"Нов кораб заседна в Дунав край Лом"

Нов товарен кораб е заседнал в района на Лом заради критично ниското ниво на Дунав. Това е поредният плавателен съд, който изпитва затруднения заради отдръпването на водата в района на Видин и Лом, съобщи бТВ.

За последните 24 часа нивото на реката е спаднало с между 1 и 3 сантиметра. При Русе е отчетено най-голямото понижение – нивото е 114 сантиметра под условната кота 0. При Лом водата вече е около 20 сантиметра под условната кота.

Заради отдръпването на водата са се появили и сухи участъци там, където доскоро е имало плавателни ръкави. Местни жители разказват, че не помнят Дунав да е бил толкова нисък.

В района на Лом и Видин са засегнати и корабоплаването и товарният транспорт. Два товарни кораба са заседнали, но по данни на специалистите те са извън фарватера и не представляват опасност за останалите плавателни съдове.

Ниското ниво разкрива и части от речното дъно, които обикновено остават под водата. Специалистите предупреждават хората да не се приближават до появилите се предмети и останки заради опасност от остри метални части, внезапни дълбочини и нестабилна тиня.