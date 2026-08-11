Спонсорът на ЦСКА 1948: Успех на ЦСКА и Левски! Стратегът от Коньовица е приготвил капани

Спонсорът на ЦСКА 1948 - Цветомир Найденов, пожела успех на "червените" и Левски в днешните двубои срещу Панатинайкос и Кайрат. Найденов разкри, че Александър Александров е подготвил капани за гръцкия гранд.
"Успех на ЦСКА и Левски днес!
Стратегът от Коньовица е приготвил тежки капани за гръцкия колос Панатинайкос", написа бизнесменът във "Фейсбук".
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1 хехе
17:32 11.08.2026
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