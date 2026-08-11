Мъж стреля с арбалет по младеж с куче в Пловдив

Видеоклип, разпространен в социалните мрежи, показва как възрастен мъж насочва арбалет към младеж, който разхожда кучето си по улица в Пловдив, съобщава Bulgaria ON AIR.

На кадрите се вижда как мъжът стреля от терасата на жилището си и взема на прицел преминаващи хора.

Инцидентът е станал в района на улица "Добротич" и булевард "Победа", а според информация към видеото мъжът е отправял и заплахи към момчето и е хвърлял стъклени бутилки от терасата.