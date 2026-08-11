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Фулъм официално даде 30 милиона на Саутхемптън за халф

Фулъм официално даде 30 милиона на Саутхемптън за халф

11 Август, 2026 16:42 597 0

Чарлс подписа петгодишен договор с лондончани, в който е включена опция за удължаване с още един сезон

Фулъм официално даде 30 милиона на Саутхемптън за халф - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Фулъм официално потвърди трансфера на полузащитника Шей Чарлс от Саутхемптън. „Котиджърс“ ще платят 26 милиона паунда за 22-годишния футболист, а с предвидените бонуси стойността на сделката може да нарасне до 30 милиона.

Чарлс подписа петгодишен договор с лондончани, в който е включена опция за удължаване с още един сезон. Халфът ще играе с №19 в новия си отбор.

Той е възпитаник на академията на Манчестър Сити и направи дебюта си във Висшата лига под ръководството на Пеп Гуардиола.

„Развълнуван съм, че най-накрая този трансфер е факт. Това е страхотен клуб, който има добра основа и визия. Да бъда тук е огромна привилегия. Надявам се това да даде тласък на кариерата ми в Премиър лийг. Преминаването в този клуб е перфектно за мен, а надявам се и за феновете“, заяви Чарлс пред официалния сайт на Фулъм.

През миналия сезон полузащитникът записа 38 участия за Саутхамптън във всички турнири, в които реализира шест попадения.


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