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Суперкомпютър пресметна вероятността Левски отново да стане шампион

Суперкомпютър пресметна вероятността Левски отново да стане шампион

11 Август, 2026 17:59 794 4

  • левски-
  • футбол-
  • лудогорец-
  • цска-
  • компютър-
  • суперкомпютър-
  • цска 1948

След "сините" се нареждат Лудогорец (21%), ЦСКА (12%) и ЦСКА 1948 (5%).

Суперкомпютър пресметна вероятността Левски отново да стане шампион - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Платформата за футболна статистика и симулации Football Meets Data изчисли шансовете на всеки отбор от efbet Лига да стане шампион. Според суперкомпютора най-голяма е вероятността Левски отново да спечели титлата - 61%.

След "сините" се нареждат Лудогорец (21%), ЦСКА (12%) и ЦСКА 1948 (5%). За всички други тимове шансът е определен под 1 процент. Сред "фаворитите" за отпадане са Дунав (34%) и Септември (33%).


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Тунджа 200

    6 1 Отговор
    Е, тогава защо да играят, ей го на изкуствения Ентелект вече го е сметнал.
    Честито!

    18:02 11.08.2026

  • 2 Евааааасимо

    8 0 Отговор
    За такива ли простотии горите ток колкото от половин реактор в Козлодуй?

    18:09 11.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 САМО УЕФСКИ

    6 1 Отговор
    Вероятността рязко се увеличава ако чорбаджията пак купи купата. Наздраве.

    18:26 11.08.2026

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