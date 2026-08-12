Оглед на взривения склад край с. Белица: Търсят се причините

Две мащабни разследвания на Окръжните прокуратури в Пловдив и Габрово бележат денонощието.
Властите извършват интензивни разпити на длъжностни лица и служители на Икономическа полиция в Пловдив, докато в Трявна започнаха първоначалните наземни огледи след инцидента във военния склад.
Оглед на взривоопасния склад край с. Белица: Търсят се причините
Паралелно с корупционната линия в образованието, Окръжна прокуратура - Габрово координира разследващите екипи на мястото на пожара и последвалите взривове в склада за боеприпаси на оръжейния завод „ЕМКО“ край тревненското село Белица. Инцидентът, възникнал ден по-рано, вече е овладян и няма опасност от нови детонации или замърсяване на въздуха, потвърди bTV Новините.
Към момента прокурори, следователи и експерти извършват първоначален наземен оглед на местопроизшествието. Назначени са комплексни пожаро-технически и военно-технически експертизи, като се изземва цялата налична фирмена и технологична документация за съхраняваните боеприпаси и барутни заряди. Разследването се води по текст от Наказателния кодекс за престъпления, извършени по общоопасен начин, като законът предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 12 години, предава БТА. От ръководството на компанията „ЕМКО“ категорично изключиха вероятността за човешка грешка на служителите.
Работата по двете досъдебни производства продължава в активна фаза, като се очаква през следващите дни прокуратурата да излезе с междинни резултати от назначените проверки.
Корупционен скандал в Пловдив: Разпити след ареста на директорка
Окръжна прокуратура - Пловдив координира серия от разпити на длъжностни лица и служители от отдел „Икономическа полиция“ към Областната дирекция на МВР, съобщава БНР. Действията са следствие от шумния арест на директорката на СУ „Найден Геров“ Атанаска Николова.
След претърсвания в служебния ѝ кабинет и личния ѝ дом, разследващите иззеха мащабна документация, свързана със сключени договори през 2025 г. на стойност над 330 000 лева (около 160 000 евро). Срещу училищната ръководителка е образувано досъдебно производство за длъжностно престъпление по чл. 282 от Наказателния кодекс за груби нарушения при възлагането на обществени поръчки за ремонтни дейности. Наблюдаващият прокурор Тодор Павлов определи на обвиняемата мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 10 000 евро, информира DarikNews.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Они
Коментиран от #31
07:00 12.08.2026
2 За кой ли път
07:02 12.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Мдаааа дааа ... да не забравим
Коментиран от #7
07:08 12.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Механик
Или тогава излъгахте набързо, а сега вече са ви спуснали нови опорки?
07:20 12.08.2026
10 Някой
07:20 12.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ВЗРИВА Е СЧЕТОВОДНА ОПЕРАЦИЯ
07:28 12.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хохо Бохо
07:36 12.08.2026
16 Търсят се причините
07:39 12.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Нищо
07:43 12.08.2026
19 "Ще се търсят причините..."
07:48 12.08.2026
20 Кирил
Сегашното правителство е слугинаж на москва
Коментиран от #22
07:52 12.08.2026
21 Хипотеза
07:53 12.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Жорко
07:54 12.08.2026
24 замислен
07:56 12.08.2026
25 пламен
Складът се е самовзривил
Коментиран от #26
07:56 12.08.2026
26 пацо
До коментар #25 от "пламен":Няма по наведена и жалка държава
07:57 12.08.2026
27 Въпрос
08:00 12.08.2026
28 Зайо Байо
08:10 12.08.2026
29 Колчо слепеца
08:11 12.08.2026
30 Мнение
08:15 12.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Не търсете.
09:24 12.08.2026
34 ако купиш торба патрони и 3 флакона с
09:39 12.08.2026