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Английски клубове искат архитекта на мегатрансферите на Холанд, Белингам и Санчо

Английски клубове искат архитекта на мегатрансферите на Холанд, Белингам и Санчо

11 Август, 2026 17:02 855 0

  • висшата лига-
  • себастиан круг-
  • футбол-
  • борусия дортмунд-
  • ерлинг холанд-
  • джуд белингам-
  • джейдън санчо-
  • джейми гитънс

Круг също така беше сериозно въвлечен в трансфера на Джоб Белингам - по-малкия брат на Джуд, с което продължи тенденцията на успешни сделки за млади английски таланти

Английски клубове искат архитекта на мегатрансферите на Холанд, Белингам и Санчо - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Няколко клуба от Висшата лига по футбол на Англия и други европейски първенства проучват възможността да привлекат директора по подбор на играчи на Борусия Дортмунд - Себастиан Круг, съобщава "Скай Спортс".

Германецът изигра ключова роля при привличането на Ерлинг Холанд, Джуд Белингам, Джейдън Санчо и Джейми Гитънс, които впоследствие генерираха приходи в размер на над 350 милиона евро за "жълто-черните". Круг също така беше сериозно въвлечен в трансфера на Джоб Белингам - по-малкия брат на Джуд, с което продължи тенденцията на успешни сделки за млади английски таланти.

Високопоставени лица в няколко от най-големите клубове във Висшата лига редовно обменят информация със Себастиан Круг относно стратегиите за привличане на играчи, идентифицирането на таланти и по-широките тенденции в развитието на футбола.

След повече от десетилетие в Дортмунд възможността германецът да напусне клуба се увеличава, а според "Скай" най-вероятната му дестинация е в отбор от английския елит.


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