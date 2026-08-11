"Нов кораб заседна в Дунав край Лом"

Нов товарен кораб е заседнал в района на Лом заради критично ниското ниво на Дунав. Това е поредният плавателен съд, който изпитва затруднения заради отдръпването на водата в района на Видин и Лом, съобщи бТВ.
За последните 24 часа нивото на реката е спаднало с между 1 и 3 сантиметра. При Русе е отчетено най-голямото понижение – нивото е 114 сантиметра под условната кота 0. При Лом водата вече е около 20 сантиметра под условната кота.
Заради отдръпването на водата са се появили и сухи участъци там, където доскоро е имало плавателни ръкави. Местни жители разказват, че не помнят Дунав да е бил толкова нисък.
В района на Лом и Видин са засегнати и корабоплаването и товарният транспорт. Два товарни кораба са заседнали, но по данни на специалистите те са извън фарватера и не представляват опасност за останалите плавателни съдове.
Ниското ниво разкрива и части от речното дъно, които обикновено остават под водата. Специалистите предупреждават хората да не се приближават до появилите се предмети и останки заради опасност от остри метални части, внезапни дълбочини и нестабилна тиня.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пиерлуиджи Колина
Руснаците могат да ни спрат урана – и зимата ще ни закопае живи. Ядрените ни централи без гориво са просто бетон. А войната продължава – и ние плащаме сметката със зъбен студ.
Политиците броят санкции, а ние броим минути до мрака.
Ако не спрат да играят война срещу природата, зимата ще ни покаже кой наистина владее – студът.
И той не прави компромиси.
20:26 11.08.2026
2 1488
20:26 11.08.2026
3 Kaлпазанин
20:27 11.08.2026
4 Западнонилски треска
20:35 11.08.2026
5 АГАТ а Кристи
Боко щеше магистрали да прави...🤣
Сега няма кой да пълни канализациите😭😭😭
Коментиран от #6
20:36 11.08.2026
6 Евгени от Алфапласт
До коментар #5 от "АГАТ а Кристи":Боко само фекалии може да прави, тоя некадърник. "Аз, Аз, Аз..." Но с психопатите е така.
Коментиран от #7
20:42 11.08.2026
7 оня с коня
До коментар #6 от "Евгени от Алфапласт":Е баш затова гласувам ПЛЪТНО за Борисов когото "галено" наричаш "Боко" де- нещо против?А ще се изненадаш ли че след скорошното Сгромолясване на Радев именно ББ ще управлява Държавана ни?Естествено че да,щото такива като тебе непрекъснато се изненадват от всичко:)
Коментиран от #9, #10
21:07 11.08.2026
8 Чако
Още един кораб заседна! Не е нов!
Коментиран от #12
21:24 11.08.2026
9 Чако
До коментар #7 от "оня с коня":Врабчоооо!
21:38 11.08.2026
10 Евгени от Алфапласт
До коментар #7 от "оня с коня":Нищо против. Демокрация е. Можеш да правиш, каквото ти душа иска. И без туй сте един файтон хора. Преориентират се тарикатите, а тия, повярвалите си, ще си гласувате за моржа.😎
22:25 11.08.2026
11 От ЛОМ
00:25 12.08.2026
12 От ЛОМ
До коментар #8 от "Чако":Е, имаше днес един кораб, нагоре по реката на няколко километра от Лом, ама далечко, близо към румънския бряг. Дали е "паркирал" или е заседнал... не знам. Последните дни не съм виждал изобщо да се движат някакви кораби. Около Лом в момента джиткат разни малки лодки и джетове.
00:33 12.08.2026