Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Жив ли е аятолахът? Техеран обяви, че ще излъчи видео на Хаменей, което го показва сред хората
  Тема: Иранската криза

Жив ли е аятолахът? Техеран обяви, че ще излъчи видео на Хаменей, което го показва сред хората

10 Август, 2026 13:53 1 135 21

  • моджтаба хаменей-
  • иран-
  • ормузки проток-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Моджтаба Хаменей, който беше назначен на поста върховен лидер през март, не е правил публични изяви от назначаването си насам

Жив ли е аятолахът? Техеран обяви, че ще излъчи видео на Хаменей, което го показва сред хората - 1
Фокус Фокус

Видеозапис с върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей "сред хора и по улиците, както и на срещи с командири на въоръжените сили“, ще бъде публикуван в бъдеще, заяви заместник-ръководителят на организацията "Басидж“, Касем Кураиси.

Хаменей, който беше назначен на поста върховен лидер през март, не е правил публични изяви от назначаването си насам.

Публикуването на това изявление от официалното информационно издание на съдебната власт в Иран, "Мизан“, изглежда има за цел да сложи край на спекулациите относно здравето на Хаменей.

Високопоставени източници в Иран съобщават, че той е претърпял травми на лицето и други наранявания по време на бомбардировката, при която загина баща му на 28 февруари – първият ден от американските и израелските бомбардировки срещу Иран.

Преди няколко часа Иран публикува рядко видео на Моджтаба Хаменей, след като се появи информация, че той е в критично състояние. В материала, излъчен от полуофициалната агенция Mehr, върховният лидер на Иран се появява заобиколен от няколко души и разговаря с тях. Агенцията не уточни кога и къде е заснето видеото, нито даде информация за самоличността на хората, които са били с него.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Владимирович - Президент

    7 6 Отговор
    „Когато тъмнината се спусне над света, не проклинай нощта — пази огъня в душата си. Защото злото може да завладее земята, но не може да покори духа на онзи, който е избрал светлината.
    Ще дойде час, когато лъжата ще се представя за истина, страхът — за сила, а тъмнината — за спасение. Тогава не следвай множеството, а гласа на съвестта си.
    Пази сърцето си чисто, защото от него започва всяка победа. Пази вярата си, защото тя е светилник в мрака. И издигай духа си, защото човекът не е създаден да живее в тъмнината, а да я преодолява.
    Помни: светлината не воюва с тъмнината — тя просто я разпръсва. И дори един малък пламък, запален с вяра, може да покаже пътя на мнозина.
    Затова не се страхувай. Бъди светлина. Бъди доброта. Бъди истина. Защото вечната победа не принадлежи на този, който е бил най-силен, а на този, който въпреки всичко е запазил душата си чиста.“

    Коментиран от #12

    13:56 10.08.2026

  • 2 Джипито

    5 3 Отговор
    още го насосва !

    13:56 10.08.2026

  • 3 СтатиСтик

    4 16 Отговор
    Кво толкова и да е загинал аятолаха го е направил като мъченик ,ще изберат друг и борбата срещу Големия Сатан продължава .

    13:57 10.08.2026

  • 4 Жив е той жив е

    9 9 Отговор
    там на небето!На една страна чалма,на друга брада!И 40 девици му раните ближат!

    13:59 10.08.2026

  • 5 ГДЕ

    8 2 Отговор
    Чайка?

    13:59 10.08.2026

  • 6 ЖИВ Е ТОЙ ЖИВ Е

    2 6 Отговор
    ЩОМ ВИДЯХМЕ ДЕЛЯН СРЕД НАРОДА , СЕГА ЧАКАМЕ ДА ВИДИМ И АЯТОЛАХА

    Коментиран от #8

    13:59 10.08.2026

  • 7 БУХАХАХА

    8 7 Отговор
    жив е, като крайцера Мацква.

    14:00 10.08.2026

  • 8 Град Козлодуй

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "ЖИВ Е ТОЙ ЖИВ Е":

    Жив е като дъртият.

    14:00 10.08.2026

  • 9 НИЩО МУ НЯМА

    2 2 Отговор
    ЕЕЕ МОРГАН ФРЙЙМАН
    САМО КАТО МОЛЛА НЕ СЕ Е СНИМАЛ
    Е ТОВА ЩЕ МУ Е РОЛЯТА В КАРИЕРАТА

    14:01 10.08.2026

  • 10 Сила

    3 2 Отговор
    AI 🐐💥🐐🧞

    14:06 10.08.2026

  • 11 Аменей

    1 2 Отговор
    Или ще съм аз, или ще е АИ

    14:09 10.08.2026

  • 12 Сила

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Владимирович - Президент":

    👬🫄🧑‍🍼
    Роди се звезда 🧨на поезията !!!
    Алелуя ....

    14:10 10.08.2026

  • 13 Констатация

    2 1 Отговор
    За ИИ туй не е проблем..., пак добре, че не го показаха гол и блъскаш Ч. !!! -)))))))

    14:13 10.08.2026

  • 14 С. А. Спилбърг

    2 1 Отговор
    Не съм продуцент на филма. Моите герои са с по максимум пет пръста.

    14:14 10.08.2026

  • 15 Жив е той, жив

    2 0 Отговор
    е, там на Балкана...

    14:16 10.08.2026

  • 16 Нужен ли е жив Моджтаба на Иран?

    4 0 Отговор
    И двата варианта имат привърженици. След смъртта на великия рахбар Али Хаменей управлението на страната беше поето от военните. Наречете го преврат, хунта, но те командват всичко, включително преговорите със САЩ. На тези хора не им трябва жив Моджтаба. Неговата поява ще сложи край на едноличното им управление.

    14:19 10.08.2026

  • 17 Жив е той

    4 3 Отговор
    Жив е там до джамията, лежи и пъшка и май само пъшка ...Чакаме с нетърпение и някой дрон да удари и вожда на копейките и крепостните, та света да си отдъхне.Да остане само Кимчо за шоу.

    14:28 10.08.2026

  • 18 А ГДЕ

    3 2 Отговор
    Линдзито Греъма ?

    Коментиран от #20

    14:37 10.08.2026

  • 19 Никой

    5 0 Отговор
    От ПП " Възраждане " могат да отоворят на този въпрос .Защо иначе депутати бяха на погребението на аетолаха в Иран ?

    14:54 10.08.2026

  • 20 Ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "А ГДЕ":

    А где аятолаха и командирите му???
    Шпаргалка Във вечните ловни полета пълни и с Груз 200

    15:00 10.08.2026

  • 21 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Май е Моджтаба зомбито

    15:17 10.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания