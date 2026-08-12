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Украйна извърши масирана атака с дронове срещу руското черноморско крайбрежие
  Тема: Украйна

Украйна извърши масирана атака с дронове срещу руското черноморско крайбрежие

12 Август, 2026 12:02 3 321 104

  • украйна-
  • русия-
  • дронове-
  • черно море-
  • новоросийск-
  • крим-
  • севастопол

Съобщава се и за масирани удари срещу пристанищния град Севастопол на Кримския полуостров, който Русия анексира през 2014 г.

Украйна извърши масирана атака с дронове срещу руското черноморско крайбрежие - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна предприе снощи масирана атака с дронове срещу руското черноморско крайбрежие, като най-малко двама души, включително дете, бяха убити при удари срещу пристанищния град Новоросийск, предадоха ДПА и Ройтерс, като се позоваха на местните власти, съобщи БТА.

Нанесени са щети по 21 жилищни сгради и четири предприятия в Новоросийск, съобщи в Телеграм губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев.

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При ударите срещу Новоросийски беше убито едно осемгодишно дете, а най-малко осем души бяха ранени. Един човек бе убит при нападение срещу Темрюкски район, добави Кондратиев.

Отломки от дрон нанесоха щети по жилищна сграда в Анапа. При инцидента пострадаха двама души, на които бе оказана медицинска помощ на място. В Геленджик бяха повредени три жилища и бяха ранени двама души, пише още губернаторът на Краснодарския край.

Руски и украински канали в Телеграм публикуваха информацията, че са били поразени военноморското и търговското пристанище в Новоросийск, както и петролният терминал на града. Системата на НАСА за проследяване на пожари ФИРМС (Fire Information for Resource Management System) също е отчела пожари на тези места.

Министерството на отбраната на Русия заяви, че през последната нощ над страната са били прехванати 502 украински бойни дрона.

Съобщава се и за масирани удари срещу пристанищния град Севастопол на Кримския полуостров, който Русия анексира през 2014 г.

Михаил Развожаев - назначеният от Москва губернатор на пристанищния град, заяви, цитиран от Ройтерс, че силите за противовъздушна отбрана са прехванали над 30 дрона и че има щети по няколко къщи. Няма данни за пострадали хора.

Същевременно снощи Русия нанесе въздушни удари по южния украински град Запорожие. Местните власти съобщиха за пожар в магазин за строителни материали.

Ръководителят на областната военна администрация Иван Федоров заяви, че около 1200 потребители в Запорожие са останали без ток.

Атакувана бе и Одеса, където бяха нанесени щети по инфраструктурни обекти, написа в Телеграм ръководителят на градската военна администрация Сергей Лисак, без да оповестява подробности.

Напоследък Москва засили ударите си срещу хранителни, селскостопански и складови бази в Украйна в отговор на атаките на Киев срещу руски енергийни, пристанищни и логистични центрове, отбелязва Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера, че Киев е предал на Вашингтон предложения за план за прекратяване на войната.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тагарев

    31 87 Отговор
    Украйна ще победи!Т

    Коментиран от #14, #76

    12:06 12.08.2026

  • 2 Разгеле !

    110 27 Отговор
    " руското черноморско крайбрежие -Севастопол " / Започнаха да схващат украинците кое чие е . Ама трябва още пердах да ядат . Да затвърдят наученото .

    Коментиран от #42, #80

    12:06 12.08.2026

  • 3 Независими орли

    72 16 Отговор
    "Науката казва: 2 + 2 = 4. Това е факт, защото е доказан, премерим и повтаряем. Няма спор, няма тълкуване – просто истина. Обаче когато Дойче веле напише нещо, другите вестници го препишат и го нарекат факт – това не е факт, брат. Това е препис, повторение, удобна лъжа, увита в журналистически жаргон. Те не проверяват – те повтарят. Не търсят истината – търсят печалбата. Западните медии отдавна са загубили връзка с реалността – за тях факт е онова, което им платят да кажат. А ние сме ги видели тия филми – всяка година едни и същи лъжци, едни и същи измислици. И докато те пишат по команда, ние броим на пръсти – 2 + 2 пак е 4. Просто някои хора все още не са го разбрали. Жалка гледка."

    Коментиран от #8

    12:06 12.08.2026

  • 4 Украинизация

    69 13 Отговор
    Ами 36 години простотия, демография, кризи в културата, финансите, морала, а сега и украинизация на България - 36 години стигат, стигат. Времето е наше, наше - това трябва да пеят младите днес.

    Коментиран от #85

    12:07 12.08.2026

  • 5 Алеле...

    56 17 Отговор
    Да се готвят за взривове Румъния, България, и Турция!

    Коментиран от #67

    12:07 12.08.2026

  • 6 az СВО Победа 81

    74 13 Отговор
    "Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера, че Киев е предал на Вашингтон предложения за план за прекратяване на войната."

    Е, как така, нали Киев я спечели тази война???

    Аз сега на вас ли да вярвам или на ISW??? 🤣🤣🤣

    Коментиран от #46

    12:07 12.08.2026

  • 7 Читател

    72 13 Отговор
    Тъжно много тъжно.А наркомана не може да предложи нищо по ред причини.Вече няма назад и преговори,този режим нацистки трябва и ще бъде премахнат.Киев ще бъде Берлин скоро.

    12:08 12.08.2026

  • 8 Чако

    12 25 Отговор

    До коментар #3 от "Независими орли":

    Много бързо пишеш или го копираш?!

    Коментиран от #10, #47

    12:08 12.08.2026

  • 9 атакакуват ууукрите

    29 19 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    Коментиран от #15

    12:09 12.08.2026

  • 10 А бре

    11 5 Отговор

    До коментар #8 от "Чако":

    Не виждаш ли кавичките

    12:10 12.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мухахаха

    18 7 Отговор

    До коментар #11 от "УДРИИ УДРИИИ":

    Я марш на фронта ве лалугер

    12:13 12.08.2026

  • 14 Ба бааааа

    29 9 Отговор

    До коментар #1 от "Тагарев":

    С бракуваните страйкари ли

    12:14 12.08.2026

  • 15 А ЕПИЛИРАНИЯ ПЕДОФИЛ

    17 24 Отговор

    До коментар #9 от "атакакуват ууукрите":

    От БУНКЕРА

    С КАКВО ГО УДРЯТ?

    ПОЧНА ДА СИ ГОВОРИ

    СЪС ХОРА ОТ ОТВЪДНОТО

    ПО ТЕЛЕФОНА.


    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #56

    12:15 12.08.2026

  • 16 СБОГОМ МОЕ МОРЕ!

    11 7 Отговор
    Валери Петров
    Сбогом, мое море, сбогом, мое море!
    Още топло е, още е лято,
    но от час там над нас се върти, без да спре,
    вече първото щърково ято.

    То се сбира, разрежда, дълго се вий
    на различни въздушни етажи.
    Сбогом, мое море! Дойде време и ний
    да събираме вече багажи.

    А пък колко обичам те: нейде встрани,
    не летовищно – диво и степно,
    мое синьо море от детинските дни
    до задъхване великолепно:

    със чаршафа опънат, с дома от камъш,
    със заритите в пясъка котви,
    със варела ръждясал, със младия мъж,
    който риба на спиртника готви,

    и с момичето русо, което лежи
    или иде във весела блуза
    и вода във кесийка от найлон държи
    като жива прозрачна медуза.

    Сбогом, мое море! Не е весел тоз час.
    Даже просто ми иде да плача.
    Този мъж не съм аз, този мъж не съм аз –
    аз съм само зад тях минувача!

    Боже мой, боже мой! Сбогом, мое море!
    Дни, години – какво ни остава?
    Както твоята пяна във шепата мре,
    чезнат зависти, страсти и слава.

    И защо ни са те? Своя земен живот
    ний тъй бързо хабим в суетене.
    Дъх на сол, водорасли, черупки и йод,
    влей от свойто спокойствие в мене!

    Стига този ламтеж! Не съм вече момче
    и в часовника вечен на Хронос
    твоят пясък, море, все по-бързо тече
    от добрия във лошия конус.

    А пред тебе какво е животът ни?
    Миг.Тъкмо почнал, и ей го, изтече.
    И не сбогом е туй, а панически вик
    и какво, че познат е той вече,

    че безброй преди мен в своя път един ден
    са изплаквали винаги тая
    своя жажда и скръб през п

    Коментиран от #96

    12:15 12.08.2026

  • 17 По леко

    15 7 Отговор

    До коментар #11 от "УДРИИ УДРИИИ":

    Не се пъни толкова да не се отървеш и умиришеш дивана

    Коментиран от #19

    12:15 12.08.2026

  • 18 удри,удри

    8 6 Отговор
    бай Постоле!

    12:17 12.08.2026

  • 19 ЧЕРВЕН ГЕЙТЪР

    6 10 Отговор

    До коментар #17 от "По леко":

    ЛАПАНДУРКАШ ЛИ
    БАХУРА ?

    Коментиран от #28, #30, #52, #97

    12:17 12.08.2026

  • 20 Анонимен

    42 6 Отговор
    Пълна шизофрения. Киев прави предложение за прекратяване на огъня и веднага след това бомби. Някой очаква ли предложението да бъде прието?

    12:18 12.08.2026

  • 21 Али

    28 11 Отговор
    И се чудя и се мая, как наший Путя не може да се справи с наркомана клоун и няколко западни педала?!?!?!?

    Коментиран от #26, #41, #54

    12:18 12.08.2026

  • 22 Пенсионер

    9 28 Отговор
    На тази дата през 2000 г., американските подводници "Мемфис" и "Толедо", потопиха руската "Курск". Путин остави руските моряци да се издавят.

    Коментиран от #98

    12:19 12.08.2026

  • 23 az СВО Победа 81

    37 12 Отговор
    Путин предупреди европейските страни, че ако не престанат да нападат руските кораби, не спрат да ги ограбват, което по същество е разбойничество и пиратство, Русия ще бъде принудена да им отговори огледално!

    Коментиран от #33

    12:19 12.08.2026

  • 24 Закони на физиката

    25 8 Отговор
    Нито руските, нито западните учени знаят какъв ще бъде ефектът от 200 балистични ракети, ако паднат на едно и също място едновременно. На руснаците им е забранено да използват ядрено оръжие, но това не е ядрен опит. Това си е моя собствена идея, моля за патент, но в името на науката разрешавам на руснака да пробва.

    Коментиран от #57

    12:19 12.08.2026

  • 25 Механик

    6 8 Отговор
    Уудриии!

    12:20 12.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    10 17 Отговор
    ОТНОВО ИЗТРЕЩЯХА.

    ЗНАЧИ ВСИЧКО Е ОК.

    Коментиран от #31, #44

    12:22 12.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Боли ме

    7 19 Отговор

    До коментар #23 от "az СВО Победа 81":

    Фара
    За Дъртия Педофил
    Кого предупреждава.

    Коментиран от #35, #100

    12:25 12.08.2026

  • 34 КИРКОРОВ

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Хайде бегай":

    Изобщо не съм мърдал
    От там .

    12:26 12.08.2026

  • 35 az СВО Победа 81

    19 4 Отговор

    До коментар #33 от "Боли ме":

    И теб и тях ще ги заболи...

    Добре знаем, че В.В.Путин си държи на думата!

    Коментиран от #40, #49

    12:28 12.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Давай вова

    7 14 Отговор
    Ама в тези жеги такива новини?
    Как се преживява това?
    Но другари да не губим кураж.
    СВО...продължава .
    Вовата ще освободи и Русия!

    12:29 12.08.2026

  • 38 Методи

    8 5 Отговор
    Какво да очакваш от генетично увредена нация
    ?

    12:30 12.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Да Държи си

    6 18 Отговор

    До коментар #35 от "az СВО Победа 81":

    Ще Заличи
    Руската Кочина.

    Коментиран от #45

    12:31 12.08.2026

  • 41 Щото

    18 3 Отговор

    До коментар #21 от "Али":

    Много ги жали. Паметник трябва да му издигнат в Киев.

    12:32 12.08.2026

  • 42 Таранколу

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Разгеле !":

    това Мария го е написала !

    12:33 12.08.2026

  • 43 Тарас Вулва

    11 3 Отговор
    Укротрола е болен от скоротечен рак.

    12:33 12.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 А где

    3 4 Отговор

    До коментар #40 от "Да Държи си":

    Заправки

    12:34 12.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Невидим орел

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Чако":

    Привлече вниманието ми...! Киселото мляко е измислено от българин , последния модел киборг също....!

    12:35 12.08.2026

  • 48 Подмий

    5 4 Отговор

    До коментар #44 от "Ехо муциии":

    Идвам да те отпуша
    Червен Гейтър.

    12:35 12.08.2026

  • 49 Държи,държи

    5 3 Отговор

    До коментар #35 от "az СВО Победа 81":

    Като умрел дюля.

    12:36 12.08.2026

  • 50 Урка в метрото

    15 6 Отговор
    Моля ви се господин Путин утилизирайте го тоя зеления,умираме от глад в метрото! Не се къпем и си мечтаем да видим слънцето!

    12:39 12.08.2026

  • 51 чичо Кольо

    3 3 Отговор
    Еваларката!

    12:40 12.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Боко

    12 4 Отговор
    Свръхдоза за зелените наркомани 👌

    12:47 12.08.2026

  • 54 Мустафа

    17 5 Отговор

    До коментар #21 от "Али":

    Не са няколко, а всички западни negали помагат на зеления negaл.

    12:49 12.08.2026

  • 55 Слънчасали

    15 3 Отговор
    Вие едва ли знаете смисъла на понятието "масирана атака". Много примитивна журналистика.

    12:52 12.08.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 азз

    13 5 Отговор
    укри - терористи Ваша милост...колкото по-бързо ги приключи Вовата,толкова по-добре,ще мирне света....

    13:00 12.08.2026

  • 59 прехванати 502 украински бойни дрона

    6 16 Отговор
    Това е чудесно. Агресора е похабил поне 700 ПВО ракети.

    Коментиран от #68, #101

    13:00 12.08.2026

  • 60 няма край

    6 9 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма край.

    Коментиран от #63

    13:01 12.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 ПРЕЗ ЗИМАТА

    10 4 Отговор
    Дали е студено у метрото в кииф?

    Коментиран от #65

    13:03 12.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Коста

    6 4 Отговор
    И Ко? Територия върна ли?

    13:04 12.08.2026

  • 65 мдаам

    4 11 Отговор

    До коментар #62 от "ПРЕЗ ЗИМАТА":

    А в Питере дали е топло в метрото? беше топло.

    Коментиран от #71

    13:05 12.08.2026

  • 66 Ха ХаХа

    6 9 Отговор

    До коментар #63 от "Ха ХаХа":

    Няма край руския резил. Няма край.

    Коментиран от #70

    13:05 12.08.2026

  • 67 Коста

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Алеле...":

    А дано, че ми се бяга от България. В Италианския баба Алено.

    13:05 12.08.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Удри бай Филипе

    3 2 Отговор
    Таа мачка не наща!

    13:07 12.08.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 В Кийифското метро

    8 5 Отговор

    До коментар #65 от "мдаам":

    Майдановците миришат на парясани порове.
    Няма ток, вода ,Интернет, сапун и пр.

    Коментиран от #78

    13:10 12.08.2026

  • 72 фАНТОМасс

    4 4 Отговор
    И какво да очакваме ! ? Нищо , освен Ответен удар в още по-големи размери !

    13:10 12.08.2026

  • 73 хахаха

    4 4 Отговор
    ха ха ха - първо да победи русия пък тогава да прекратява войната

    13:12 12.08.2026

  • 74 Ммммм

    5 6 Отговор
    Факти горди ли сте тези тъпотии.рекламирате и възхваляване терористи идетеубийци умишлено

    13:14 12.08.2026

  • 75 КАЛЕНДАР ЗА БАНДЕРИ

    9 5 Отговор
    Лятото отминава бързо, идва есента и после зимата. И тогава ще има нов Майдан на Майдана.

    13:15 12.08.2026

  • 76 Дудов

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тагарев":

    Какво ще победи? Глада и студа дето идват ли?

    13:16 12.08.2026

  • 77 Иска педофила движуха

    6 7 Отговор
    Има я.

    13:17 12.08.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Теслатъ

    9 4 Отговор
    Ами Клоуна вече не може нищо друго...

    13:21 12.08.2026

  • 80 Хахахаха

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Разгеле !":

    Копейка, чети добре! За Новоросийското пристанище става въпрос.

    Коментиран от #102

    13:35 12.08.2026

  • 81 🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬

    5 9 Отговор
    🇺🇦 ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦
    РАЗГРОМИЛА И УНИЖИЛА ФАШИСТКИЯТ РАШИСТКИ РЕЖИМ ПРЕД СВЕТА💯👈👌🤘👌
    УБИЛА 2 МИЛИОНА БЛАТНИЦИ РАШИ КЛЕТИ И НЕСРЕТНИ 👋✌️👌

    Коментиран от #94, #99

    13:35 12.08.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Безпомощна ,жалка раша...

    3 5 Отговор
    Разбита ,унизена,размазана и разкатана за 5 години се бият още за 5 села на 50 километра от границата си с цената на 2 милиона при кобзон

    Коментиран от #104

    13:37 12.08.2026

  • 85 Марко поло

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Украинизация":

    Ако не искаме украйнизация ще трябва да си върне 200000 българи от чужбина

    13:39 12.08.2026

  • 86 Нали само преди 3-4 часа

    4 3 Отговор
    Писахте че в пристанищния град Севастопол на Кримския полуостров отдавна военоморска база нямало и била презета, изолирана, срината .... и прочие пръдни. И то човек да се чуди на коя точно публикация да вярва вече. И то голяма гордост това нали ? Че щети имало по 21 жилищни сгради и четири предприятия в Новоросийск...

    13:43 12.08.2026

  • 87 Ненормалника Зеленски

    2 3 Отговор
    Просто иска ударите по Киев да се прехвърлят в Одеса. Точно това е целта на всички тези атаки по Крим. Реално не Крим мачка украинската сган в Домбас нали ? А и погледнато реално Новоросийск дали има нещо общо с войната? Покъртително е да гледаш как с тероризъм се пробваш от погрома да се спасиш. Просто няма как да се случи.

    13:50 12.08.2026

  • 88 Три дена Киев

    5 2 Отговор
    На четвъртия бегом към масква с белия байряк

    13:51 12.08.2026

  • 89 Пламен

    2 2 Отговор
    Забелязвам , че напоследък Владимир Владимирович започна да заеква. Да не би да е заради Украйна?

    Коментиран от #95

    13:55 12.08.2026

  • 90 Натиска в Русия над Путин

    2 2 Отговор
    да използва стратегическите оръжия се засилва. Все повече руснаци желаят Киев да бъде овъглен ! До кога ще одържа Путин не се знае но определено голяма група висши офицери настояват за моментален ядрен удар с малък заряд който да приключи конфликта от ряз

    Коментиран от #93

    13:55 12.08.2026

  • 91 Зеленски преди час - унищожихме ги

    3 2 Отговор
    Зеленски: Украйна удари последния голям бастион на руския Черноморски флот
    12 август 2026, 13:07 часа
    Снимка: Getty Images
    Украйна нанесе удари с дронове "Паляница" и ракети "Нептун" срещу руската военноморска база в Новоросийск, обяви украинският президент Володимир Зеленски. "Тази нощ нашите украински отбранителни сили извършиха уникална операция за унищожаване на военноморската база в Новоросийск – последният голям преден пост на руския флот в Черно море, разположен на повече от 300 километра от фронтовата линия. Всичко е изравнено със земята"

    14:01 12.08.2026

  • 92 маке

    3 1 Отговор
    Како мАрО, Крим не е анексиран, а си е върнат обратно..Чети историята и не пиши глупости

    14:02 12.08.2026

  • 93 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "Натиска в Русия над Путин":

    Все повече руснаци желаят тупин да бъде овъглен.

    14:11 12.08.2026

  • 94 666

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬":

    да да - някой да е видял гробище в Харков до хоризонта и още толкова

    14:24 12.08.2026

  • 95 666

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Пламен":

    ХА ХА ХА както викат руснаците "не сцы" оня ден Путин беше спрял по сред улицата в Новосибирск общуваше с хора не чух да заеква за сметка на шмаркача който вече две думи не маже да роди

    14:32 12.08.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 От теб никой не мой

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "ЧЕРВЕН ГЕЙТЪР":

    да се добере, че си го засмукал дълбоко и не го пускаш.

    14:50 12.08.2026

  • 98 Няма как да я потопят и си

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Пенсионер":

    измисляш с болната си фантазия и пожелателно мислене, защото тия краваски корита бяха на достатъчно голямо разстояние за да участват в инцидента. И стига с тая огризана като майска ябълка опорка за мисири безмозъчни. Следствието доказа взрив отвътре а не отвън, а при положение, че Курск е доста по-голяма от краварските корита, просто сбъсък между трите няма как да стане. Освен това целия северен флот е участвал в учението и периметъра в който са действали е бил отцепен на стотици морски мили от местата на корабите и подводниците.

    14:56 12.08.2026

  • 99 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬":

    През Втората световна при Хитлер са били повече украинци, отколкото при Сталин.

    15:01 12.08.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Мноу си тъп Сашеее,ама мноу си тъп...

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "прехванати 502 украински бойни дрона":

    Дронове не се свалят само с ракети,повечето се свалят с дронове прехващачи,ама то безмозъчните мисири отде да ги знаете тия нища. Освен това със стрелково оръжие със специални патрони които се раздробяват на осколки преди досега с дрона и така се образува облак от осколки които поразяват дрона. Цената на патрона е 0.70 копейки,а дрона и от шперплат да е направен с мотор от ибей и камера пак от там и някаккъв дори и малък боеприпас отива на цена от минимум 150 долара за свалянето на един дрон са нужни 5 до 8 патрона което прави 5.60 рубли. А, патрона е и за Калашите и за КПВТ и за всички автоматични оръжия на въоръжение в руската армия. Руснаците използват противодронови пушки изпържващи електрониката на дроновете, за най-големите самолетен тип дронове се използват ракети на Панцир С 1,които също не са скъпи и съпоставими с цената на един дрон от самолетен тип,да не говорим за американските които са поне 1000 долара минимум.

    15:20 12.08.2026

  • 102 Ти проучи и други източници,че и кадри,

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Хахахаха":

    защото пожарите от отломките на ударените дронове са потушени и не са нанесени никакви щети. Поражения има по жилищните сгради и цивилни в това число и деца, както в една нива е започнал пожар, но своевременно огъня е потушен.

    15:32 12.08.2026

  • 103 Дон Корлеоне

    0 0 Отговор
    Хи хи хи
    пуснааа ли корабите от и за Одеса ???!

    15:37 12.08.2026

  • 104 Питекантроп,за 5 години са

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Безпомощна ,жалка раша...":

    превзети, освободена и зачистена от укронаzzисти територия колкото България и половина бе изклресяк гноясал миризлив. Чудесно е, че врещиш безпомощно и бълваш клиширани западно гьобелсови пропагандистки клишета, но това не променя ситуацията, че фронта се движи на запад и факта, че скоро няма да има държава наричаща се Украйна, а ще се появи Ново Русия на нейно място. Нямате оръжие, боеприпаси, ПВО и най-вече биолгичен матрял да пращате на фронта,защото всичко което пратите се смила на русенско варено. Руските братя ви отрязаха от Черно море и ви секнаха западните доставки на оръжие, сринаха ви мостовете свързващи WCкрайна с мамалигария и ви стягат още повече примката около врата и приритвате в предсмъртна агония. Колко мислиш че може да издържите?

    15:40 12.08.2026

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