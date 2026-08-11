РБ Лайпциг превърна формулата за таланти в индустрия за стотици милиони

РБ Лайпциг е основан през 2009 г. Тогава Ян Диоманде, продаден на Реал Мадрид за рекордна сума преди дни, е бил едва на 3 години. Само за малко повече от десетилетие германският клуб превърна една проста формула в своя запазена марка: откриваш млади таланти, развиваш ги, даваш им сцена на най-високо ниво и след това ги продаваш за десетки, а вече и за стотици милиони.

Още от самото си създаване РБ Лайпциг е свързан с един своеобразен „финт“. Инициалите "РБ" очевидно препращат към "Ред Бул" - световния гигант в производството на енергийни напитки, който стои зад проекта. За да не се сблъсква с правилата на германския футбол, клубът официално използва името "RasenBallsport".

РБ Лайпциг е и своеобразният по-малък брат на Ред Бул Залцбург - клуба, превърнал се в люпилня на таланти като Ерлинг Халанд. Двата проекта са тясно свързани, а футболистите често се движат между двата тима.

През сезон 2016/17 РБ Лайпциг постига първата си голяма цел - класира се за Бундеслигата. От този момент нататък клубът вече не е просто амбициозен проект. Лайпциг започва да показва пред целия футболен свят как работи неговата машина за развитие и продажба на таланти.

След утвърждаването си в германския елит клубът започва още по-агресивно да търси млади и сравнително неизвестни футболисти с огромен потенциал. Именно това се превръща в отправната точка на поредица от трансфери, които постепенно превръщат Лайпциг в една от най-печелившите фабрики за футболни таланти в Европа.

Първият сериозен сигнал идва през сезон 2018/19. Наби Кейта преминава в Ливърпул за 60 милиона евро. Гвинейският халф пристига на „Анфийлд“ с огромни очаквания, но така и не успява напълно да оправдае инвестицията на английския клуб.

Година по-късно идва ред на друг познат настоящият нападател на Манчестър Юнайтед - Матеус Куня. Само на 20 години бразилецът напуска Лайпциг и преминава в Херта Берлин за около 18 милиона евро.

Истинският порой от милиони обаче тепърва предстои. Сезон 2020/21 преминава под знака на пандемията, но това не спира трансферната машина на РБ Лайпциг. Клубът се разделя с една от най-големите си звезди - Тимо Вернер. Челси плаща 53 милиона евро за германския нападател. Вернер започва добре престоя си в Лондон и още в първия си сезон печели Шампионската лига, но впоследствие представянето му не отговаря на очакванията.

През сезон 2021/22 идва ред на двама централни защитници, които вече са в полезрението на европейските грандове. Дайо Упамекано преминава в Байерн Мюнхен за 42 милиона евро. Почти по същото време Лайпциг продава Ибрахима Конате на Ливърпул за 40 милиона евро. И двамата защитници са едва на 22 години, когато напускат клуба. Това вече не е случайност. Моделът работи.

Следващият сезон е сравнително спокоен. Адемола Луукман преминава в Аталанта за 16 милиона евро, но този път РБ Лайпциг не успява да предизвика същия трансферен шум. Големият фойерверк обаче е само на една година разстояние: Гвардиол, Собослай и Нкунку - за общо 220 милиона евро

Сезон 2023/24 се оказва истински трансферен спектакъл. Първо идва Йошко Гвардиол. Хърватският защитник, само на 21 години, преминава в Манчестър Сити на Пеп Гуардиола за впечатляващите 90 милиона евро. След това е ред на Доминик Собослай. Унгарският халф, който съчетава физическа мощ, техника и огромен обем работа, е привлечен от Ливърпул за 70 милиона евро. Но и това не е всичко. Кристофър Нкунку, избран за най-добър футболист в Бундеслигата, преминава в Челси за още 60 милиона евро. Само тези три сделки носят на Лайпциг около 220 милиона евро.

През сезон 2024/25 идва ред на една от най-емоционалните раздяли. Дани Олмо напуска Лайпциг след пет успешни години и се завръща в Барселона. Каталунците плащат около 61 милиона евро за испанския национал. Олмо е поредният футболист, който използва Лайпциг като трамплин към най-голямата сцена.

И последният сезон не прави изключение. Бенямин Шешко се превръща в поредния голям актив на германския клуб. Словенският нападател показва огромен потенциал, а Манчестър Юнайтед в крайна сметка плаща 76 милиона евро, за да го привлече. Другата голяма звезда е Шави Симонс - продукт от школата на Барселона. Нидерландецът впечатлява в Лайпциг и привлича вниманието на Тотнъм, който плаща 65 милиона евро за него.

С трансфера на Ян Диоманде Лайпциг вдига летвата на съвсем друго ниво. Клубът реализира най-скъпата продажба в историята си - 125 милиона евро, които може да нараснат до 140 милиона евро. Никога досега РБ Лайпциг не е продавал футболист на толкова ранна възраст за подобна сума. Котдивоарският флангови футболист се превръща в поредното доказателство, че моделът на германския клуб работи.

На този фон дори другият голям трансфер на лятото - Лоис Опенда в Ювентус за 42 милиона евро, изглежда почти скромен.

РБ Лайпциг продължава да купува млади таланти, да ги развива и да ги превръща в звезди. Формулата на РБ Лайпциг не просто работи. Тя вече е индустрия...