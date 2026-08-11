Диоманде: Когато ти се обади Реал Мадрид, не може да кажеш "не"

Звездното лятно попълнение на Реал Мадрид - Ян Диоманде, даде първото си интервю като играч на "кралете". Стори го логично пред клубната Real Madrid TV, „Гледах ги по телевизията, а днес споделяме една и съща съблекалня“, коментира с изумление котдивоарското крило.

"Гордея се и съм щастлив, защото това беше моята мечта. Когато бях дете, исках да играя за най-големите клубове в света. Благодарен съм, че съм тук, и съм щастлив и горд. Искам семейството ми да се гордее с мен. Това е най-големият клуб в света и всеки иска да дойде тук. Благодарен съм, че съм тук, и искам да споделя щастието си с всички. Искам да бъда част от успехите на отбора", започна Диоманде.

„Искам да благодаря на треньора, защото имахме разговор преди това и съм тук благодарение на него и, разбира се, на клуба. Щастлив съм. Благодаря за този трансфер и благодаря на клуба и на треньора, че повярваха в мен. Винаги е хубаво да имаш големи играчи в съблекалнята. Учиш се от тях. Както казах, гледах ги по телевизията, а днес споделяме една и съща съблекалня. Невероятно е", добави той.

„Тук е по-трудно. Това е нормално, защото е най-големият клуб. Трябва да работиш по-усърдно, отколкото в другите клубове, за да бъдеш най-добрият в света. И точно това се опитвам да правя. Малко съм срамежлив, когато трябва да говоря, и искам да разбера динамиката на отбора, за да помогна да постигнем много успехи заедно. Когато Реал Мадрид ти се обади, не можеш да кажеш „не“. Толкова е просто“, каза още Диоманде.