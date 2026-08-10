Жив ли е аятолахът? Техеран обяви, че ще излъчи видео на Хаменей, което го показва сред хората

Видеозапис с върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей "сред хора и по улиците, както и на срещи с командири на въоръжените сили“, ще бъде публикуван в бъдеще, заяви заместник-ръководителят на организацията "Басидж“, Касем Кураиси.

Хаменей, който беше назначен на поста върховен лидер през март, не е правил публични изяви от назначаването си насам.

Публикуването на това изявление от официалното информационно издание на съдебната власт в Иран, "Мизан“, изглежда има за цел да сложи край на спекулациите относно здравето на Хаменей.

Високопоставени източници в Иран съобщават, че той е претърпял травми на лицето и други наранявания по време на бомбардировката, при която загина баща му на 28 февруари – първият ден от американските и израелските бомбардировки срещу Иран.

Преди няколко часа Иран публикува рядко видео на Моджтаба Хаменей, след като се появи информация, че той е в критично състояние. В материала, излъчен от полуофициалната агенция Mehr, върховният лидер на Иран се появява заобиколен от няколко души и разговаря с тях. Агенцията не уточни кога и къде е заснето видеото, нито даде информация за самоличността на хората, които са били с него.