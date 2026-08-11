Мъж стреля с арбалет по младеж с куче в Пловдив

Видеоклип, разпространен в социалните мрежи, показва как възрастен мъж насочва арбалет към младеж, който разхожда кучето си по улица в Пловдив, съобщава Bulgaria ON AIR.
На кадрите се вижда как мъжът стреля от терасата на жилището си и взема на прицел преминаващи хора.
Инцидентът е станал в района на улица "Добротич" и булевард "Победа", а според информация към видеото мъжът е отправял и заплахи към момчето и е хвърлял стъклени бутилки от терасата.
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 16 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лорда
Коментиран от #9
20:59 11.08.2026
2 Аминокиселина
20:59 11.08.2026
3 средновековието
21:01 11.08.2026
4 Не е стрелял Прицелваше се но не е
Коментиран от #13, #28, #38
21:02 11.08.2026
5 Юрист
21:02 11.08.2026
6 Българин
21:02 11.08.2026
7 Слънчасаха
21:04 11.08.2026
8 българи
Коментиран от #12
21:05 11.08.2026
9 Ходих в мола да плащам сметки и данъци
До коментар #1 от "Лорда":Беше пълно с млади хора от разни малцинства но защо по дяволите не са на работа. Разхождат кучета , мотаят се в мола. Но защо не работят не мога да разбера. Как ще получат пенсия ?!?
Коментиран от #10, #16, #33, #36
21:05 11.08.2026
10 защото ги мързи
До коментар #9 от "Ходих в мола да плащам сметки и данъци":и за нищо не стават
21:06 11.08.2026
11 Мда, Пловдив в жегите
Пийте повече студена вода, по малко бира и стойте далеч от Фейс Буук, и Мрежата.🍺🤣😁❤️🇧🇬
21:11 11.08.2026
12 а на какво основание
До коментар #8 от "българи":цените на имотите в тази клоака са по високи от тези в най развитите държави в света???
Коментиран от #44
21:11 11.08.2026
13 Данъкоплатец
До коментар #4 от "Не е стрелял Прицелваше се но не е":След Петрохан, ново 20 в Пловдив
Зверски убитият Георги пита от отвъдното.
Прочел ли е Радев и министрите му Конституцията,
преди да се закълнат в нея?
Чл. 108. (1) Министерският съвет се състои от министър-председател, заместник министър-председатели и министри.
(2) Министър-председателят ръководи и координира общата политика на правителството и носи отговорност за нея.
(3) Министрите ръководят отделни министерства освен ако Народното събрание реши друго. Те носят отговорност за своите действия.
Ало Прокуратурата на управляващата мафия:
Как и къде носят отговорността си Министър-председателят Радев и министрите му?
В джобовете или в портфейлите си?
Коментиран от #20, #21
21:13 11.08.2026
14 Смахнатия психиатър да бъде командирован
🤣❤️🇧🇬
21:13 11.08.2026
15 Масачузетс
Коментиран от #19
21:13 11.08.2026
16 Нещо не ти вярвам
До коментар #9 от "Ходих в мола да плащам сметки и данъци":Хора от малцинствата разхождат кучета из мола? Първо, тези от малцинствата не разхождат кучета. Кон може. Но в махалата. Второ, в мола от малцинствата най-много на някоя джебчийка да се натресеш.
Коментиран от #30, #41
21:15 11.08.2026
17 ДрайвингПлежър
21:15 11.08.2026
18 Много забавен
21:16 11.08.2026
19 от маймуни
До коментар #15 от "Масачузетс":се раждат малки маймунки те не са виновни че са такива?
Коментиран от #26
21:17 11.08.2026
20 Добре но защо точно мен репликираш
До коментар #13 от "Данъкоплатец":Напиши си мнение не ме репликирай аз съм друг човек и не съм ти длъжен.
21:18 11.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 СЛОНА
21:20 11.08.2026
23 ЕДГАР КЕЙСИ
21:20 11.08.2026
24 изкукуригал човечеца
21:22 11.08.2026
25 Пълен
Коментиран от #34, #40
21:22 11.08.2026
26 Първо ти се хилят и гигилят после тичат
До коментар #19 от "от маймуни":И човека хем охулен наранен хем виновен защото те тичат и създават впечатление че едва ли не някой нещо им сторил. Ми не е правилно това а е масова практика сред пубертетчетата.
Коментиран от #32
21:23 11.08.2026
27 маке
21:24 11.08.2026
28 Мнение
До коментар #4 от "Не е стрелял Прицелваше се но не е":Младите хора разхождат и отглеждат кучета, щото е по-лесно отколкото да гледаш деца. Кучето не може да говори, да ти противоричи, да шма мнение. Хахаха
21:24 11.08.2026
29 Русофили сър
Коментиран от #80
21:25 11.08.2026
30 повярвай има ги
До коментар #16 от "Нещо не ти вярвам":те пенсии вземат още като се окучат в гетото
21:25 11.08.2026
31 Хората ходят на лов с такива,
До шейсе метра е Оk.🍺
21:25 11.08.2026
32 с такава значителна
До коментар #26 от "Първо ти се хилят и гигилят после тичат":част от населението представена от рода на маймуните може би трябва да се мисли за по глобални решения например да се промени статута на територията от република на зоопарк?
21:25 11.08.2026
33 Парадокс
До коментар #9 от "Ходих в мола да плащам сметки и данъци":Някои хора почиват през седмицата, а не в събота и неделя. Има хора в отпуска и т.н.т.
21:27 11.08.2026
34 Не е само Пловдив
До коментар #25 от "Пълен":Ние сме следвали в Пловдив на времето това беше град мечта. Но и в дълбоката провинция е така . Явно някой е надомъкнал Азиатци уж че са студенти или работници но не са на свободна шайба са и заедно с нашите малцинства дерибействат над хората.
21:27 11.08.2026
35 Традицията е жива
21:28 11.08.2026
36 Ами
До коментар #9 от "Ходих в мола да плащам сметки и данъци":също като тебе!
Коментиран от #43
21:28 11.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Сила
До коментар #4 от "Не е стрелял Прицелваше се но не е":Например ще е много полезно да те намерят и да те довършат ...младите хора !!!
Така наистина ще свършат нещо полезно за обществото ....!!!
Коментиран от #50
21:28 11.08.2026
39 Пре тъпи майни
Коментиран от #49
21:31 11.08.2026
40 Ало пич
До коментар #25 от "Пълен":Аз съм от Кърджали и мога да ти кажа, че помаците и турците от там са много печени хора. Работят за тази държава, плащат си данъците, учат са децата тук. Въобще не може да става и дума за сравнение с пакистанците, непалците и др. Тези хора по самосъзнание са БЪЛГАРИ, набийте си го в кухите глави най-накрая и стига сте се излагали. Една шепа хора сме, на една педя земя, но се делим по всички възможни начини
Коментиран от #42, #47
21:33 11.08.2026
41 Нищо в поста ми не пише за кучета
До коментар #16 от "Нещо не ти вярвам":Пише че е било пълно с млади хора от малцинствата които явно не са нито на работа нито на училище. Добре че е ваканция но и зимата е така. Не са нито на училище нито на работа. Факт
Коментиран от #46
21:34 11.08.2026
42 затова нацията
До коментар #40 от "Ало пич":е на изчезване от алчност и тъпотия...
21:34 11.08.2026
43 Нито акъл нито образование
До коментар #36 от "Ами":Едва ли са като мен.
21:36 11.08.2026
44 каквото е
До коментар #12 от "а на какво основание":основанието при минаването от евро в лева цените да станаха двойни а заплатите на половина причината е ганчо селянина!!!
21:38 11.08.2026
45 Брей
21:43 11.08.2026
46 Пълно е с кучета в поста ти
До коментар #41 от "Нищо в поста ми не пише за кучета":Не са избягали, там са, в мола. Със стопаните си от малцинствата.
Коментиран от #56
21:43 11.08.2026
47 Сила
До коментар #40 от "Ало пич":Тези "хора " ще ни изколят за една нощ ако им дадат знак .....както стана в Босна !!!
Бошняците изклаха сръбските си съседи християни с които бяха живели врата до врата повече от 40 години ....
Никаква вяра и доверие на помаците , предатели и башибозуци !!!
21:44 11.08.2026
48 Айзомби
21:44 11.08.2026
49 Не става
До коментар #39 от "Пре тъпи майни":Евросъюзът се отразява много добре, но путинизма хапе като за последно.
21:45 11.08.2026
50 Улав
До коментар #38 от "Сила":Не се, напъвай !
Коментиран от #67, #71
21:45 11.08.2026
51 Читател
21:46 11.08.2026
52 Винаги пущат трол който да окепази
21:47 11.08.2026
53 Хората вече почнаха да се бранят
21:50 11.08.2026
54 Стрелял ли е ?
21:51 11.08.2026
55 Феникс
21:52 11.08.2026
56 Ми има и с кучета имам и снимка
До коментар #46 от "Пълно е с кучета в поста ти":За протокола. Аз съм на възраст и скоро ще си умра от възрастта. Вие си мислете какво ще правите. Щото лесно се спори но проблемите остават и се задълбочават. Имай и малко уважение все пак а не само да се заяждаш.
21:53 11.08.2026
57 Пловдив
21:55 11.08.2026
58 Едно е да насочва арбалет
21:58 11.08.2026
59 Не прави чест на телевизията
21:59 11.08.2026
60 Петър
22:01 11.08.2026
61 Бях точен с парите
22:01 11.08.2026
62 Утре ще четем вероятно
Коментиран от #63
22:01 11.08.2026
63 Българите
До коментар #62 от "Утре ще четем вероятно":Ние, българите, сме най-старата нация, дошла на Балканите от Индия. Не се страхуваме от никаква топлина!
Коментиран от #69
22:02 11.08.2026
64 Хайка за вълци
22:08 11.08.2026
65 въпрос
22:12 11.08.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 От каква Индия бе ?
До коментар #63 от "Българите":За индиянците ли говориш защото те са от Индия. Може би имаш предвид това че те индиянците са новите българи.
22:22 11.08.2026
70 Васил
22:27 11.08.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 ГОСТ
Коментиран от #73
22:38 11.08.2026
73 вироса е
До коментар #72 от "ГОСТ":булгарикус бациликус!
22:41 11.08.2026
74 Не е стрелял
22:42 11.08.2026
75 Какво значение има че е ваканция
22:49 11.08.2026
76 НИЩО МУ НЯМА
АХИЛ В БОЙНА КОЛЕСНИЦА
НА ТОЗ БАЛКОН....
СТО ПРОЦЕНТА Е БИВШ ШАПКАР
ОТ СУХ.ВОЙСКИ...ИЛИ СТРОИТЕЛНИ
ТЕЗ С ФУРАЖКИТЕ. ОЩЕ НА
ТРИЙСЕ ГОДИН БЯХА...КУ КУ ...😜
22:55 11.08.2026
77 Кат Гледа Кво Става В Тая Държава !
И той Да си Отпусне !
Дуата !
23:10 11.08.2026
78 При Тая Голяма Пенсия !
Какво Вече Да прави !
23:19 11.08.2026
79 Аз съм
00:15 12.08.2026
80 Мнение
До коментар #29 от "Русофили сър":Видял си ти русофили?!
Ако русофили управляваха България, сега неонацистчетата (като тия от Пловдив) щяха да копат камъни доживот в Белене, а герб, дпс и ппдблгбт, щяха да търкат наровете на бай Ставри!
КАТО ГЛЕДАМ ТАКА, РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ ДОЙДЕ ПРАВИЛНАТА ПРОБЪЛГАРСКА ВЛАСТ И ЧИСТЕНЕТО НА ПРОГНИЛАТА НИ ДЪРЖАВА ЩЕ ЗАПОЧНЕ С ПЪЛНА ПАРА!
01:08 12.08.2026