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Макаби Тел Авив с всичко най-добро срещу ЦСКА

Макаби Тел Авив с всичко най-добро срещу ЦСКА

11 Август, 2026 21:59 1 006 5

  • макаби тел авив-
  • цска-
  • лига европа-
  • футбол

Става въпрос за нападателя Саид Абу Фархи, левият бек Рой Ревиво и десният такъв Тайрис Асанте

Макаби Тел Авив с всичко най-добро срещу ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Трима от основните футболисти на Макаби Тел Авив ще летят за София за реванша срещу ЦСКА в Лига Европа, съобщи местната медия „Sport5“. Става въпрос за нападателя Саид Абу Фархи, левият бек Рой Ревиво и десният такъв Тайрис Асанте.

Както е известно, американският Колорадо Рапидс от МЛС отправи оферта от 6 милиона долара към Макаби Тел Авив за Абу Фархи, но към момента двата клуба все още е в процес на преговори. Оферта за Ревиво има от испанския Елче, но все още не е постигнат напредък по въпроса. Също така няма новини по темата за Тайрис Асанте към момента.

Рой Ревиво не участва в първия мач, който бе в Батуми и бе спечелен с 3:0 от ЦСКА, защото остана в Израел. Тайрис Асанте не започна като титуляр, а влезе от пейката на полувремето, докато Абу Фархи игра 66 минути.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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