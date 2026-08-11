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Мъж стреля с арбалет по младеж с куче в Пловдив

Мъж стреля с арбалет по младеж с куче в Пловдив

11 Август, 2026 20:55 2 520 80

  • арбалет-
  • пловдив-
  • куче

Инцидентът е станал в района на улица "Добротич" и булевард "Победа"

Мъж стреля с арбалет по младеж с куче в Пловдив - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Видеоклип, разпространен в социалните мрежи, показва как възрастен мъж насочва арбалет към младеж, който разхожда кучето си по улица в Пловдив, съобщава Bulgaria ON AIR.

На кадрите се вижда как мъжът стреля от терасата на жилището си и взема на прицел преминаващи хора.

Инцидентът е станал в района на улица "Добротич" и булевард "Победа", а според информация към видеото мъжът е отправял и заплахи към момчето и е хвърлял стъклени бутилки от терасата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лорда

    47 9 Отговор
    А на педрофилите не им ги показвате лицата. Да не е заради цвета на кожата?🤔

    Коментиран от #9

    20:59 11.08.2026

  • 2 Аминокиселина

    37 4 Отговор
    Робин Худ ще да е

    20:59 11.08.2026

  • 3 средновековието

    33 1 Отговор
    е било жестоко време

    21:01 11.08.2026

  • 4 Не е стрелял Прицелваше се но не е

    41 33 Отговор
    Стрелял първо и второ защо младите хора трябва да разхождат кучета. Питам защо младите хора вместо да вършат полезни неща трябва да разхождат кучета ?!?

    Коментиран от #13, #28, #38

    21:02 11.08.2026

  • 5 Юрист

    9 11 Отговор
    Довършен опит за убийство

    21:02 11.08.2026

  • 6 Българин

    35 4 Отговор
    Още един фен на кучкарите

    21:02 11.08.2026

  • 7 Слънчасаха

    33 3 Отговор
    тия майни.

    21:04 11.08.2026

  • 8 българи

    54 3 Отговор
    не излизайте от домовете си защото може да ви прегази някой на тротоара да ви падне някое дърво или стълб на главата да ви причакат туземни племена със свастики и да ви отнемат живота без причина да ви отровят в някое "заведение" да ви оберат да ви обстрелват с всевъзможни оръжия от всеки ъгъл да ви падне дрон или цял самолет на главата и още и още хубави неща в ганчоландия...

    Коментиран от #12

    21:05 11.08.2026

  • 9 Ходих в мола да плащам сметки и данъци

    47 7 Отговор

    До коментар #1 от "Лорда":

    Беше пълно с млади хора от разни малцинства но защо по дяволите не са на работа. Разхождат кучета , мотаят се в мола. Но защо не работят не мога да разбера. Как ще получат пенсия ?!?

    Коментиран от #10, #16, #33, #36

    21:05 11.08.2026

  • 10 защото ги мързи

    30 2 Отговор

    До коментар #9 от "Ходих в мола да плащам сметки и данъци":

    и за нищо не стават

    21:06 11.08.2026

  • 11 Мда, Пловдив в жегите

    26 2 Отговор
    изтрещя.🍺

    Пийте повече студена вода, по малко бира и стойте далеч от Фейс Буук, и Мрежата.🍺🤣😁❤️🇧🇬

    21:11 11.08.2026

  • 12 а на какво основание

    29 1 Отговор

    До коментар #8 от "българи":

    цените на имотите в тази клоака са по високи от тези в най развитите държави в света???

    Коментиран от #44

    21:11 11.08.2026

  • 13 Данъкоплатец

    16 8 Отговор

    До коментар #4 от "Не е стрелял Прицелваше се но не е":

    След Петрохан, ново 20 в Пловдив

    Зверски убитият Георги пита от отвъдното.

    Прочел ли е Радев и министрите му Конституцията,
    преди да се закълнат в нея?

    Чл. 108. (1) Министерският съвет се състои от министър-председател, заместник министър-председатели и министри.
    (2) Министър-председателят ръководи и координира общата политика на правителството и носи отговорност за нея.
    (3) Министрите ръководят отделни министерства освен ако Народното събрание реши друго. Те носят отговорност за своите действия.

    Ало Прокуратурата на управляващата мафия:
    Как и къде носят отговорността си Министър-председателят Радев и министрите му?
    В джобовете или в портфейлите си?

    Коментиран от #20, #21

    21:13 11.08.2026

  • 14 Смахнатия психиатър да бъде командирован

    4 4 Отговор
    в Пловдив и няколко санитари.🍺
    🤣❤️🇧🇬

    21:13 11.08.2026

  • 15 Масачузетс

    20 1 Отговор
    Безобразно държание на деца на улицата. Деца да кажем 10/12 годишни. Тези които са ги пуснали по две по три и по четири едно на ръка но малките които са с родители не знам какво да кажа. Ми защо не вземете да убиете останалите хора такава агресия цари. Туй майки бащи баби дядовци и едно внуче. Вика крещи пищи ужасни неща и най на края хората им виновни.

    Коментиран от #19

    21:13 11.08.2026

  • 16 Нещо не ти вярвам

    19 7 Отговор

    До коментар #9 от "Ходих в мола да плащам сметки и данъци":

    Хора от малцинствата разхождат кучета из мола? Първо, тези от малцинствата не разхождат кучета. Кон може. Но в махалата. Второ, в мола от малцинствата най-много на някоя джебчийка да се натресеш.

    Коментиран от #30, #41

    21:15 11.08.2026

  • 17 ДрайвингПлежър

    11 8 Отговор
    Психар с арбалет стреля по психар с пес - безценно...

    21:15 11.08.2026

  • 18 Много забавен

    16 2 Отговор
    И войнствен дядка , ако арбалета е сериозен може да стори големи бели

    21:16 11.08.2026

  • 19 от маймуни

    17 1 Отговор

    До коментар #15 от "Масачузетс":

    се раждат малки маймунки те не са виновни че са такива?

    Коментиран от #26

    21:17 11.08.2026

  • 20 Добре но защо точно мен репликираш

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Данъкоплатец":

    Напиши си мнение не ме репликирай аз съм друг човек и не съм ти длъжен.

    21:18 11.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 СЛОНА

    3 4 Отговор
    НЯМА ЛОШО!!?

    21:20 11.08.2026

  • 23 ЕДГАР КЕЙСИ

    8 14 Отговор
    ТИЯ ИZKУКАЛИ КОМУНОПИТЕЦИ - ФАШИСТИ СА .......................... "ПОЛУДЕЛИ" ПО УБИЙСТВА, РУСКИ ФАШИZЪМ И ПУТИНСКИ КОМУНИZЪМ ......................... ФАКТ !

    21:20 11.08.2026

  • 24 изкукуригал човечеца

    8 4 Отговор
    от пълнежите на писарите

    21:22 11.08.2026

  • 25 Пълен

    17 8 Отговор
    С пом@ци, турци от Кърджали и Разград, пакистанци и индийци студенти от Англия - Пловдив се срути, майна…

    Коментиран от #34, #40

    21:22 11.08.2026

  • 26 Първо ти се хилят и гигилят после тичат

    6 3 Отговор

    До коментар #19 от "от маймуни":

    И човека хем охулен наранен хем виновен защото те тичат и създават впечатление че едва ли не някой нещо им сторил. Ми не е правилно това а е масова практика сред пубертетчетата.

    Коментиран от #32

    21:23 11.08.2026

  • 27 маке

    1 3 Отговор
    завещано от Филипопол

    21:24 11.08.2026

  • 28 Мнение

    17 7 Отговор

    До коментар #4 от "Не е стрелял Прицелваше се но не е":

    Младите хора разхождат и отглеждат кучета, щото е по-лесно отколкото да гледаш деца. Кучето не може да говори, да ти противоричи, да шма мнение. Хахаха

    21:24 11.08.2026

  • 29 Русофили сър

    13 10 Отговор
    Комунистите опростачиха много русофили

    Коментиран от #80

    21:25 11.08.2026

  • 30 повярвай има ги

    12 1 Отговор

    До коментар #16 от "Нещо не ти вярвам":

    те пенсии вземат още като се окучат в гетото

    21:25 11.08.2026

  • 31 Хората ходят на лов с такива,

    5 1 Отговор
    за глигани, мечки и так далее...,🍺🤣❤️🇧🇬

    До шейсе метра е Оk.🍺

    21:25 11.08.2026

  • 32 с такава значителна

    10 0 Отговор

    До коментар #26 от "Първо ти се хилят и гигилят после тичат":

    част от населението представена от рода на маймуните може би трябва да се мисли за по глобални решения например да се промени статута на територията от република на зоопарк?

    21:25 11.08.2026

  • 33 Парадокс

    2 10 Отговор

    До коментар #9 от "Ходих в мола да плащам сметки и данъци":

    Някои хора почиват през седмицата, а не в събота и неделя. Има хора в отпуска и т.н.т.

    21:27 11.08.2026

  • 34 Не е само Пловдив

    8 3 Отговор

    До коментар #25 от "Пълен":

    Ние сме следвали в Пловдив на времето това беше град мечта. Но и в дълбоката провинция е така . Явно някой е надомъкнал Азиатци уж че са студенти или работници но не са на свободна шайба са и заедно с нашите малцинства дерибействат над хората.

    21:27 11.08.2026

  • 35 Традицията е жива

    10 3 Отговор
    Традицията е жива! Робин Худ е във Филибето, на балкона.

    21:28 11.08.2026

  • 36 Ами

    0 10 Отговор

    До коментар #9 от "Ходих в мола да плащам сметки и данъци":

    също като тебе!

    Коментиран от #43

    21:28 11.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Сила

    4 8 Отговор

    До коментар #4 от "Не е стрелял Прицелваше се но не е":

    Например ще е много полезно да те намерят и да те довършат ...младите хора !!!
    Така наистина ще свършат нещо полезно за обществото ....!!!

    Коментиран от #50

    21:28 11.08.2026

  • 39 Пре тъпи майни

    6 11 Отговор
    Ей съвсем изтрещяхте бе дебилни майни! Евросъюзът не ви се отразява добре ама никак! Слава ку каина!

    Коментиран от #49

    21:31 11.08.2026

  • 40 Ало пич

    17 4 Отговор

    До коментар #25 от "Пълен":

    Аз съм от Кърджали и мога да ти кажа, че помаците и турците от там са много печени хора. Работят за тази държава, плащат си данъците, учат са децата тук. Въобще не може да става и дума за сравнение с пакистанците, непалците и др. Тези хора по самосъзнание са БЪЛГАРИ, набийте си го в кухите глави най-накрая и стига сте се излагали. Една шепа хора сме, на една педя земя, но се делим по всички възможни начини

    Коментиран от #42, #47

    21:33 11.08.2026

  • 41 Нищо в поста ми не пише за кучета

    10 1 Отговор

    До коментар #16 от "Нещо не ти вярвам":

    Пише че е било пълно с млади хора от малцинствата които явно не са нито на работа нито на училище. Добре че е ваканция но и зимата е така. Не са нито на училище нито на работа. Факт

    Коментиран от #46

    21:34 11.08.2026

  • 42 затова нацията

    7 1 Отговор

    До коментар #40 от "Ало пич":

    е на изчезване от алчност и тъпотия...

    21:34 11.08.2026

  • 43 Нито акъл нито образование

    7 1 Отговор

    До коментар #36 от "Ами":

    Едва ли са като мен.

    21:36 11.08.2026

  • 44 каквото е

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "а на какво основание":

    основанието при минаването от евро в лева цените да станаха двойни а заплатите на половина причината е ганчо селянина!!!

    21:38 11.08.2026

  • 45 Брей

    5 5 Отговор
    От жегата ли изтрещяха толкова пловдивчани? Или се възбудиха от нещо друго.

    21:43 11.08.2026

  • 46 Пълно е с кучета в поста ти

    3 3 Отговор

    До коментар #41 от "Нищо в поста ми не пише за кучета":

    Не са избягали, там са, в мола. Със стопаните си от малцинствата.

    Коментиран от #56

    21:43 11.08.2026

  • 47 Сила

    7 5 Отговор

    До коментар #40 от "Ало пич":

    Тези "хора " ще ни изколят за една нощ ако им дадат знак .....както стана в Босна !!!
    Бошняците изклаха сръбските си съседи християни с които бяха живели врата до врата повече от 40 години ....
    Никаква вяра и доверие на помаците , предатели и башибозуци !!!

    21:44 11.08.2026

  • 48 Айзомби

    6 5 Отговор
    Браво на човека ! По всички с кучета извън частни имоти трябва да се стреля.

    21:44 11.08.2026

  • 49 Не става

    4 8 Отговор

    До коментар #39 от "Пре тъпи майни":

    Евросъюзът се отразява много добре, но путинизма хапе като за последно.

    21:45 11.08.2026

  • 50 Улав

    6 1 Отговор

    До коментар #38 от "Сила":

    Не се, напъвай !

    Коментиран от #67, #71

    21:45 11.08.2026

  • 51 Читател

    7 0 Отговор
    Къде са всичките 65 хиляди полицаи с нови БМВ и томбаци като 25 кл.диня

    21:46 11.08.2026

  • 52 Винаги пущат трол който да окепази

    2 0 Отговор
    Умните и правилните мнения. Не ти вярвам не знам си какво. Обикновенно който лъже не вярва и на другите , които по традиция казват истината.

    21:47 11.08.2026

  • 53 Хората вече почнаха да се бранят

    7 1 Отговор
    От тези млади лумпени.

    21:50 11.08.2026

  • 54 Стрелял ли е ?

    3 1 Отговор
    Някой видя ли че стреля?

    21:51 11.08.2026

  • 55 Феникс

    2 1 Отговор
    Това е лъжа , дедето само заплащваше момъка със кучето!

    21:52 11.08.2026

  • 56 Ми има и с кучета имам и снимка

    6 0 Отговор

    До коментар #46 от "Пълно е с кучета в поста ти":

    За протокола. Аз съм на възраст и скоро ще си умра от възрастта. Вие си мислете какво ще правите. Щото лесно се спори но проблемите остават и се задълбочават. Имай и малко уважение все пак а не само да се заяждаш.

    21:53 11.08.2026

  • 57 Пловдив

    3 3 Отговор
    Да, от няколко години лятото по главата улица, градската градина и моловете е пълно с групи роми. Ама много са. Това обаче са тези, който работят в чужбина, по цяла Европа и да дошли на почивка за лятото. Затова така се разхождат. Добре че идва време да ходят да работят... Иначе, да признаем, тези дето идват от чужбина да доста културни.

    21:55 11.08.2026

  • 58 Едно е да насочва арбалет

    3 2 Отговор
    Съвсем друго е да стреля нали?

    21:58 11.08.2026

  • 59 Не прави чест на телевизията

    4 1 Отговор
    Да следи и да записва хората. И да ги излъчва в ефира за да им гледат сеира.

    21:59 11.08.2026

  • 60 Петър

    4 2 Отговор
    Абе тия майни всичките изтрещяха!!!

    22:01 11.08.2026

  • 61 Бях точен с парите

    0 3 Отговор
    Ванчо Демерджията - Имотния "Крал" с 401 имота официално, който кара Порше за 1500 лв. харесва това. Пловдивските у-трепки ще се изпотрепат как да разпределят баберката на Бацо.

    22:01 11.08.2026

  • 62 Утре ще четем вероятно

    8 2 Отговор
    Че мъж по препаска с копие гони малки дечица в мола

    Коментиран от #63

    22:01 11.08.2026

  • 63 Българите

    1 4 Отговор

    До коментар #62 от "Утре ще четем вероятно":

    Ние, българите, сме най-старата нация, дошла на Балканите от Индия. Не се страхуваме от никаква топлина!

    Коментиран от #69

    22:02 11.08.2026

  • 64 Хайка за вълци

    4 2 Отговор
    Първи беха "Варненските пирамиди" после Пловдивските пирамидални игри на волята. Тия два града когато и да ги изтриеме от картата все ще късно.

    22:08 11.08.2026

  • 65 въпрос

    5 2 Отговор
    Какво става в Пловдив? Това е трети случай в рамките на седмица и малко.

    22:12 11.08.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 От каква Индия бе ?

    4 1 Отговор

    До коментар #63 от "Българите":

    За индиянците ли говориш защото те са от Индия. Може би имаш предвид това че те индиянците са новите българи.

    22:22 11.08.2026

  • 70 Васил

    4 2 Отговор
    Явно от високите температури Българите изтрещяват.

    22:27 11.08.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 ГОСТ

    6 2 Отговор
    тия в Пловдив да не би да са изтрещяло. то не беше брутално убийство побои на чужди граждани и сега стрелба в порядъка на седмица. някакъв вирус вилнее там явно.

    Коментиран от #73

    22:38 11.08.2026

  • 73 вироса е

    4 2 Отговор

    До коментар #72 от "ГОСТ":

    булгарикус бациликус!

    22:41 11.08.2026

  • 74 Не е стрелял

    6 1 Отговор
    Тези с кучетата да не са богопомазани.

    22:42 11.08.2026

  • 75 Какво значение има че е ваканция

    3 1 Отговор
    След като става въпрос за едни хора които нито учат нито работят. ...

    22:49 11.08.2026

  • 76 НИЩО МУ НЯМА

    4 2 Отговор
    АМА НАБОРА Е КАТО
    АХИЛ В БОЙНА КОЛЕСНИЦА
    НА ТОЗ БАЛКОН....
    СТО ПРОЦЕНТА Е БИВШ ШАПКАР
    ОТ СУХ.ВОЙСКИ...ИЛИ СТРОИТЕЛНИ
    ТЕЗ С ФУРАЖКИТЕ. ОЩЕ НА
    ТРИЙСЕ ГОДИН БЯХА...КУ КУ ...😜

    22:55 11.08.2026

  • 77 Кат Гледа Кво Става В Тая Държава !

    2 2 Отговор
    Е Решил !

    И той Да си Отпусне !

    Дуата !

    23:10 11.08.2026

  • 78 При Тая Голяма Пенсия !

    2 3 Отговор
    Човека Се Чуди !

    Какво Вече Да прави !

    23:19 11.08.2026

  • 79 Аз съм

    2 3 Отговор
    Възрожденците в Пловдив тотална изпушиха.

    00:15 12.08.2026

  • 80 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Русофили сър":

    Видял си ти русофили?!
    Ако русофили управляваха България, сега неонацистчетата (като тия от Пловдив) щяха да копат камъни доживот в Белене, а герб, дпс и ппдблгбт, щяха да търкат наровете на бай Ставри!

    КАТО ГЛЕДАМ ТАКА, РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ ДОЙДЕ ПРАВИЛНАТА ПРОБЪЛГАРСКА ВЛАСТ И ЧИСТЕНЕТО НА ПРОГНИЛАТА НИ ДЪРЖАВА ЩЕ ЗАПОЧНЕ С ПЪЛНА ПАРА!

    01:08 12.08.2026

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