Полетите на летището в Хановер бяха преустановени заради забелязан дрон

Полетите на германското летище Хановер бяха преустановени за повече от час около зазоряване тази сутрин, след като на територията му бе забелязан дрон, предаде ДПА, съобщи БТА.
Пистите бяха затворени приблизително от 4:00 ч. до 5:20 ч. сутринта местно време (от 5:00 ч. до 6:20 ч. българско), съобщи говорителка на летището.
Шест пътнически полета закъсняха, а товарен самолет, пътуващ от Париж, беше отклонен към друго летище. Полетите са били възобновени и от сутринта протичат нормално, допълни говорителката.
Федералната полиция съобщи, че криминални полицаи в Хановер разследват случая, но отказа да даде повече информация заради продължаващото разследване.
Миналата седмица на летище Лайпциг/Хале в Източна Германия бе открит дрон с прикрепено взривно устройство. По данни на германските служби за сигурност дронът се е намирал в близост до украински товарен самолет „Антонов Ан-124“. По-късно специалисти от германската федерална полиция обезвредиха устройството. Засега не е ясно дали двата инцидента са свързани.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Дадохте на зеления клоун дронове да убива невинни хора, сега треперите, нали?
21:07 11.08.2026
2 Тагарев
Да активираме член 5.
Коментиран от #4, #5
21:07 11.08.2026
3 Ванков
21:07 11.08.2026
4 Гошо
До коментар #2 от "Тагарев":Активирай!....Почвай!
21:08 11.08.2026
5 Ма наф
До коментар #2 от "Тагарев":Ще активирам 5 члена към онова ти място, белким се успокоиш.
21:08 11.08.2026
6 Ристьо Юристьо
21:09 11.08.2026
7 НРБ
21:11 11.08.2026
8 свиквайте,
Коментиран от #9
21:17 11.08.2026
9 Данъкоплатец
До коментар #8 от "свиквайте,":Добре че е Интернет за изпускане на пАрата.
Ако не беше той, след варварското убийство на Георги в Пловдив,
Парламента и Президенството щяха да бъдат сринати до основи от народният гняв!
ДАНС,Президент, премиер и депутати щяха да бъдат бесени по електрическите стълбове!
Заедно със съдии и прокурори.
Добре че е Интернет за изпускане на пАрата.
И...
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