Оглед на взривения склад край с. Белица: Търсят се причините

Две мащабни разследвания на Окръжните прокуратури в Пловдив и Габрово бележат денонощието.

Властите извършват интензивни разпити на длъжностни лица и служители на Икономическа полиция в Пловдив, докато в Трявна започнаха първоначалните наземни огледи след инцидента във военния склад.

Оглед на взривоопасния склад край с. Белица: Търсят се причините

Паралелно с корупционната линия в образованието, Окръжна прокуратура - Габрово координира разследващите екипи на мястото на пожара и последвалите взривове в склада за боеприпаси на оръжейния завод „ЕМКО“ край тревненското село Белица. Инцидентът, възникнал ден по-рано, вече е овладян и няма опасност от нови детонации или замърсяване на въздуха, потвърди bTV Новините.

Към момента прокурори, следователи и експерти извършват първоначален наземен оглед на местопроизшествието. Назначени са комплексни пожаро-технически и военно-технически експертизи, като се изземва цялата налична фирмена и технологична документация за съхраняваните боеприпаси и барутни заряди. Разследването се води по текст от Наказателния кодекс за престъпления, извършени по общоопасен начин, като законът предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 12 години, предава БТА. От ръководството на компанията „ЕМКО“ категорично изключиха вероятността за човешка грешка на служителите.

Работата по двете досъдебни производства продължава в активна фаза, като се очаква през следващите дни прокуратурата да излезе с междинни резултати от назначените проверки.

Корупционен скандал в Пловдив: Разпити след ареста на директорка

Окръжна прокуратура - Пловдив координира серия от разпити на длъжностни лица и служители от отдел „Икономическа полиция“ към Областната дирекция на МВР, съобщава БНР. Действията са следствие от шумния арест на директорката на СУ „Найден Геров“ Атанаска Николова.

След претърсвания в служебния ѝ кабинет и личния ѝ дом, разследващите иззеха мащабна документация, свързана със сключени договори през 2025 г. на стойност над 330 000 лева (около 160 000 евро). Срещу училищната ръководителка е образувано досъдебно производство за длъжностно престъпление по чл. 282 от Наказателния кодекс за груби нарушения при възлагането на обществени поръчки за ремонтни дейности. Наблюдаващият прокурор Тодор Павлов определи на обвиняемата мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 10 000 евро, информира DarikNews.bg.