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Спонсорът на ЦСКА 1948: Успех на ЦСКА и Левски! Стратегът от Коньовица е приготвил капани

Спонсорът на ЦСКА 1948: Успех на ЦСКА и Левски! Стратегът от Коньовица е приготвил капани

11 Август, 2026 17:30 852 4

  • цветомир найденов-
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  • евротурнири-
  • цска 1948

За двубои срещу Панатинайкос и Кайрат

Спонсорът на ЦСКА 1948: Успех на ЦСКА и Левски! Стратегът от Коньовица е приготвил капани - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Спонсорът на ЦСКА 1948 - Цветомир Найденов, пожела успех на "червените" и Левски в днешните двубои срещу Панатинайкос и Кайрат. Найденов разкри, че Александър Александров е подготвил капани за гръцкия гранд.

"Успех на ЦСКА и Левски днес!

Стратегът от Коньовица е приготвил тежки капани за гръцкия колос Панатинайкос", написа бизнесменът във "Фейсбук".


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