Няколко клуба от Висшата лига по футбол на Англия и други европейски първенства проучват възможността да привлекат директора по подбор на играчи на Борусия Дортмунд - Себастиан Круг, съобщава "Скай Спортс".
Германецът изигра ключова роля при привличането на Ерлинг Холанд, Джуд Белингам, Джейдън Санчо и Джейми Гитънс, които впоследствие генерираха приходи в размер на над 350 милиона евро за "жълто-черните". Круг също така беше сериозно въвлечен в трансфера на Джоб Белингам - по-малкия брат на Джуд, с което продължи тенденцията на успешни сделки за млади английски таланти.
🚨 BREAKING: Borussia Dortmund scouting and recruitment director Sebastian Krug is attracting interest from several Premier League and European clubs.— kickoff (@Trollkickoff) August 11, 2026
Krug has played a key role in the recruitment of Erling Haaland, Jude Bellingham, Jadon Sancho and Jamie Bynoe-Gittens, with the… pic.twitter.com/5eXIgXXRaW
Високопоставени лица в няколко от най-големите клубове във Висшата лига редовно обменят информация със Себастиан Круг относно стратегиите за привличане на играчи, идентифицирането на таланти и по-широките тенденции в развитието на футбола.
След повече от десетилетие в Дортмунд възможността германецът да напусне клуба се увеличава, а според "Скай" най-вероятната му дестинация е в отбор от английския елит.
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