Пътна обстановка днес: Трафик и ремонти на 12 август

Републиканската пътна мрежа в страната е проходима при типичен за сезона интензивен трафик.

В ранните сутрешни часове Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и Главна дирекция „Гранична полиция“ предоставиха актуална информация за ремонтите по магистралите, ситуацията по ГКПП и условията за туризъм в планините.

Сводка на МВР: Пожари и катастрофи за изминалите 24 часа

През последното денонощие оперативната обстановка в страната остава усложнена поради високите летни температури. Националната статистика по направления на МВР отчита следните детайли:

Черна статистика от КАТ: За изминалите 24 часа на територията на страната са регистрирани 20 тежки пътнотранспортни произшествия, при които има 1 загинал и 22 ранени граждани.

За изминалите 24 часа на територията на страната са регистрирани 20 тежки пътнотранспортни произшествия, при които има граждани. Сводка от пожарната (ГДПБЗН): Огнеборците са реагирали на десетки сигнали за произшествия. Ликвидирани са общо 136 пожара на територията на страната, като по-голямата част от тях са в сухи треви, стърнища и храсти.



Мерки на АПИ и ремонти по магистралите „Тракия“ и „Хемус“

Пътната агенция въвежда временна организация на движението по ключови направления заради планирани ремонти и дейности по поддръжка:

АМ „Тракия“: Днес, 12 август, движението при км 19 в двете посоки (района на с. Крушовица) се осъществява поетапно в една лента поради текуща подмяна на камери за тол системата. Извършва се и косене на крайпътна растителност в Софийска област.

Днес, 12 август, движението при км 19 в двете посоки (района на с. Крушовица) се осъществява поетапно в една лента поради текуща подмяна на камери за тол системата. Извършва се и косене на крайпътна растителност в Софийска област. АМ „Хемус“: Ограничено е движението в активната лента от км 61 до км 78 в посока София заради почистване на дилатационни фуги на мостови съоръжения. Трафикът се пренасочва в изпреварващата лента.

Ограничено е движението в активната лента от км 61 до км 78 в посока София заради почистване на дилатационни фуги на мостови съоръжения. Трафикът се пренасочва в изпреварващата лента. Ограничения за камиони: Продължават да влизат в сила поетапни спирания на тежкотоварни камиони над 20 тона в следобедните часове (между 13:00 и 21:00 ч.) в областите Русе, Велико Търново, Пловдив и Стара Загора при температури на въздуха над 35 градуса, с цел предпазване на асфалта от деформации.

Трафик по границите: Къде движението е интензивно?

По данни на „Гранична полиция“ към 6:00 часа сутринта ситуацията по българските гранични контролно-пропускателни пунктове е следната:

Границата със Сърбия: Интензивен трафик за леки автомобили на ГКПП „Калотина“ на вход и изход.

Интензивен трафик за леки автомобили на ГКПП „Калотина“ на вход и изход. Границата с Турция: Натоварено е движението на ГКПП „Капитан Андреево“ поради засиления летен поток от транзитно преминаващи туристи.

Натоварено е движението на ГКПП „Капитан Андреево“ поради засиления летен поток от транзитно преминаващи туристи. Границата с Румъния: Преминаването през Дунав мост при Русе и Силистра е нормално. Фериботните платформи на ГКПП „Оряхово“ и ГКПП „Свищов“ обаче остават с преустановено работно време поради критично ниското ниво на река Дунав.



Условия за туризъм в планините

Планинските спасителни служби информират, че условията за туризъм в българските планини сутринта са добри, но температурите по високите части бързо ще се повишат в следобедните часове. От туристите се изисква да се движат по маркираните пътеки, да носят достатъчно вода и да избягват преходи в най-горещата част на деня поради риск от топлинни удари. Преди тръгване е препоръчително да се провери актуалната прогноза за времето от НИМХ и състоянието на лифтовите съоръжения.