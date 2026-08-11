Панатинайкос успя да победи борбен ЦСКА 1948 след продължения

ЦСКА 1948 допусна болезнена загуба на реванша в София от Панатинайкос, с което отпадна от Лига на конференциите в третия квалификационен кръг. “Червените” в огромни периоди от двубоя избираха да разчитат на компактност в защита, която обаче се пропука в 60-ата минута, когато Леви Гарсия изведе ПАО напред в резултата, но в 87-ата минута капитанът на българския тим Лаша Двали отбеляза изравнително попадение и прати срещата в продължения.

В тях вратарят на ЦСКА 1948 Петър Маринов допусна груба грешка, позволила на Сирил Десерс от гостите да отбележи гол, оказал се и печеливш за Панатинайкос в крайна сметка, оформяйки крайното 3:2 в полза на “детелините”.

Първият голям шанс бе в полза на българите. В седмата минута Георги Русев получи топката близо до наказателното поле и намери пролука за стрелба. Ударът бе много хубав, но Иняки Пеня спаси с плонж, за да изкара в ъглов удар.

Гостите поеха инициативата в следващите минути, но до чисти положения пред Петър Маринов не се стигна, като темпото видимо не бе високо и двата тима разиграваха постепенно, когато имат владението на топката.

Лаша Двали допусна грешка в 38-ата минута и Елмин Растодер напредна заплашително, но стреля крайно неточно.

Минута преди края на първата част Анас Зарури се озова на добра позиция след двойно подаване. Маринов отрази с крак и резултатьт остана непроменен.

Последната ситуация преди почивката пък бе страхотен извеждащ пас на “червените”, оставил Атанас Илиев очи в очи с вратаря на гостите, но българинът пропусна, а впоследствие се оказа, че е бил и в нередовна позиция.

Гърците започнаха по-активно през втората част и натискът им даде резултат в 60-ата минута. Тогава Леви Гарсия открадна топката от Огнйен Гашевич по десния фланг и след като нахлу в наказателното поле с прецизен удар реализира за 1:0 в полза на ПАО.

В следващите минути ЦСКА 1948 взе инициативата и тръгна в атака. Последваха няколко опасни ситуации пред вратата на гърците, но без успех.

В крайна сметка обаче натискът даде резултат малко преди края на редовното време. Тогава след дълго изпълнение на тъч топката стигна до Двали, който с десния крак засече и я прати неспасяемо в мрежата.

Допълнителното време обаче започна лошо за ЦСКА 1948 и гърците отново поведоха в 95-ата минута. Тогава центриране отдясно не бе преценено от Маринов и вратарят пропусна да избие топката, от което се възползва Десерс, който на празна врата направи 2:1 в полза на ПАО.

В 105-ата минута ЦСКА 1948 можеше отново да изравни, след като Браян Собреро напрви хубав пробив и стреля опасно, но топката мина над вратата.

ЦСКА 1948 - Панатинайкос 1:2

60’ Леви Гарсия 0:1

87’ Лаша Двали 1:1

94’ Сирил Десерс 1:2

СТАРТОВИ СЪСТАВИ:

ЦСКА 1948: 1. Петър Маринов - 2. Диего Медина, 4. Андре Хофман, 3. Лаша Двали (К), 22. Огнйен Гашевич - 67. Фредерик Масиел, 33. Ектор Куеяр, 8. Моатаз Земземи, 11. Георги Русев - 30. Жул Мейер - 9. Атанас Илиев;

Резерви: 13. Димитър Шейтанов, 31. Алекс Божев; 6. Йегор Пархоменко, 14. Калоян Стрински, 15. Фурат Солтани, 19. Марто Бойчев, 20. Браян Собреро, 23. Флориан Кребс, 34. Петър Витанов, 77. Елиаш Франко, 93. Мамаду Диало, 96. Драган Гривич;

Треньор: Александър Александров;

Панатинайкос: 1. Иняки Пеня - 3. Йоргос Катрис, 6. Стефан де Врай (К), 55. Рик ван Дронгелен, 77. Йоргос Кириякопулос - 4. Педро Чиривея, 22. Етиен Камара, 11. Анас Зарури - 99. Леви Гарсия, 10. Сантино Андино, 74. Елмин Растодер;

Резерви: 12. Лукас Чавес, 70. Константинос Коцарис; 5. Ахмед Туба, 7. Андреас Тете, 8. Адриано Ягушич, 9. Сирил Десерс, 16. Адам Гнезда Черин, 18. Сотириос Контурис, 20. Висенте Таборда, 28. Факундо Пелистри, 30. Йоргос Кириопулос, 44. Панайотис Биниарис;

Треньор: Якоб Нееструп;

Стадион: Национален стадион „Васил Левски“, София