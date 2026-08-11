Суперкомпютър пресметна вероятността Левски отново да стане шампион

Платформата за футболна статистика и симулации Football Meets Data изчисли шансовете на всеки отбор от efbet Лига да стане шампион. Според суперкомпютора най-голяма е вероятността Левски отново да спечели титлата - 61%.
След "сините" се нареждат Лудогорец (21%), ЦСКА (12%) и ЦСКА 1948 (5%). За всички други тимове шансът е определен под 1 процент. Сред "фаворитите" за отпадане са Дунав (34%) и Септември (33%).
[🇧🇬 Parva Liga - season projection]— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 11, 2026
🏆 Title probabilities:
61% 🇧🇬 Levski Sofia
21% 🇧🇬 Ludogorets
12% 🇧🇬 CSKA Sofia
5% 🇧🇬 CSKA 1948
...
📈 Championship Group probabilities (Top 4):
99% 🇧🇬 Levski Sofia
94% 🇧🇬 Ludogorets
87% 🇧🇬 CSKA Sofia
75% 🇧🇬 CSKA 1948
25% 🇧🇬 Arda Kardzhali… pic.twitter.com/pZRz0pSbhW
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тунджа 200
Честито!
18:02 11.08.2026
2 Евааааасимо
18:09 11.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 САМО УЕФСКИ
18:26 11.08.2026