Украйна извърши масирана атака с дронове срещу руското черноморско крайбрежие

Украйна предприе снощи масирана атака с дронове срещу руското черноморско крайбрежие, като най-малко двама души, включително дете, бяха убити при удари срещу пристанищния град Новоросийск, предадоха ДПА и Ройтерс, като се позоваха на местните власти, съобщи БТА.

Нанесени са щети по 21 жилищни сгради и четири предприятия в Новоросийск, съобщи в Телеграм губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев.

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При ударите срещу Новоросийски беше убито едно осемгодишно дете, а най-малко осем души бяха ранени. Един човек бе убит при нападение срещу Темрюкски район, добави Кондратиев.

Отломки от дрон нанесоха щети по жилищна сграда в Анапа. При инцидента пострадаха двама души, на които бе оказана медицинска помощ на място. В Геленджик бяха повредени три жилища и бяха ранени двама души, пише още губернаторът на Краснодарския край.

Руски и украински канали в Телеграм публикуваха информацията, че са били поразени военноморското и търговското пристанище в Новоросийск, както и петролният терминал на града. Системата на НАСА за проследяване на пожари ФИРМС (Fire Information for Resource Management System) също е отчела пожари на тези места.

Министерството на отбраната на Русия заяви, че през последната нощ над страната са били прехванати 502 украински бойни дрона.

Съобщава се и за масирани удари срещу пристанищния град Севастопол на Кримския полуостров, който Русия анексира през 2014 г.

Михаил Развожаев - назначеният от Москва губернатор на пристанищния град, заяви, цитиран от Ройтерс, че силите за противовъздушна отбрана са прехванали над 30 дрона и че има щети по няколко къщи. Няма данни за пострадали хора.

Същевременно снощи Русия нанесе въздушни удари по южния украински град Запорожие. Местните власти съобщиха за пожар в магазин за строителни материали.

Ръководителят на областната военна администрация Иван Федоров заяви, че около 1200 потребители в Запорожие са останали без ток.

Атакувана бе и Одеса, където бяха нанесени щети по инфраструктурни обекти, написа в Телеграм ръководителят на градската военна администрация Сергей Лисак, без да оповестява подробности.

Напоследък Москва засили ударите си срещу хранителни, селскостопански и складови бази в Украйна в отговор на атаките на Киев срещу руски енергийни, пристанищни и логистични центрове, отбелязва Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера, че Киев е предал на Вашингтон предложения за план за прекратяване на войната.