната шефка Михаела Доцова не фигурира в нито една. Така са и лидерите на ГЕРБ Бойко Борисов и на ДПС Делян Пеевски. В нито една група не са и 12 от ГЕРБ, включително бившият премиер Росен Желязков, плюс трима ексминистри, както и Богдан Богданов и Бойко Рашков от ПП.

Групата за приятелство с Русия е от 58 души. Начело на русофилите в парламента е Коста Стоянов от “Възраждане”. С изключение на него и още двама от същата партия всички останали 55-има са от “Прогресивна България”. Това прави 42% от парламентарната група. Тук са знакови хора на Румен Радев - трима от 4-мата зам.-шефове на парламентарната група - Владимир Николов, Галин Дурев и Слави Василев, както и говорителят ѝ Антон Кутев и др.

И в 51-ото НС имаше група за приятелство с Русия, която обаче бе разнопартийна - включваше хора от БСП, “Възраждане”, ИТН и АПС. ГЕРБ и единните тогава ПП-ДБ отказаха да влязат с мотива, че Москва ни е обявила за вражеска страна. Делян Пеевски също нямаше свои хора в нея. 2 години преди войната на Русия в Украйна, приятелите на Москва в парламента ни бяха 115.

Сега има 16-членна група за приятелство и с Беларус, пак начело с депутат от “Възраждане” (Ивелин Първанов) и пак с изключение на двама негови съпартийци всички в нея са от ПБ.

За разлика от Русия и Беларус депутатите на Радев нямат толкова голям интерес към групата за Украйна - само двама са в нея. Но са се записали от всички останали без “Възраждане” - по 5-има от ГЕРБ-СДС и ДБ и по 4-има от ПП и ДПС. Начело е съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев. Той е фен на още 6 държави. Другият съпредседател Божидар Божанов не оглавява нито една група за приятелство, а членува в седем.

Интерес от депутатите е регистриран към Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан.

На най-голяма почит се радва Италия

89 народни представители - 37% от всички, искат да работят за дружбата с нея, а начело е Владимир Николов от ПБ (който имаше блестяща волейболна кариера там). САЩ държат второто място с 82, Германия е трета със 70 депутати. Ръка към Турция подават 64, а Китай и Франция си делят петото място с по 63-ма. Следващата по големина приятелска група е японската, водена от бившият вицепремиер Томислав Дончев. Той не членува в друга.

За сътрудничеството с Китай ще отговаря шефът на комисията по земеделие Явор Гечев от ПБ, който е и в италианската група. 2/3 от китайските фенове в парламента са от управляващото мнозинство, 9 от ГЕРБ, по 7 от “Възраждане” и ПП и един от ДБ. ДПС не проявяват интерес към нея.

Геополитическият сблъсък Израел - Палестина е решен в съотношение 29:4 в полза на Тел Авив. Ирина Асьова-Диамант явно търси връзка с корените на съпруга си Моше и оглавява групата с Израел, като членува в още 9. Палестинските поддръжници се водят от Борис Аладжов от “Възраждане”. Там са и съпартиецът му Ангел Георгиев, както и Иван Янев и Нихал Юзерган от ПБ.

За сътрудничество с Иран ще работят трима от “Възраждане” и 6-има от управляващите.

13 искат да другаруват със Северна Корея

С изключение на Владислав Панев от ДБ всички са от “Прогресивна България”. С 9 повече са феновете на южната ѝ съседка Република Корея, където са всички без “Възраждане”.

За приятелството със САЩ ще отговаря шефът на бюджетната комисия Константин Проданов от управляващите. Той е показал интерес към още 7 държави, а компания в групата за САЩ му правят 38 негови съпартийци, 18 от ДПС, 10 от ГЕРБ, по 7 от ПП и ДБ, плюс Петър Петров от “Възраждане”.

Половината приятели на Саудитска Арабия в парламента са от ДПС - 12 от 25 души. Партията формира и почти 1/3 от 39-членната група за Обединените арабски емирства, шеф обаче ѝ е Костадин Ангелов от ГЕРБ.

Почти всички от ДПС са в групата за Турция, но начело е Нихал Юзерган от ПБ, която бе кореспондент на БНТ там. Зам.-шефката на комисията по правата на човека и вероизповеданията има интерес към 23 държави, което я извежда начело по предпочитания в управляващата група. Въпреки това тя е далеч от челната тройка.

На върха с рекордните 54 държави е зам.-председателят на спортната комисия Джем Яменов от ДПС. Следва го зам.-шефката на парламента Айтен Сабри, избрала 46 държави. Трета е шефката на комисията по туризъм Росица Кирова от ГЕРБ, която явно е взела присърце ресора, заявила е 44 държави.

Мнозинството държи шефските места в най-много приятелски групи, освен това депутатите на Радев имат интерес към най-много държави - над 10% от тях са посочили поне по 14 страни. С тази бройка се разписва шефът на групата им Петър Витанов. Заместникът му Слави Василев търси приятелство с Китай, КНДР, Русия и САЩ и оглавява групата франкофони. Галин Дурев е в 14 групи и ще отговаря за Грузия и Молдова. Толкова са предпочитанията и на Олга Борисова. Антон Кутев се е спрял само на Китай, Русия и САЩ.

Шефът на спортната комисия - плувецът Петър Стойчев, е посочил 21 държави на 6 континента, начело е на група за Република Южна Африка. Председателят на групата за Канада Стефан Белчев пък е взел присърце ролята си и вече дори започна работа за засилване на двустранното сътрудничество.

Преди дни се срещна с ръководителя на политическата секция в посолството на Канада в Букурещ Тристан Гарсия. Поставил пред него един от основните ни приоритети - откриването на канадско посолство в София.

От ГЕРБ най-активна е Деница Сачева - дала е 27 държави и оглавява групата за Дания. Тома Биков е посочил 20 държави, ще води приятелите на Тайланд. Христо Гаджев е със 17, начело е на дружбата с Нидерландия. Владислав Горанов е зам.-шеф на тази за Турция и не се е записал никъде другаде. Сходна е ситуацията с Николай Нанков, който е предпочел Гърция. 10 пък са групите, в които се включва зам.-шефката на НС Рая Назарян.

Бившият външен министър Георг Георгиев е начело на унгарското сътрудничество, влиза в още 6 групи, сред които и за САЩ. Друг предишен министър в МВнР - Даниел Митов, е избрал само Италия и Великобритания, където е и шеф.

Хамид Хамид от ДПС е заявил 27 държави, а Халил Летифов - 21.

Рекордьорът на ДБ е Павел Попов с 21. Йордан Терзийски от ПП държи първото място в групата си с 33, следва го Иво Михайлов, който като член на комисията по туризъм е заинтересован от 28 държави. Лидерът Асен Василев е със 17, сред които Великобритания, САЩ, Франция, Турция и Китай. Нито Русия, нито Украйна влизат в интересите му. Заместникът му Николай Денков е част от 19 групи, основно с големи държави. Няма шефско място, но е втори в тази за Япония.

Лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов ще подобрява отношенията с Русия, Казахстан, Китай и Северна Македония. Заместникът му Петър Петров се е спрял на Мексико и САЩ, оглавява групата за приятелство с Куба. Представителите на партията са скромни в предпочитанията си и посочват по 4-5 държави.

Феновете на Люксембург - почти 1/2 от техния парламент

Българските депутати, приятели на една от най-малките държави в Европа - Люксембург, реално наброяват почти 1/2 от тамошния парламент.

26 народни представители ще търсят сътрудничество със страната, в която парламентът е от общо 60 избраници. Най-голямата група в Камарата на депутатите на Люксембург в момента се състои от 21 души.

Нашите депутати проявяват интерес и към друга от най-малките европейски страни - Малта. 12 са в групата за приятелство, като няма нито един от ДБ и “Възраждане”.

Само трима са заинтересовани от връзките с Филипините. С един повече са тези, които искат да са приятели с Демократична република Конго, начело е Александър Иванов от ГЕРБ. Компания му правят двама от ПБ и един от ДБ.

Шестима пък ще работят за сътрудничеството със Сингапур. По 7 са феновете на Пакистан и Тунис, по 8 - на Камбоджа, Киргизстан, Малайзия и Таджикистан.

Източник: "24 часа"


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    14 12 Отговор
    Че кой иска да е приятел с някой губещ и без бъдеще?Освен някои,тъй да се каже ,по задължение или поради глупост.

    14:07 10.08.2026

  • 2 Зевс

    27 0 Отговор
    А колко са приятелите на България или по стара традиция пак бачкат само за чужди интереси и за банковите си сметки?

    14:08 10.08.2026

  • 3 Прочетох само заглавието

    20 3 Отговор
    Работа в колектив от 30 човека.
    Само трима от време на време защитават Украйна.

    14:10 10.08.2026

  • 4 Мечо ПУХ

    27 11 Отговор
    Чак пък 20 . Освен Тагаренко и ПРОСТОТО и то защото са се продали , други май няма.

    Коментиран от #10

    14:11 10.08.2026

  • 5 Сила

    14 22 Отговор
    С такова "приятели на Русия" 🫰 в БГ то , врагове не ни трябват ...
    А ДАНС спинка сладко в жегата ....

    Коментиран от #15

    14:14 10.08.2026

  • 6 Наблюдател

    13 6 Отговор
    От 10 човека 8 са приятели на Русия, другите 2, (отдали хранителният си експортьор) 47, са на заплата при Сорос.

    14:17 10.08.2026

  • 7 ДОКАЖИ НА ПРАКТИКА

    19 8 Отговор
    ТЕЗИ 20% ДЕТО СЕ ПИШАТ "ПРИЯТЕЛИ" НА ДРОГЕРИЯТА ДА СТЯГАТ МЕШКИТЕ И БЕГОМ В СЛАВЯНСК , ИМА НУЖДА ЧАКАЛИТЕ СА ГЛАДНИ

    14:18 10.08.2026

  • 8 Хахахаха

    13 18 Отговор
    За това европейските субсидии за руската губерния България, трябва да се спират. Да си искат парите от тупин.

    14:21 10.08.2026

  • 9 Троян

    16 2 Отговор
    Хайде напишете сега от тия 240 л а й н о в о з а, колко са приятели на България. Всичките нали. : )

    14:21 10.08.2026

  • 10 Хахахаха

    8 13 Отговор

    До коментар #4 от "Мечо ПУХ":

    А не, тез другите не са се продали! Те така от любов,са копейки.

    14:22 10.08.2026

  • 11 Хахахаха

    7 13 Отговор
    Не случайно с такива приятели, България е най-бедната страна в ЕС. Това ви е причината. Лоши приятели.

    14:23 10.08.2026

  • 12 Бг мршл

    9 15 Отговор
    Якът е ненадминат.Русофилията е обществено значимо заболяване,а държавата го поощрява!

    14:25 10.08.2026

  • 13 един

    5 0 Отговор
    Приятел на всички - приятел на никого.

    14:27 10.08.2026

  • 14 Какво е предателство

    8 14 Отговор
    Как може да си приятел с някой, който те е обявил за враг?

    Може, ако си национален предател. Предателството им си извисява до толкова, че непрекъснато разказват, че са готови да убиват българи, за да се плхаресат на руснаците.

    Коментиран от #31

    14:28 10.08.2026

  • 15 Всъщност

    14 6 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    Украйна изпраща дронове по газовата ни инфраструктура , и не Русия въоръжава враговете ни , а ние въоръжаване украинския режим . така че , ДАНС да се замислят каква е ролята на "приятелите на Украйна" за допитването на дрон до газопровода ни !

    Коментиран от #20

    14:30 10.08.2026

  • 16 Янко

    9 2 Отговор
    А 240 депутати са приятели с лгбт защото им е гуд.

    14:30 10.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 стоян георгиев

    9 8 Отговор
    А догодина, когато хукрайна капитулира пред великата Руска армия, всичките 240 ще се обявят за приятели на Русия, но пребоядисаните ппдб-ли няма да могат да излъжат никого и ще висят по дърветата! 🇧🇬❤️🇷🇺

    14:38 10.08.2026

  • 19 Тези 20 евраста

    8 7 Отговор
    трябва да бъдат тричани със струна от пиано в Белене докато пуснат кафявото

    14:40 10.08.2026

  • 20 Сила

    6 8 Отговор

    До коментар #15 от "Всъщност":

    Всъщност предполагам , че не си чак толкова примитивен в мисленето си , просто няма как ....
    Виж , Костя Копейкин може ...той е на заплата при Мутрофанова и трябва да я заработва все пак ...

    14:51 10.08.2026

  • 21 Калмук

    5 4 Отговор
    Ами това е мнозинството в парламента - руски неофашисти. Понятия за справедлвост, морал, добро и зло - само след одобрение от Кремъл.

    14:58 10.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Стеф

    2 1 Отговор
    Факти.бг - редактор имате ли?
    За такова заглавие в четвърто отделение пишат двойка!

    15:03 10.08.2026

  • 24 Остап Бендер

    6 0 Отговор
    А случайно поне един приятел на България ще се намери ли?

    15:15 10.08.2026

  • 25 МОЛЯЯЯЯ

    2 1 Отговор
    САМО 20 ПОДЛОГИ? ЛЪЖА.

    Коментиран от #26

    15:36 10.08.2026

  • 26 Чук

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "МОЛЯЯЯЯ":

    Не са 20, а всеки четвърти !

    15:45 10.08.2026

  • 27 Да се знае

    3 2 Отговор
    И аз съм приятел на Русия. Искам си руската ТВ, руските концерти, песни, книги, култура.

    15:49 10.08.2026

  • 28 Тиква

    4 3 Отговор
    Да бъдеш приятел на окрабандерите, значи си нацист,урсулист и тиквумист.

    15:54 10.08.2026

  • 29 Не Забравяйте

    1 1 Отговор
    Всеобхватната подкрепа за зелен ски и неговата хунта в Киев , предизвиква антиукаински настроения сред българското общество и поражда симпатии към Путин.
    Не прекалявайте с подкрепата за киевският режим.

    16:09 10.08.2026

  • 30 Иван

    0 0 Отговор
    Глупаците никога не свършват

    16:19 10.08.2026

  • 31 Изопачената истина

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Какво е предателство":

    Ниско чели те винаги изопачават истината и пресоляват манджата.
    Тълкуват всичко в съответствие с брюкселските наративи.
    "Русия пленява украински дронове и ги изстрелва срещу натовски държави"
    Не е доказано но дайте да дадем приоритет на тази хипотеза?

    16:19 10.08.2026