Иван Миланов: Целта на взривилия се дрон е била да бъде открит. Защо тогава нито Румъния, нито ние не сме го засекли?

Украйна не е насочила умишлено безпилотни летателни апарати към България. Това увери посланикът на Украйна у нас Олеся Илашчук.
"Още никой не е казал нищо. Но мога да направя и своето предположение, че този дрон няма как да прелети над цялата територия на Румъния, без да бъде забелязан. Той е с големина около 3 метра размах на крилете, с огромен шум на двигателите. Няма как да не бъде забелязан", каза вицепрезидентът на Международната асоциация за борба с дроновете Иван Миланов в студиото на "Денят ON AIR".
Според него не трябва да се изключва версията той да е дошъл по поречието на река Дунав.
"Може да носи експлозиви до 5 кг, но в зависимост от това какъв е видът на експлозива. Говорим за много различни възможности, има обикновен взрив, но има и огромни, които са в пъти по-мощни от тротила. Този дрон се използва преди всичко за примамка, той е по-стар модел. Когато говорим за такъв дрон, той се прави с цел да бъде открит или с цел да заблуди противниковите средства за откриване и реакция", допълни Миланов в ефира на Bulgaria ON AIR.
"Тук възниква логичният въпрос - защо, ако той е такъв, ние не сме го видели, или румънците не са го видели, защото неговата цел е да бъде открит. Възможно е GPS системата да бъде заблудена, това е един от начините тези дронове да бъдат неутрализирани - да дадат грешни координати, има най-различни похвати. Но ние говорим за една многослойна система", подчерта гостът.
Първата цел на многослойната система е дронът да бъде открит.
"Това може да стане по много и различни начини - големите дронове се откриват с радари. Ние имаме радарна система. При по-малките дронове е по-различно, те летят по-ниско, много трудно ги откриват радарите, дори някои не могат да бъдат открити. Поставят се и адаптери, които чуват звука и могат в определена посока, която не е видима за радарите, да се хванат чрез звук. Има и още един метод - много мощни системи за наблюдение. Комбинацията от всички тези средства следва да бъде покрита територията на нашата страна", поясни Иван Миланов.
А вземането на решения също е съществена част от процеса. "Вземането на решения зависи от времето на откриване. Ако по-рано се открие, времето ще бъде по-голямо, но никога не е повече от 3 до 5 минути. А малките дронове времето за реакция трябва да е под минута. Ние трябва да имаме национална система, която незабавно да определи този дрон свой ли е, враг ли е, какви поражения може да нанесе, какъв тип е и по какъв начин да се неутрализира. Русия, Украйна и Израел имат необходимия опит и изградени системи, украинската и израелската са много сериозни. За руската нямаме данни, а причините са обясними", коментира вицепрезидентът на Международната асоциация за борба с дроновете.
"Ние от 3 години говорим, слушат и въобще не ни чуват, включително и сега. Имаме споразумение с всички водещи ведомства. Сега, когато новото правителство дойде на власт, изпратихме писмо до кабинета на премиера, те реагираха много своевременно, изпратиха го на Министерството на транспорта, МВР и Министерството на отбраната. От тях получихме писма, изразяващи подкрепата им и дотам. Предложението ни беше да седнем и да обсъждаме съвместни мерки, с които бихме могли да си бъдем полезни, за да адресираме тези проблемни въпроси. Чакаме МО четвърта седмица", призна Миланов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
Коментиран от #23, #34
22:53 10.08.2026
2 Дзак
Коментиран от #4
22:59 10.08.2026
3 Сила
Тоя неуспял да с вреди навремето в НАТО дедик и дебелото му приятелче по грандоманско название на гаражната си квартална занаятчийска задруга не можаха ли да сътворят ....?!?
23:01 10.08.2026
4 Анонимен
До коментар #2 от "Дзак":Някой търси въвличане в конфликта.
Коментиран от #7
23:01 10.08.2026
5 Обаче
Дрон може да не бъде забелязан, особено ако е заслепен и се движи на малка височина над водна повърхност с възможност да се разбие във всеки момент, както и се е случило...
23:01 10.08.2026
6 Дърт
Коментиран от #33, #43
23:09 10.08.2026
7 Мошетата
До коментар #4 от "Анонимен":Кой друг ?
Коментиран от #35
23:10 10.08.2026
8 Мър666и
23:18 10.08.2026
9 Меркел
23:25 10.08.2026
10 Цвете
Коментиран от #25, #38
23:34 10.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Нищо не може със радари да се постигне
Коментиран от #28
23:36 10.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ?????
23:38 10.08.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Михаел Мартенс.
В събота,преди два дни,на съвместната пресконференция в Белград на гостуващия Зеленски и сръбския президент Вучич,германецът попита Зеленски:
"Какво трябва да направи Европа,за да може Украйна да убива колкото може повече руснаци?"
Коментиран от #37
23:39 10.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Блаблабла
23:47 10.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Мдаааааа
23:59 10.08.2026
20 Факт
00:03 11.08.2026
21 Странно
00:08 11.08.2026
22 Сарьожът
Ако войната дойде до България ,тез ще опънат пръст към врага и ще кажат : Дайте сега да анализираме ,каква е била вашата цел - .......и врагът може и да се откаже
00:08 11.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Стига цензура
00:16 11.08.2026
25 Альоооо
До коментар #10 от "Цвете":Стига ръси мозък.Липсва ти.
00:19 11.08.2026
26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПРАВЯТ БЪЛГАРСКИТЕ РАДАРИ И РЪЧНИТЕ РАДИОСТАНЦИИТЕ НА НАТО
......
КВО КАЧЕСТВО ИСКАТЕ ?:)))
00:20 11.08.2026
27 целта на дрона
00:20 11.08.2026
28 Аууууууу
До коментар #12 от "Нищо не може със радари да се постигне":(по комбинираните слоеве на границите на кадасърални имоти взети сещате се от къде..) оле-оле замина и кадастъра и скиците...
00:37 11.08.2026
29 Целият прехвален купул на израелците
00:50 11.08.2026
30 Ястреб Османлията
01:06 11.08.2026
31 Сатана Z
01:16 11.08.2026
32 Кой е тоя
01:26 11.08.2026
33 Помни
До коментар #6 от "Дърт":Освен това , щом дронът е само примамка , защо е носел и 5 килограма взрив ? Вие представяте ли си , каква поразия и колко голяма щета могат да причинят 5 килограма тротил например ? За сравнение в немските ръчните гранати ,, бухалки" от Втората Световна Война има само 20 грама взрив . Стандартни тротилови пресовки с мощност 250 грама превръщат лек автомобил в скрап. 5 килограма взрив могат да разрушат масивна къща...
02:07 11.08.2026
34 Доньо Донев
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":"Тримата глупаци и дрона"
02:10 11.08.2026
35 Знае
До коментар #7 от "Мошетата":Зеленски разбира се . Как кой ? Вижда , че губи войната и се опитва да въвлече НАТО директно в нея , защото остана и без бойци, и без техника . НАТО и сега е включено косвено във войната , но това не му помага да я спечели . За това се опитва директно да въвлече НАТО . Припомням ви , че Украйна вече не веднъж прави такива провокации , но натовците вместо да обвиняват Украйна, винят Русия. Като че ли Русия прати украинският безпилотник Стриж чак в Загреб , където той падна до студентско общежитие и по случайност не уби хора . Русия ли обстреля полското село Пшеводов и уби 2 поляци с украинска ракета ? Русия ли свали румънският МИГ21 и пратените 2 спасителни румънски вертолета да издирват пилота му в Черно море в следствие на което екипажите им загинаха...?
02:18 11.08.2026
36 Пилотът Гошу
02:22 11.08.2026
37 Пилотът Гошу
До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ти като му видиш физиономията на тоя Мишо Мартенката и няма кво да го четеш, директно един шамар зад врата и шут отзад за начална скорост към фронта… Ей такива лешпери дават акъл, като тоя журналист, дето са с две леви ръце отзад , но иначе много войнствени…
02:28 11.08.2026
38 Питам
До коментар #10 от "Цвете":И за какво им е на руснаците да ни скарват с украинците , след като те и с Фламингото си да ни ударят , нашите продажни политици ще се престорят, че не ги плюят, а че дъжд ги вали ? Удариха украинците на 10 . 3 . 2022 година с тежък безпилотник ту 141 Загреб до студентски общежития . Късмет бе , че бе полунощ и нямаше хора , а бяха повредени само паркирани автомобили . Но в Полша не бе така и убиха с украинска ракета 2 селскостопански работници. Свалиха румънски изтребител и спасителни вертолети и все лъжеха , че били руснаците, докато хърватите , поляците и румънците доказаха , че са украинците. Това не им пречи да опитват отново...
Коментиран от #44
02:30 11.08.2026
39 Украйна май се базика с нас
02:40 11.08.2026
40 Знаещ
02:43 11.08.2026
41 Никой
Шменти, капели иначе.
02:47 11.08.2026
42 Радев
03:04 11.08.2026
43 Карък
До коментар #6 от "Дърт":ВСЕЗНАЙКО ИЛИ ИДИОТ .
03:06 11.08.2026
44 Добре но защо изобщо
До коментар #38 от "Питам":Трябва да отговаряш на това неумното .
03:10 11.08.2026
45 ха ха
03:14 11.08.2026