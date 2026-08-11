Панатинайкос успя да победи борбен ЦСКА 1948 след продължения

ЦСКА 1948 допусна болезнена загуба на реванша в София от Панатинайкос, с което отпадна от Лига на конференциите в третия квалификационен кръг. “Червените” в огромни периоди от двубоя избираха да разчитат на компактност в защита, която обаче се пропука в 60-ата минута, когато Леви Гарсия изведе ПАО напред в резултата, но в 87-ата минута капитанът на българския тим Лаша Двали отбеляза изравнително попадение и прати срещата в продължения.
В тях вратарят на ЦСКА 1948 Петър Маринов допусна груба грешка, позволила на Сирил Десерс от гостите да отбележи гол, оказал се и печеливш за Панатинайкос в крайна сметка, оформяйки крайното 3:2 в полза на “детелините”.
Първият голям шанс бе в полза на българите. В седмата минута Георги Русев получи топката близо до наказателното поле и намери пролука за стрелба. Ударът бе много хубав, но Иняки Пеня спаси с плонж, за да изкара в ъглов удар.
Гостите поеха инициативата в следващите минути, но до чисти положения пред Петър Маринов не се стигна, като темпото видимо не бе високо и двата тима разиграваха постепенно, когато имат владението на топката.
Лаша Двали допусна грешка в 38-ата минута и Елмин Растодер напредна заплашително, но стреля крайно неточно.
Минута преди края на първата част Анас Зарури се озова на добра позиция след двойно подаване. Маринов отрази с крак и резултатьт остана непроменен.
Последната ситуация преди почивката пък бе страхотен извеждащ пас на “червените”, оставил Атанас Илиев очи в очи с вратаря на гостите, но българинът пропусна, а впоследствие се оказа, че е бил и в нередовна позиция.
Гърците започнаха по-активно през втората част и натискът им даде резултат в 60-ата минута. Тогава Леви Гарсия открадна топката от Огнйен Гашевич по десния фланг и след като нахлу в наказателното поле с прецизен удар реализира за 1:0 в полза на ПАО.
В следващите минути ЦСКА 1948 взе инициативата и тръгна в атака. Последваха няколко опасни ситуации пред вратата на гърците, но без успех.
В крайна сметка обаче натискът даде резултат малко преди края на редовното време. Тогава след дълго изпълнение на тъч топката стигна до Двали, който с десния крак засече и я прати неспасяемо в мрежата.
Допълнителното време обаче започна лошо за ЦСКА 1948 и гърците отново поведоха в 95-ата минута. Тогава центриране отдясно не бе преценено от Маринов и вратарят пропусна да избие топката, от което се възползва Десерс, който на празна врата направи 2:1 в полза на ПАО.
В 105-ата минута ЦСКА 1948 можеше отново да изравни, след като Браян Собреро напрви хубав пробив и стреля опасно, но топката мина над вратата.
ЦСКА 1948 - Панатинайкос 1:2
60’ Леви Гарсия 0:1
87’ Лаша Двали 1:1
94’ Сирил Десерс 1:2
СТАРТОВИ СЪСТАВИ:
ЦСКА 1948: 1. Петър Маринов - 2. Диего Медина, 4. Андре Хофман, 3. Лаша Двали (К), 22. Огнйен Гашевич - 67. Фредерик Масиел, 33. Ектор Куеяр, 8. Моатаз Земземи, 11. Георги Русев - 30. Жул Мейер - 9. Атанас Илиев;
Резерви: 13. Димитър Шейтанов, 31. Алекс Божев; 6. Йегор Пархоменко, 14. Калоян Стрински, 15. Фурат Солтани, 19. Марто Бойчев, 20. Браян Собреро, 23. Флориан Кребс, 34. Петър Витанов, 77. Елиаш Франко, 93. Мамаду Диало, 96. Драган Гривич;
Треньор: Александър Александров;
Панатинайкос: 1. Иняки Пеня - 3. Йоргос Катрис, 6. Стефан де Врай (К), 55. Рик ван Дронгелен, 77. Йоргос Кириякопулос - 4. Педро Чиривея, 22. Етиен Камара, 11. Анас Зарури - 99. Леви Гарсия, 10. Сантино Андино, 74. Елмин Растодер;
Резерви: 12. Лукас Чавес, 70. Константинос Коцарис; 5. Ахмед Туба, 7. Андреас Тете, 8. Адриано Ягушич, 9. Сирил Десерс, 16. Адам Гнезда Черин, 18. Сотириос Контурис, 20. Висенте Таборда, 28. Факундо Пелистри, 30. Йоргос Кириопулос, 44. Панайотис Биниарис;
Треньор: Якоб Нееструп;
Стадион: Национален стадион „Васил Левски“, София
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ефбетмет
1-2 ми е любимо число :)
23:11 11.08.2026
2 Някой
Преди и двете срещи казах, че ще е добре за коефициента, ако постигнат някое равенство. Все пак на онези лятната селекция била някъде 26 милиона евро, а на ЦСКА 1948 била 230 хиляди евро. Има много на броя добри за тук играчи, но не и някакви изключителни да правят разлика поне в нападение. Въпреки това макар следващият мач с Черно море да са сигурно зле, то след отпадането ще станат много по-силни в първенството. Има си разлика между първият и вторият отбор. Но трябва и да продадат някой - не им трябва вече толкова голям състав. За какво са им 3 вратаря. За първите 4 кръга са играли 3 вратаря, което може и да е рекорд. Иначе още при третият кръг казах, че първите 4 отбора в първенството накрая сигурно още сега изглеждат ясни.
23:14 11.08.2026
3 Кажи бе, Цецко
Коментиран от #4, #5
23:18 11.08.2026
4 Някой
До коментар #3 от "Кажи бе, Цецко":Вие фалирахте умишлено ЦСКА и прекръщавахте на ФК Лупи, за да си гарантирате фалита. И разни от фенклубове викаха, че никога няма да го признаят. А Борисов клекна пред едни пресрещнали го и подари стадиона, с което фалита бе подпечатан.
Найденов няма нищо общо със създаването на ЦСКА 1948, а дойде примерно 2 години по-късно. Той бе създаден от бивши играчи на ЦСКА като при вас дошлият Вальо Илиев, който и бе първият треньор на клуба. В началото едвам събираха пари и всеки дал 200лв влизаше в борда. Вие последните години раздадохте сумати пари в десетки милиони евро разходи за година. В ЦСКА 1948 за лятна селекция са 230, а повечето взимани са на свободни трансфери.
23:35 11.08.2026
5 хахах
До коментар #3 от "Кажи бе, Цецко":какъв истински ЦСКА? Просто латекс от Ловеч с тире
23:35 11.08.2026
6 големсмях
Коментиран от #9, #10
23:51 11.08.2026
7 Хмм
23:57 11.08.2026
8 Мдаа!🤔
23:58 11.08.2026
9 То асъл
До коментар #6 от "големсмях":гръцките фенове бяха 2 - 3 хиляди, тези на "домакините" 400 - 500. Тъжна гледка.
00:20 12.08.2026
10 Мдаа!🤔
До коментар #6 от "големсмях":Отдавна пледирам Подуяне 1914, да се махне по т първенството на България! Да да играе някъде с високо класни отбори, Висшата лига, Бундеслигата, Примера дивизион! Там е мястото на Подуяне, а не сред бг слабаци
00:20 12.08.2026
11 Факт
00:23 12.08.2026
12 БРАВО ЦСКА
00:34 12.08.2026
13 БашМайстора
01:02 12.08.2026