Фулъм официално даде 30 милиона на Саутхемптън за халф

Фулъм официално потвърди трансфера на полузащитника Шей Чарлс от Саутхемптън. „Котиджърс“ ще платят 26 милиона паунда за 22-годишния футболист, а с предвидените бонуси стойността на сделката може да нарасне до 30 милиона.

Чарлс подписа петгодишен договор с лондончани, в който е включена опция за удължаване с още един сезон. Халфът ще играе с №19 в новия си отбор.

Welcome to London's Original, Shea Charles! 👊 — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 11, 2026

Той е възпитаник на академията на Манчестър Сити и направи дебюта си във Висшата лига под ръководството на Пеп Гуардиола.

„Развълнуван съм, че най-накрая този трансфер е факт. Това е страхотен клуб, който има добра основа и визия. Да бъда тук е огромна привилегия. Надявам се това да даде тласък на кариерата ми в Премиър лийг. Преминаването в този клуб е перфектно за мен, а надявам се и за феновете“, заяви Чарлс пред официалния сайт на Фулъм.

Through the door. 🚪 pic.twitter.com/IoPyYmuUEs — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 11, 2026

През миналия сезон полузащитникът записа 38 участия за Саутхамптън във всички турнири, в които реализира шест попадения.

SC signing in. 📲 pic.twitter.com/BUWUA5VMWS — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 11, 2026