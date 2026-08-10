Жив ли е аятолахът? Техеран обяви, че ще излъчи видео на Хаменей, което го показва сред хората

Видеозапис с върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей "сред хора и по улиците, както и на срещи с командири на въоръжените сили“, ще бъде публикуван в бъдеще, заяви заместник-ръководителят на организацията "Басидж“, Касем Кураиси.
Хаменей, който беше назначен на поста върховен лидер през март, не е правил публични изяви от назначаването си насам.
Публикуването на това изявление от официалното информационно издание на съдебната власт в Иран, "Мизан“, изглежда има за цел да сложи край на спекулациите относно здравето на Хаменей.
Високопоставени източници в Иран съобщават, че той е претърпял травми на лицето и други наранявания по време на бомбардировката, при която загина баща му на 28 февруари – първият ден от американските и израелските бомбардировки срещу Иран.
Преди няколко часа Иран публикува рядко видео на Моджтаба Хаменей, след като се появи информация, че той е в критично състояние. В материала, излъчен от полуофициалната агенция Mehr, върховният лидер на Иран се появява заобиколен от няколко души и разговаря с тях. Агенцията не уточни кога и къде е заснето видеото, нито даде информация за самоличността на хората, които са били с него.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Владимир Владимирович - Президент
Ще дойде час, когато лъжата ще се представя за истина, страхът — за сила, а тъмнината — за спасение. Тогава не следвай множеството, а гласа на съвестта си.
Пази сърцето си чисто, защото от него започва всяка победа. Пази вярата си, защото тя е светилник в мрака. И издигай духа си, защото човекът не е създаден да живее в тъмнината, а да я преодолява.
Помни: светлината не воюва с тъмнината — тя просто я разпръсва. И дори един малък пламък, запален с вяра, може да покаже пътя на мнозина.
Затова не се страхувай. Бъди светлина. Бъди доброта. Бъди истина. Защото вечната победа не принадлежи на този, който е бил най-силен, а на този, който въпреки всичко е запазил душата си чиста.“
Коментиран от #12
13:56 10.08.2026
2 Джипито
13:56 10.08.2026
3 СтатиСтик
13:57 10.08.2026
4 Жив е той жив е
13:59 10.08.2026
5 ГДЕ
13:59 10.08.2026
6 ЖИВ Е ТОЙ ЖИВ Е
Коментиран от #8
13:59 10.08.2026
7 БУХАХАХА
14:00 10.08.2026
8 Град Козлодуй
До коментар #6 от "ЖИВ Е ТОЙ ЖИВ Е":Жив е като дъртият.
14:00 10.08.2026
9 НИЩО МУ НЯМА
САМО КАТО МОЛЛА НЕ СЕ Е СНИМАЛ
Е ТОВА ЩЕ МУ Е РОЛЯТА В КАРИЕРАТА
14:01 10.08.2026
10 Сила
14:06 10.08.2026
11 Аменей
14:09 10.08.2026
12 Сила
До коментар #1 от "Владимир Владимирович - Президент":👬🫄🧑🍼
Роди се звезда 🧨на поезията !!!
Алелуя ....
14:10 10.08.2026
13 Констатация
14:13 10.08.2026
14 С. А. Спилбърг
14:14 10.08.2026
15 Жив е той, жив
14:16 10.08.2026
16 Нужен ли е жив Моджтаба на Иран?
14:19 10.08.2026
17 Жив е той
14:28 10.08.2026
18 А ГДЕ
Коментиран от #20
14:37 10.08.2026
19 Никой
14:54 10.08.2026
20 Ха ха
До коментар #18 от "А ГДЕ":А где аятолаха и командирите му???
Шпаргалка Във вечните ловни полета пълни и с Груз 200
15:00 10.08.2026
21 Ха ха ха
15:17 10.08.2026