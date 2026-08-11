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Нов кораб заседна в Дунав край Лом

Нов кораб заседна в Дунав край Лом

11 Август, 2026 20:25 1 136 12

  • дунав-
  • лом-
  • кораб

При достигане на критично ниво с още около 10-12 сантиметра ще трябва да започне намаляване на мощността на АЕЦ „Козлодуй“

Нов кораб заседна в Дунав край Лом - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Нов товарен кораб е заседнал в района на Лом заради критично ниското ниво на Дунав. Това е поредният плавателен съд, който изпитва затруднения заради отдръпването на водата в района на Видин и Лом, съобщи бТВ.

За последните 24 часа нивото на реката е спаднало с между 1 и 3 сантиметра. При Русе е отчетено най-голямото понижение – нивото е 114 сантиметра под условната кота 0. При Лом водата вече е около 20 сантиметра под условната кота.

Заради отдръпването на водата са се появили и сухи участъци там, където доскоро е имало плавателни ръкави. Местни жители разказват, че не помнят Дунав да е бил толкова нисък.

В района на Лом и Видин са засегнати и корабоплаването и товарният транспорт. Два товарни кораба са заседнали, но по данни на специалистите те са извън фарватера и не представляват опасност за останалите плавателни съдове.

Ниското ниво разкрива и части от речното дъно, които обикновено остават под водата. Специалистите предупреждават хората да не се приближават до появилите се предмети и останки заради опасност от остри метални части, внезапни дълбочини и нестабилна тиня.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пиерлуиджи Колина

    17 7 Отговор
    Дунав спада, а Европа изстива.
    Руснаците могат да ни спрат урана – и зимата ще ни закопае живи. Ядрените ни централи без гориво са просто бетон. А войната продължава – и ние плащаме сметката със зъбен студ.
    Политиците броят санкции, а ние броим минути до мрака.
    Ако не спрат да играят война срещу природата, зимата ще ни покаже кой наистина владее – студът.
    И той не прави компромиси.

    20:26 11.08.2026

  • 2 1488

    3 12 Отговор
    Страхотно ще е да видим пак как гръмва АЕЦ, че през 1986г не го даваха по телевизията, дано сега го дават

    20:26 11.08.2026

  • 3 Kaлпазанин

    4 1 Отговор
    Веч ходим пеша до Румъния ,АЕЦ спира измряхме за вода а ток ,най важното тока остава скъп щото нашта АЕЦ не може да спре

    20:27 11.08.2026

  • 4 Западнонилски треска

    5 1 Отговор
    Още малко и крокодили ще се завъдят.

    20:35 11.08.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    10 1 Отговор
    Обезлюди се северо-запада...😭
    Боко щеше магистрали да прави...🤣
    Сега няма кой да пълни канализациите😭😭😭

    Коментиран от #6

    20:36 11.08.2026

  • 6 Евгени от Алфапласт

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "АГАТ а Кристи":

    Боко само фекалии може да прави, тоя некадърник. "Аз, Аз, Аз..." Но с психопатите е така.

    Коментиран от #7

    20:42 11.08.2026

  • 7 оня с коня

    0 9 Отговор

    До коментар #6 от "Евгени от Алфапласт":

    Е баш затова гласувам ПЛЪТНО за Борисов когото "галено" наричаш "Боко" де- нещо против?А ще се изненадаш ли че след скорошното Сгромолясване на Радев именно ББ ще управлява Държавана ни?Естествено че да,щото такива като тебе непрекъснато се изненадват от всичко:)

    Коментиран от #9, #10

    21:07 11.08.2026

  • 8 Чако

    6 0 Отговор
    "Нов кораб заседна в Дунав край Лом"
    Още един кораб заседна! Не е нов!

    Коментиран от #12

    21:24 11.08.2026

  • 9 Чако

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    Врабчоооо!

    21:38 11.08.2026

  • 10 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    Нищо против. Демокрация е. Можеш да правиш, каквото ти душа иска. И без туй сте един файтон хора. Преориентират се тарикатите, а тия, повярвалите си, ще си гласувате за моржа.😎

    22:25 11.08.2026

  • 11 От ЛОМ

    0 0 Отговор
    Днес бяхме там! Срещу бившия централен плаж на Лом има една плитчина която ние си е знаем. Ако Дунав не спадне много можеш да влезеш на вътре с плуване и там да си почиваш, водата е ...примерно до колене. Когато спадне повече се появява един временен остров. Сега обаче този остров се оказва много голям, може да е достигнал почти километър дължина. Даже се оказва, че има място около 10-30 метра, където водата няма и до колене се преминава и вече си на острова. На самия остров вече е започнала да пониква трева. Има и малки тополи и върби по около 30-40 см. И пак там, предимно в северната страна на този остров се показват лигнитни въглища. С ръце, без инструменти могат да се извадят големи късове лигнитни въглища. Те са мокри, но като изсъхнат стават за отопление въпреки ниската си калоричност. Прави впечатление и на острова и в реката, че има едни водорасли които подават стрък над водата и цъфтят. Как така, при положение, че в другите години би трябвало да са целогодишно под вода??? А вероятно това е растение което расте бързо и така "следва" нивото на водата? Прави впечатление и огромното множество от измрели миди. Те са малки и кръгли. Не ги помня от детството си. Има останали само черупки от други, огромни миди, тези които си спомням от преди много години. И пак там на острова намерихме една ръждясала гилза. На нея ясно личи 43, вероятно годината на производство. Според калибъра и проверка с Чичко Гугъл вероятно е от тежка картечница каквито са имали няк

    00:25 12.08.2026

  • 12 От ЛОМ

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Чако":

    Е, имаше днес един кораб, нагоре по реката на няколко километра от Лом, ама далечко, близо към румънския бряг. Дали е "паркирал" или е заседнал... не знам. Последните дни не съм виждал изобщо да се движат някакви кораби. Около Лом в момента джиткат разни малки лодки и джетове.

    00:33 12.08.2026

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