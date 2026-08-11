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ПСЖ взе новите попълнения в групата за Суперкупата

ПСЖ взе новите попълнения в групата за Суперкупата

11 Август, 2026 19:30 933 0

  • луис енрике-
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  • астън вила

На линия за двубоя е и спрягания за трансфер в Ливърпул Брадли Баркола

ПСЖ взе новите попълнения в групата за Суперкупата - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике ще може да разчита на всичките си основни играчи за утрешния двубой срещу Астън Вила за Суперкупата на Европа, който ще се проведе в Залцбург, Австрия. В групата за двубоя попаднаха новите попълнения Люка Дин и Магнес Аклиуш.

На линия за двубоя е и спрягания за трансфер в Ливърпул Брадли Баркола. Той, както и другите играчи, които участваха до крайните фази на Световното първенство през лятото, се присъединиха към подготовката едва вчера. Въпреки това те са в групата за двубоя и може да вземат участие в мача срещу бирмингамци. Сред тях са носителят на “Златната топка” Усман Дембеле и световният шампион Фабиан Руис.


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