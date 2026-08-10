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Иван Миланов: Целта на взривилия се дрон е била да бъде открит. Защо тогава нито Румъния, нито ние не сме го засекли?

Иван Миланов: Целта на взривилия се дрон е била да бъде открит. Защо тогава нито Румъния, нито ние не сме го засекли?

10 Август, 2026 22:49 2 120 45

  • иван миланов-
  • дрон-
  • взрив

Ние имаме радарна система. При по-малките дронове е по-различно, те летят по-ниско, много трудно ги откриват радарите, дори някои не могат да бъдат открити

Иван Миланов: Целта на взривилия се дрон е била да бъде открит. Защо тогава нито Румъния, нито ние не сме го засекли? - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна не е насочила умишлено безпилотни летателни апарати към България. Това увери посланикът на Украйна у нас Олеся Илашчук.

"Още никой не е казал нищо. Но мога да направя и своето предположение, че този дрон няма как да прелети над цялата територия на Румъния, без да бъде забелязан. Той е с големина около 3 метра размах на крилете, с огромен шум на двигателите. Няма как да не бъде забелязан", каза вицепрезидентът на Международната асоциация за борба с дроновете Иван Миланов в студиото на "Денят ON AIR".

Според него не трябва да се изключва версията той да е дошъл по поречието на река Дунав.

"Може да носи експлозиви до 5 кг, но в зависимост от това какъв е видът на експлозива. Говорим за много различни възможности, има обикновен взрив, но има и огромни, които са в пъти по-мощни от тротила. Този дрон се използва преди всичко за примамка, той е по-стар модел. Когато говорим за такъв дрон, той се прави с цел да бъде открит или с цел да заблуди противниковите средства за откриване и реакция", допълни Миланов в ефира на Bulgaria ON AIR.

"Тук възниква логичният въпрос - защо, ако той е такъв, ние не сме го видели, или румънците не са го видели, защото неговата цел е да бъде открит. Възможно е GPS системата да бъде заблудена, това е един от начините тези дронове да бъдат неутрализирани - да дадат грешни координати, има най-различни похвати. Но ние говорим за една многослойна система", подчерта гостът.

Първата цел на многослойната система е дронът да бъде открит.

"Това може да стане по много и различни начини - големите дронове се откриват с радари. Ние имаме радарна система. При по-малките дронове е по-различно, те летят по-ниско, много трудно ги откриват радарите, дори някои не могат да бъдат открити. Поставят се и адаптери, които чуват звука и могат в определена посока, която не е видима за радарите, да се хванат чрез звук. Има и още един метод - много мощни системи за наблюдение. Комбинацията от всички тези средства следва да бъде покрита територията на нашата страна", поясни Иван Миланов.

А вземането на решения също е съществена част от процеса. "Вземането на решения зависи от времето на откриване. Ако по-рано се открие, времето ще бъде по-голямо, но никога не е повече от 3 до 5 минути. А малките дронове времето за реакция трябва да е под минута. Ние трябва да имаме национална система, която незабавно да определи този дрон свой ли е, враг ли е, какви поражения може да нанесе, какъв тип е и по какъв начин да се неутрализира. Русия, Украйна и Израел имат необходимия опит и изградени системи, украинската и израелската са много сериозни. За руската нямаме данни, а причините са обясними", коментира вицепрезидентът на Международната асоциация за борба с дроновете.

"Ние от 3 години говорим, слушат и въобще не ни чуват, включително и сега. Имаме споразумение с всички водещи ведомства. Сега, когато новото правителство дойде на власт, изпратихме писмо до кабинета на премиера, те реагираха много своевременно, изпратиха го на Министерството на транспорта, МВР и Министерството на отбраната. От тях получихме писма, изразяващи подкрепата им и дотам. Предложението ни беше да седнем и да обсъждаме съвместни мерки, с които бихме могли да си бъдем полезни, за да адресираме тези проблемни въпроси. Чакаме МО четвърта седмица", призна Миланов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    7 32 Отговор
    Ако дрона беше украински щеше да удари Альоша Галоша в Пловдив!

    Коментиран от #23, #34

    22:53 10.08.2026

  • 2 Дзак

    12 5 Отговор
    Просто не му е стигнало горивото да стигне целта си!

    Коментиран от #4

    22:59 10.08.2026

  • 3 Сила

    24 7 Отговор
    "Международна асоциация за борба с дронове" ....!!!???!!!
    Тоя неуспял да с вреди навремето в НАТО дедик и дебелото му приятелче по грандоманско название на гаражната си квартална занаятчийска задруга не можаха ли да сътворят ....?!?

    23:01 10.08.2026

  • 4 Анонимен

    18 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дзак":

    Някой търси въвличане в конфликта.

    Коментиран от #7

    23:01 10.08.2026

  • 5 Обаче

    10 4 Отговор
    ------Няма как да не бъде забелязан-----
    Дрон може да не бъде забелязан, особено ако е заслепен и се движи на малка височина над водна повърхност с възможност да се разбие във всеки момент, както и се е случило...

    23:01 10.08.2026

  • 6 Дърт

    19 2 Отговор
    Аман от псевдо специалисти разбирачи на теория. Това е дрон ПРИМАМКА.Той е сравнително евтин и Неговото назначение е ДА БЪДЕ ОТКРИТ и да привлече ПВО системите. Обяснено просто- той издава голям шум, прави големи флуктоации на въздуха,материалите и плоскостите му са направени така, че да отразяват МАКСИМАЛНО облъчващите го ПВО средства. Направен е да ПРИВЛИЧА ПВО системите, с други думи има размах на крилете около 3 метра, но на радарните екрани излиза като летателен апарат с размах на крилете 30 метра. И всякакви глупости, че не е забелязан или открит от системите за ПВО на Румъния и България много, ама много лошо говорят за тях. Не коментирам кой, защо, как и от къде го е насочил към България. Коментирам рекламираните ПВО защити на НАТО ( Румъния) и България.

    Коментиран от #33, #43

    23:09 10.08.2026

  • 7 Мошетата

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    Кой друг ?

    Коментиран от #35

    23:10 10.08.2026

  • 8 Мър666и

    25 3 Отговор
    Всичко е ясно. Украинците искат да ескалират нещата . Опитват се да повлечат повече държави. Целта е била компресната станция

    23:18 10.08.2026

  • 9 Меркел

    17 2 Отговор
    Защото е дошъл на части и е сглобен в България.И го е пуснал някой паразитиращ на помощи украинец.Затова!

    23:25 10.08.2026

  • 10 Цвете

    8 24 Отговор
    ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА Е УКРАИНСКИ И ПАДНАЛ В РУСИЯ? СЛЕД ТОВА ПОПРАВЕН И " ПУСНАТ " ПОСОКА БЪЛГАРИЯ, ЗА ДА ЗАБЛУДИ, ЧЕ ВИДИТЕ ЛИ ,УКРАИНЦИТЕ ИСКАТ ДА УДАРЯТ БЪЛГАРИТЕ. ХИПОТЕЗА САМО.

    Коментиран от #25, #38

    23:34 10.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Нищо не може със радари да се постигне

    2 0 Отговор
    ако става дума за стационарна цел. Пари на вятъра. Ако целта е подвижна и движеща се с над 75 км в час тогава е по сложно, управлението е от значение и Старлинка евентуално. Иначе ако не мърда целта е едно микродвигателче въртящо леща зад друга линейна леща която просто чете микроснимка на терена и се движи по зададен маршрут. Нещо като главата на скенер за 8-10 долара четяща предварително направена ортофото снимка на терен или по комбинираните слоеве на границите на кадасърални имоти взети сещате се от къде. Няма заглушаване щото няма какво да се заглушава. Тпи си фърчи към целта и борбата с него е успечна само с ловжийска пушка със сачми . Ама огромен калибър Иранските са на този принцип .....

    Коментиран от #28

    23:36 10.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ?????

    11 1 Отговор
    Пак да попитам по друг начин кой е и какъв е Иван Миланов не става ясно.

    23:38 10.08.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор
    В Германия е започнало събирането на подписка под петиция за уволнението на германския журналист от F..A.. Z..
    Михаел Мартенс.
    В събота,преди два дни,на съвместната пресконференция в Белград на гостуващия Зеленски и сръбския президент Вучич,германецът попита Зеленски:

    "Какво трябва да направи Европа,за да може Украйна да убива колкото може повече руснаци?"

    Коментиран от #37

    23:39 10.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Блаблабла

    5 2 Отговор
    "А вземането на решения също е съществена част от процеса. " и кво решение ? Ни траектория, ни цел можеш да определиш предварително....освен ако не си телепат естествено и пак полза няма. Аз ако бях враг на някакъв враг щях с 50 000 балончета, парафин, сяра,нафта и подходящ вятър направо да изгоря цял град или терен за смешни пари

    23:47 10.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мдаааааа

    7 0 Отговор
    Според него не трябва да се изключва версията той да е дошъл по поречието на река Дунав пуснат от дунавските хути от Лом

    23:59 10.08.2026

  • 20 Факт

    7 0 Отговор
    Дори и от руския анклав баба варна да е пуснат пак трябваше да е засечен,но това е забранено да се коментира

    00:03 11.08.2026

  • 21 Странно

    4 0 Отговор
    Що няма дрончета на сащ или над англосаксите Британия,всичко е мносъмнително,вероятната цел е отвличане на вниманието на плебса

    00:08 11.08.2026

  • 22 Сарьожът

    4 0 Отговор
    Тез им дай да ланкат кат пред лекарски кабинет петък сутрин преди пазаря в Полски Тръмбеш ...дрън дрън ерина .
    Ако войната дойде до България ,тез ще опънат пръст към врага и ще кажат : Дайте сега да анализираме ,каква е била вашата цел - .......и врагът може и да се откаже

    00:08 11.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Стига цензура

    5 1 Отговор
    Зад Ганя кой от ФАКТИ се крие?

    00:16 11.08.2026

  • 25 Альоооо

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Цвете":

    Стига ръси мозък.Липсва ти.

    00:19 11.08.2026

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 3 Отговор
    АМИ ЩОМ МУЛТИГРУП НА ДАРИНА ПАВЛОВА ЖОРО ИНСА
    ПРАВЯТ БЪЛГАРСКИТЕ РАДАРИ И РЪЧНИТЕ РАДИОСТАНЦИИТЕ НА НАТО
    ......
    КВО КАЧЕСТВО ИСКАТЕ ?:)))

    00:20 11.08.2026

  • 27 целта на дрона

    8 0 Отговор
    е да се каканижат лакардии 2-3 седмици за да се прикрият денонощните кражби!

    00:20 11.08.2026

  • 28 Аууууууу

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Нищо не може със радари да се постигне":

    (по комбинираните слоеве на границите на кадасърални имоти взети сещате се от къде..) оле-оле замина и кадастъра и скиците...

    00:37 11.08.2026

  • 29 Целият прехвален купул на израелците

    3 1 Отговор
    е на практика умалена катюша на руснаците от ВСВ с малки боеприпаси и шепа безполезна електроника. Тва пък с дроните въобще е излишно ако си решил да приключиш кардинално врага. За теротизъм става ама за истинска война е просто излишно заедно и с радари и самолети .

    00:50 11.08.2026

  • 30 Ястреб Османлията

    0 0 Отговор
    Любил ме е навияч на Цървена звезда!

    01:06 11.08.2026

  • 31 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Не сте го засекли щото е излетял от Украинския терористичен лагер Баба Алино край Варна.

    01:16 11.08.2026

  • 32 Кой е тоя

    1 0 Отговор
    Мръшляк недоотровен?!

    01:26 11.08.2026

  • 33 Помни

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дърт":

    Освен това , щом дронът е само примамка , защо е носел и 5 килограма взрив ? Вие представяте ли си , каква поразия и колко голяма щета могат да причинят 5 килограма тротил например ? За сравнение в немските ръчните гранати ,, бухалки" от Втората Световна Война има само 20 грама взрив . Стандартни тротилови пресовки с мощност 250 грама превръщат лек автомобил в скрап. 5 килограма взрив могат да разрушат масивна къща...

    02:07 11.08.2026

  • 34 Доньо Донев

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    "Тримата глупаци и дрона"

    02:10 11.08.2026

  • 35 Знае

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мошетата":

    Зеленски разбира се . Как кой ? Вижда , че губи войната и се опитва да въвлече НАТО директно в нея , защото остана и без бойци, и без техника . НАТО и сега е включено косвено във войната , но това не му помага да я спечели . За това се опитва директно да въвлече НАТО . Припомням ви , че Украйна вече не веднъж прави такива провокации , но натовците вместо да обвиняват Украйна, винят Русия. Като че ли Русия прати украинският безпилотник Стриж чак в Загреб , където той падна до студентско общежитие и по случайност не уби хора . Русия ли обстреля полското село Пшеводов и уби 2 поляци с украинска ракета ? Русия ли свали румънският МИГ21 и пратените 2 спасителни румънски вертолета да издирват пилота му в Черно море в следствие на което екипажите им загинаха...?

    02:18 11.08.2026

  • 36 Пилотът Гошу

    0 3 Отговор
    Защото не е дошъл по въздух…

    02:22 11.08.2026

  • 37 Пилотът Гошу

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ти като му видиш физиономията на тоя Мишо Мартенката и няма кво да го четеш, директно един шамар зад врата и шут отзад за начална скорост към фронта… Ей такива лешпери дават акъл, като тоя журналист, дето са с две леви ръце отзад , но иначе много войнствени…

    02:28 11.08.2026

  • 38 Питам

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Цвете":

    И за какво им е на руснаците да ни скарват с украинците , след като те и с Фламингото си да ни ударят , нашите продажни политици ще се престорят, че не ги плюят, а че дъжд ги вали ? Удариха украинците на 10 . 3 . 2022 година с тежък безпилотник ту 141 Загреб до студентски общежития . Късмет бе , че бе полунощ и нямаше хора , а бяха повредени само паркирани автомобили . Но в Полша не бе така и убиха с украинска ракета 2 селскостопански работници. Свалиха румънски изтребител и спасителни вертолети и все лъжеха , че били руснаците, докато хърватите , поляците и румънците доказаха , че са украинците. Това не им пречи да опитват отново...

    Коментиран от #44

    02:30 11.08.2026

  • 39 Украйна май се базика с нас

    2 0 Отговор
    Пускаме ви едно две дрончета да видим дали ще ги хванете или не.

    02:40 11.08.2026

  • 40 Знаещ

    0 0 Отговор
    Двигателчетата на тези дронове бръмчат катобензинокосачки без ауспуха и се чуват в тихо време в радиус от няколко километра . Мобилните групи на руснаци и украинци ги засичат по шумът , особено , ако е през нощта когато е по тихо ! За това в Крим например при стъмняване забраняват да се карат могоретки , за да чуват дроновете. Този е бил от тези дето яко бръмчат . Като старо Балканче без ауспух . Няма начин да не са го чували , но не са му обърнали внимание . Защото ние с Румъния практически нямаме охраняема граница . И да го чуе и види обикновен човек, какво да го прави ? Бръмчи , отива на някъде. Не сме във война .

    02:43 11.08.2026

  • 41 Никой

    0 0 Отговор
    Украинците са все пак.

    Шменти, капели иначе.

    02:47 11.08.2026

  • 42 Радев

    2 0 Отговор
    Беше много ядосан това забелязах.

    03:04 11.08.2026

  • 43 Карък

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дърт":

    ВСЕЗНАЙКО ИЛИ ИДИОТ .

    03:06 11.08.2026

  • 44 Добре но защо изобщо

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Питам":

    Трябва да отговаряш на това неумното .

    03:10 11.08.2026

  • 45 ха ха

    0 0 Отговор
    целта е да дадем едни пари на Украйна за анти дрон система , ползването на психотронно оръжие е престъпление

    03:14 11.08.2026

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