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Оглед на взривения склад край с. Белица: Търсят се причините

Оглед на взривения склад край с. Белица: Търсят се причините

12 Август, 2026 06:55 1 086 34

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  • корупция-
  • училище

Корупционен скандал в Пловдив: Разпити след ареста на директорка

Оглед на взривения склад край с. Белица: Търсят се причините - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Две мащабни разследвания на Окръжните прокуратури в Пловдив и Габрово бележат денонощието.

Властите извършват интензивни разпити на длъжностни лица и служители на Икономическа полиция в Пловдив, докато в Трявна започнаха първоначалните наземни огледи след инцидента във военния склад.

Оглед на взривоопасния склад край с. Белица: Търсят се причините

Паралелно с корупционната линия в образованието, Окръжна прокуратура - Габрово координира разследващите екипи на мястото на пожара и последвалите взривове в склада за боеприпаси на оръжейния завод „ЕМКО“ край тревненското село Белица. Инцидентът, възникнал ден по-рано, вече е овладян и няма опасност от нови детонации или замърсяване на въздуха, потвърди bTV Новините.

Към момента прокурори, следователи и експерти извършват първоначален наземен оглед на местопроизшествието. Назначени са комплексни пожаро-технически и военно-технически експертизи, като се изземва цялата налична фирмена и технологична документация за съхраняваните боеприпаси и барутни заряди. Разследването се води по текст от Наказателния кодекс за престъпления, извършени по общоопасен начин, като законът предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 12 години, предава БТА. От ръководството на компанията „ЕМКО“ категорично изключиха вероятността за човешка грешка на служителите.

Работата по двете досъдебни производства продължава в активна фаза, като се очаква през следващите дни прокуратурата да излезе с междинни резултати от назначените проверки.

Корупционен скандал в Пловдив: Разпити след ареста на директорка

Окръжна прокуратура - Пловдив координира серия от разпити на длъжностни лица и служители от отдел „Икономическа полиция“ към Областната дирекция на МВР, съобщава БНР. Действията са следствие от шумния арест на директорката на СУ „Найден Геров“ Атанаска Николова.

След претърсвания в служебния ѝ кабинет и личния ѝ дом, разследващите иззеха мащабна документация, свързана със сключени договори през 2025 г. на стойност над 330 000 лева (около 160 000 евро). Срещу училищната ръководителка е образувано досъдебно производство за длъжностно престъпление по чл. 282 от Наказателния кодекс за груби нарушения при възлагането на обществени поръчки за ремонтни дейности. Наблюдаващият прокурор Тодор Павлов определи на обвиняемата мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 10 000 евро, информира DarikNews.bg.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Они

    12 5 Отговор
    Как се търсят напишете веднага руски!

    Коментиран от #31

    07:00 12.08.2026

  • 2 За кой ли път

    20 3 Отговор
    Боеприпасите в Украйна и прикриване на следи. Гебрев по един и същи начин разчиства.

    07:02 12.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мдаааа дааа ... да не забравим

    17 5 Отговор
    А една жена каза на пазара, че чула дето друга жена била видела лично Путин около склада с шише бензин и кибрит!!!

    Коментиран от #7

    07:08 12.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Механик

    10 0 Отговор
    Е па нали са беше запалил некакъв камион? Кво и ма да търсим повече?
    Или тогава излъгахте набързо, а сега вече са ви спуснали нови опорки?

    07:20 12.08.2026

  • 10 Някой

    14 3 Отговор
    Убеден съм, че ако службите разровят добре останките, ще намерят поне 2 неизгорели руски паспорта. Предполагам, че и торбичка с рукола могат да намерят пак там.

    07:20 12.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ВЗРИВА Е СЧЕТОВОДНА ОПЕРАЦИЯ

    13 2 Отговор
    Така се оправят липсващи по документи складови наличности за 1 000 000 снаряда.

    07:28 12.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хохо Бохо

    12 2 Отговор
    Скриване на незаконен износ добра причина ли е?

    07:36 12.08.2026

  • 16 Търсят се причините

    3 3 Отговор
    Питайте Митрофанова

    07:39 12.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Нищо

    6 0 Отговор
    не търсят , уйдордисват се нещата !

    07:43 12.08.2026

  • 19 "Ще се търсят причините..."

    3 0 Отговор
    Демержото бърза да гъргори ей така раздумка да става

    07:48 12.08.2026

  • 20 Кирил

    4 3 Отговор
    Причините са същите както при другите взривени български складове. Същите са и като взривените в Чехия
    Сегашното правителство е слугинаж на москва

    Коментиран от #22

    07:52 12.08.2026

  • 21 Хипотеза

    4 0 Отговор
    Някоя специално обучена мечка терорист са изтървали от Белица.

    07:53 12.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Жорко

    3 1 Отговор
    Е кво търсят?То е ясно,открадва се и после се взривява за да не се види,че е откраднато,позната схема от хилядолетия.

    07:54 12.08.2026

  • 24 замислен

    3 1 Отговор
    Майтапа настрани, то за първи път ли му гърми склад или завод на този? Някой да обърна внимание при какви условия се работи? квалификация на работещите и за какви пари? няма да се учудя някой преуморен нискоквалифициран работник просто притиснат от норми и "няма хора работиш за двама" да е пропуснал нещо, допуснал грешка и бум.

    07:56 12.08.2026

  • 25 пламен

    6 0 Отговор
    Още от сега ви казвам как ще свърши ,, разследването,,
    Складът се е самовзривил

    Коментиран от #26

    07:56 12.08.2026

  • 26 пацо

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "пламен":

    Няма по наведена и жалка държава

    07:57 12.08.2026

  • 27 Въпрос

    5 0 Отговор
    Как така решиха, още в първия час, че няма външна намеса? КОЙ им нареди да поддържат точно тази версия преди да са влезли на мястото на взрива?

    08:00 12.08.2026

  • 28 Зайо Байо

    2 0 Отговор
    Пак Путин ли ще се окаже виновен ?

    08:10 12.08.2026

  • 29 Колчо слепеца

    3 0 Отговор
    Поредния псевдо информационен - гювеч. Гарантирано от главния.

    08:11 12.08.2026

  • 30 Мнение

    4 0 Отговор
    Ще "открият" на куково лято. Колкото откриха убийствата на бандитите като Алексей Петров и десетки, ако не и стотици други през последните 35 години, толкова ще открият нещо и сега. Не могат, не искат, зависими са. Това е нашето МВР, което ни пази, от кого ли? А са три пъти повече от армията ни - 60000. Добре нахранени, високи заплати, огромни привилегии... А никъде ги няма, нито по улиците, нито по селата, а само в канцелариите, на чисто, на хладничко. За справка армията ни е 25000. Има нещо дълбоко сбъркано в държавата ни.

    08:15 12.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Не търсете.

    2 0 Отговор
    Причините вече са обявени от наши верни на делото политици, бивши министри и други ме-керета. Тук там е се споменава, че са предполагаеми.

    09:24 12.08.2026

  • 34 ако купиш торба патрони и 3 флакона с

    0 0 Отговор
    газ пропанбута, 20 литра нафта, 5 кила бензин , 30 кг амониева силитра, 20 шишета спирт дали сами ще бумнат . може и да ги пренасяш цял ден с колата до бараката и обратно до къщата . ами не . явно в тея складове нещо ги пали и гърми . то само глупости изплуват от псевдо експерти . да . някой е внесъл нещо дето е горяло . то има сигнализация дето показва че става пожар . и гасителна инсталация има . но не е угаснало . претъпкали са склада . уж временен бил та наблизо до производството .

    09:39 12.08.2026

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