Последен поглед към Pixel 11 Pro преди официалното представяне (ВИДЕО)

Mountain View се готви да разкрие обновената си гама от хардуер, като ще зарадва технологичните ентусиасти с пълното представяне на серията Pixel 11 от ново поколение, заедно с Pixel Watch 5. За да подгрее публиката преди официалното събитие по представянето, Google даде старт на кампанията миналата седмица с хитър тийзър клип за новия си смартчасовник, в който леко се подиграва на странно оформените силуети, предпочитани от конкурентните устройства за носене на китката.

След този първи ход компанията пусна ново промоционално видео, фокусирано върху флагмана Pixel 11 Pro. Избягвайки директни сравнения с конкурентите този път, видеото подхожда с лека ирония към цифровото обозначение на телефона, представяйки новия флагман по забавен начин като солидно „11“ по традиционната скала от 1 до 10.

Под капака се очаква цялата гама за 2026 година – включваща стандартния Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL и премиум модела Pixel 11 Pro Fold да работи със специално разработения от Google чип Tensor G6. Новият процесор представлява важен технически пробив като първият масов мобилен процесор, изработен по най-модерния 2-нанометров производствен процес, което дава на технологичния гигант кратко предимство, преди конкурентни производители на чипове като MediaTek и Qualcomm да пуснат на пазара собствената си 2-нанометрова архитектура по-късно през септември.