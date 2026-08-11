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Лудогорец прати крило под наем

Лудогорец прати крило под наем

11 Август, 2026 18:58 486 1

  • емерсон родригес-
  • футбол-
  • лудогорец

Ръководствата на 14-кратния шампион и латиноамериканския клуб финализираха успешно преговорите за играча, който вече се присъедини към новия си клуб в Санта Фе

Лудогорец прати крило под наем - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лудогорец преотстъпи Емерсон Родригес на колумбийския Индепендиенте Санта Фе. Ръководствата на 14-кратния шампион и латиноамериканския клуб финализираха успешно преговорите за играча, който вече се присъедини към новия си клуб в Санта Фе, съобщиха от клуба.

Индепендиенте ще картотекира Родригес за предстоящите мачове срещу аржентинския гранд Ривър Плейт от елиминационната фаза на турнира „Копа Судамерикана“.

Колумбиецът ще играе в Индепендиенте под наем за една година с опция за закупуване.

Лудогорец привлече Емерсон Родригес през януари 2025 г. от американския Интер Маями. До момента той бе преотстъпен за един полусезон на Ботев Пловдив.

За „орлите“ крилото има 31 мача и 4 гола.


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