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Полетите на летището в Хановер бяха преустановени заради забелязан дрон

Полетите на летището в Хановер бяха преустановени заради забелязан дрон

11 Август, 2026 21:05 1 092 15

  • дронове-
  • хановер-
  • германия-
  • летище-
  • полети

Федералната полиция отказа да даде повече информация заради продължаващото разследване

Полетите на летището в Хановер бяха преустановени заради забелязан дрон - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полетите на германското летище Хановер бяха преустановени за повече от час около зазоряване тази сутрин, след като на територията му бе забелязан дрон, предаде ДПА, съобщи БТА.

Пистите бяха затворени приблизително от 4:00 ч. до 5:20 ч. сутринта местно време (от 5:00 ч. до 6:20 ч. българско), съобщи говорителка на летището.

Шест пътнически полета закъсняха, а товарен самолет, пътуващ от Париж, беше отклонен към друго летище. Полетите са били възобновени и от сутринта протичат нормално, допълни говорителката.

Федералната полиция съобщи, че криминални полицаи в Хановер разследват случая, но отказа да даде повече информация заради продължаващото разследване.

Миналата седмица на летище Лайпциг/Хале в Източна Германия бе открит дрон с прикрепено взривно устройство. По данни на германските служби за сигурност дронът се е намирал в близост до украински товарен самолет „Антонов Ан-124“. По-късно специалисти от германската федерална полиция обезвредиха устройството. Засега не е ясно дали двата инцидента са свързани.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    13 0 Отговор
    Гузен негонен бяга.
    Дадохте на зеления клоун дронове да убива невинни хора, сега треперите, нали?

    21:07 11.08.2026

  • 2 Тагарев

    1 14 Отговор
    Русия започна да извършва вероломни провокации срещу НАТО.
    Да активираме член 5.

    Коментиран от #4, #5

    21:07 11.08.2026

  • 3 Ванков

    9 0 Отговор
    Брей това силно НАТЮ, бре....за кашмер ги направиха!

    21:07 11.08.2026

  • 4 Гошо

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тагарев":

    Активирай!....Почвай!

    21:08 11.08.2026

  • 5 Ма наф

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тагарев":

    Ще активирам 5 члена към онова ти място, белким се успокоиш.

    21:08 11.08.2026

  • 6 Ристьо Юристьо

    6 0 Отговор
    Ейййй тия украинци бе.......

    21:09 11.08.2026

  • 7 НРБ

    5 0 Отговор
    Ние сме на всеки километър

    21:11 11.08.2026

  • 8 свиквайте,

    8 1 Отговор
    като се мотаете и не озаптите урсулата и приятелки в напъните им да унищожат есср-то. Нива не виждате какво става?

    Коментиран от #9

    21:17 11.08.2026

  • 9 Данъкоплатец

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "свиквайте,":

    Добре че е Интернет за изпускане на пАрата.
    Ако не беше той, след варварското убийство на Георги в Пловдив,
    Парламента и Президенството щяха да бъдат сринати до основи от народният гняв!
    ДАНС,Президент, премиер и депутати щяха да бъдат бесени по електрическите стълбове!
    Заедно със съдии и прокурори.
    Добре че е Интернет за изпускане на пАрата.
    И...
    "Всяко чудо за три дни"

    21:19 11.08.2026

  • 10 господин Радев

    3 0 Отговор
    какви са тея 17 милиона за фашистко-еврейските терористи в крайна ????????

    21:21 11.08.2026

  • 11 Еми помагате на фашисти

    7 0 Отговор
    ето ви сега и дронове! От сега нататъка ще е така! Който се забърква и помага на други във войни, попада сам във войни!

    21:34 11.08.2026

  • 12 Странно

    4 0 Отговор
    В Лидъл хановер се продаваха дрончета за 50 еуро

    21:34 11.08.2026

  • 13 Солдат Красной Армии

    4 0 Отговор
    Много приятно е да летиш над вражески кордон, да посяваш визуален ужас на врага. Ха-ха! Русские вперед!

    21:38 11.08.2026

  • 14 Фридрих

    3 0 Отговор
    Немските военни заводи продават на ръша и на украине,колосални печалби,останалото за наивници

    21:44 11.08.2026

  • 15 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор
    Голямо баламосване настана навсякъде… Дронове в Лайпциг, сега Хановер… Промиване на мозъци… Цопваме едно дробче, след това за 24 часа нов бюджет, нова техника за наблюдение, увеличение от 150 на 300 персонал и 8 вместо 5 станции, найс, а ? 😉

    00:59 12.08.2026

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