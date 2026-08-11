Левски елиминира Кайрат и гледат смело към основната фаза на Шампионската лига

Левски е на плейоф в Шампионска лига! “Сините” изиграха нов силен двубой срещу Кайрат (Алмати), въпреки колосалното пропътувано разстояние и огромната жега в казахстанския град Туркистан, за да може гол на Рейналдо в 13-ата минута да донесе победата с 1:0 за българския шампион на “Туркестан арена”, оформяйки крайното 2:0 в общия резултат на сблъсъка.

Футболистите на Хулио Веласкес същевременно можеха и далеч по-изразително да си осигурят успеха в днешния ден, но гредата на два пъти ги спря от втори гол, при удари на Рейналдо и Сержиньо. В плейофния кръг за място в основната фаза на Шампионска лига Левски ще срещне АЕК (Атина), като първият мач е идната седмица на стадион “Георги Аспарухов”.

Българският шампион видимо се нуждаеше от време за климатизация към условията и огромната жега в Туркестан, което съпроводи и някои неточности от страна на футболистите на Хулио Веласкес.

Въпреки това, първият точен удар в срещата дойде на сметката на “сините” в 10-ата минута, когато Рейналдо напредна по фланга с топка в крака и намери Евертон Бала, който стреля, но право в ръцете на вратаря Анарбеков.

Последва известен опит за преса на домакините, като те оставиха празни пространства и това позволи на Рейналдо да тръгне на рейд още от половината на Левски, като преодоля двама съперникови футболисти и от границата на наказателното поле шутира, откривайки резултата в полза на Левски в 13-ата минута.

Оттам насетне обаче българският шампион нагледно предостави инициативата на Кайрат, като казахстанците доста повече притежаваха топката в свое владение, но за щастие на родния тим, не успяваха да организират нищо по-интересно.

За сметка на това, “сините” сами опитаха на два пъти да си създадат главоболия след грешни отигравания на Кристиан Димитров и Армстронг Око-Флекс, но “жълто-черните” не се възползваха и стреляха неточно.

В 37-ата минута Широбоков пробва мерника си от сериозна дистанция и намери рамката на вратата, ала Светослав Вуцов бе на мястото си и отрази изпълнението.

Скоропостижно в 41-ата минута Око-Флекс със страхотен пас изведе Рейналдо на чиста позиция зад защитата на домакините, обаче бразилецът изпрати удара си от воле високо над вратата.

В добавеното време на първата част отново голмайсторът за Левски в днешния ден излезе на позиция за изстрел, но отново заложи на силата пред акуратността и изпрати топката над вратата.

Впоследствие доста по-добрите действия на “сините” при печеленето на втората топка бяха напът да доведат до втори гол във вратата на Кайрат, ала удар на Евертон Бала от средна дистанция прелетя опасно близо покрай страничната греда.

Второто полувреме стартира на високи обороти и в 51-ата минута Светослав Вуцов изпрати невероятен пас напред към Рейналдо при изпълнение на аут, като бразилецът се освободи и останал очи в очи с Анарбеков за пореден път избра силата пред точността, бивайки спрян от гредата в този случай.

При ответната атака пък домакините стигнаха до удар от добра позиция на Ойва Юкола, който обаче бе избит от Вуцов в корнер.

Постепенно Кайрат започна да става все по-атакуващо настроен и при отминаването на час игра от началото на мача, то треньорът на домакините Рафаел Уразбахтин замени крайния защитник Касабулат, за да включи в игра централен нападател в лицето на Едмилсон.

В 67-ата минута Евертон Бала даде тон за поредната отлична контраатака на Левски, при която Рейналдо намери непокрития Сержиньо и героят от първия мач между двата тима остана на сантиметри от попадение, уцелвайки страничния стълб на вратата.

Броени секунди по-късно казахстанският шампион на свой ред създаде една от най-добрите си офанзивни акции, като Марк Гуял имаше поглед към далечния ъгъл, но ударът ми мина опасно близо покрай гредата.

В 75-ата минута Лукас Африко засече от близко разстояние центриране от корнер, но Вуцов отново внимаваше и спря набезите на домакините при търсенето на гол.

Кайрат - Левски 0:1

13’ Рейналдо 0:1

Стартови състави:

Кайрат: 1. Темирлан Анарбеков, 4. Дамир Касабулат, 25. Александър Широбоков, 44. Лукаш Африко, 3. Луис Мата, 8. Олжас Байбек, 13. Яяко Оксанен, 24. Александър Мринский, 22. Густаво Мендонка, 19. Ойва Юкола, 28. Марк Гуал

Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 31. Никола Серафимов, 20. Алекс Сантейес, 19. Мехди Мубарик, 18. Гашпер Търдин, 35. Сержиньо, 11. Армстронг Око-Флекс, 17. Евертон Бала, 7. Рейналдо