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Доходността по румънските държавни облигации спадна рязко

Доходността по румънските държавни облигации спадна рязко

11 Август, 2026 20:22 1 243 7

  • румъния-
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  • облигации-
  • икономика-
  • александру назаре

Moody's реши да запази кредитния рейтинг на Румъния в категорията „инвестиционен клас“

Доходността по румънските държавни облигации спадна рязко - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Доходността по румънските държавни облигации – както по емисиите на вътрешния, така и на външния пазар – отбеляза рязък спад на вчера, понижавайки се с между 4 и 11 базисни пункта в зависимост от падежа, след решението на „Мудис“ (Moody's) да запази кредитния рейтинг на Румъния в категорията „инвестиционен клас“, заяви служебният министър на финансите Александру Назаре, цитиран за БТА от Аджерпрес.

Назаре написа, че „Мудис“ потвърди рейтинга на Румъния, запазвайки страната ни в категорията за инвестиционен клас“. Той отбеляза, че преди съобщението пазарите са проявявали предпазливост: „Докато доходността по 10-годишните облигации в други страни от региона се понижаваше с 10–20 базисни пункта, Румъния беше изключение, тъй като инвеститорите очакваха решението на „Мудис“ . След потвърждаването на рейтинга, по думите му, „пазарната реакция беше благоприятна“, като доходността се понижи на 10 август спрямо нивата при затварянето на търговията в петък.

Назаре също така отбеляза силното търсене на аукциона за държавни ценни книжа на 10 август, при който инвеститорите са проявили интерес към закупуване на книжа на стойност 2,6 пъти по-голяма от сумата, която Министерството на финансите планирало да набере. Общият размер на офертите достигна 1,79 милиарда леи спрямо първоначално обявените 700 милиона леи.

„Високото търсене показва засилен интерес на инвеститорите към румънските държавни ценни книжа“, заяви румънският финансов министър, като добави, че офертите са били при конкурентни доходности, по-ниски от нивата на вторичния пазар, което е позволило на министерството да пласира емисия на стойност 809,25 млн. леи при същата доходност. Той определи реакцията като „положителен сигнал за доверието на инвеститорите във възможностите на Румъния да осигурява финансиране“, като допълни: „Румъния заслужава пълното ни доверие. Убеден съм, че с балансиран подход и отговорност можем не само да запазим настоящия кредитен рейтинг, но и да се върнем към „стабилна“ перспектива.

През последните две седмици както и „Фич Рейтингс“ (Fitch Ratings), така и „Мудис“ запазиха категорията „инвестиционен клас“ за Румъния, запазвайки съответно рейтинги BBB- и Baa3 с негативна перспектива.


Румъния
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    Прочел ли е Радев и министрите му Конституцията,
    преди да се закълнат в нея?

    Чл. 108. (1) Министерският съвет се състои от министър-председател, заместник министър-председатели и министри.
    (2) Министър-председателят ръководи и координира общата политика на правителството и носи отговорност за нея.
    (3) Министрите ръководят отделни министерства освен ако Народното събрание реши друго. Те носят отговорност за своите действия.

    Ало Прокуратурата на управляващата мафия:
    Как и къде носят отговорността си Министър-председателят Радев и министрите му?
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  • 5 Иван

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  • 6 Набухахме се значи

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    Тоест Радев ни набуха на двойно по голяма лихва от тази на Румъния. Сигурно ще е заради еврото ши знаете нали?

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