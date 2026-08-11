Макаби Тел Авив с всичко най-добро срещу ЦСКА

Трима от основните футболисти на Макаби Тел Авив ще летят за София за реванша срещу ЦСКА в Лига Европа, съобщи местната медия „Sport5“. Става въпрос за нападателя Саид Абу Фархи, левият бек Рой Ревиво и десният такъв Тайрис Асанте.

Както е известно, американският Колорадо Рапидс от МЛС отправи оферта от 6 милиона долара към Макаби Тел Авив за Абу Фархи, но към момента двата клуба все още е в процес на преговори. Оферта за Ревиво има от испанския Елче, но все още не е постигнат напредък по въпроса. Също така няма новини по темата за Тайрис Асанте към момента.

Рой Ревиво не участва в първия мач, който бе в Батуми и бе спечелен с 3:0 от ЦСКА, защото остана в Израел. Тайрис Асанте не започна като титуляр, а влезе от пейката на полувремето, докато Абу Фархи игра 66 минути.