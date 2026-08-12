Украйна извърши масирана атака с дронове срещу руското черноморско крайбрежие

Украйна предприе снощи масирана атака с дронове срещу руското черноморско крайбрежие, като най-малко двама души, включително дете, бяха убити при удари срещу пристанищния град Новоросийск, предадоха ДПА и Ройтерс, като се позоваха на местните власти, съобщи БТА.
Нанесени са щети по 21 жилищни сгради и четири предприятия в Новоросийск, съобщи в Телеграм губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев.
При ударите срещу Новоросийски беше убито едно осемгодишно дете, а най-малко осем души бяха ранени. Един човек бе убит при нападение срещу Темрюкски район, добави Кондратиев.
Отломки от дрон нанесоха щети по жилищна сграда в Анапа. При инцидента пострадаха двама души, на които бе оказана медицинска помощ на място. В Геленджик бяха повредени три жилища и бяха ранени двама души, пише още губернаторът на Краснодарския край.
Руски и украински канали в Телеграм публикуваха информацията, че са били поразени военноморското и търговското пристанище в Новоросийск, както и петролният терминал на града. Системата на НАСА за проследяване на пожари ФИРМС (Fire Information for Resource Management System) също е отчела пожари на тези места.
Министерството на отбраната на Русия заяви, че през последната нощ над страната са били прехванати 502 украински бойни дрона.
Съобщава се и за масирани удари срещу пристанищния град Севастопол на Кримския полуостров, който Русия анексира през 2014 г.
Михаил Развожаев - назначеният от Москва губернатор на пристанищния град, заяви, цитиран от Ройтерс, че силите за противовъздушна отбрана са прехванали над 30 дрона и че има щети по няколко къщи. Няма данни за пострадали хора.
Същевременно снощи Русия нанесе въздушни удари по южния украински град Запорожие. Местните власти съобщиха за пожар в магазин за строителни материали.
Ръководителят на областната военна администрация Иван Федоров заяви, че около 1200 потребители в Запорожие са останали без ток.
Атакувана бе и Одеса, където бяха нанесени щети по инфраструктурни обекти, написа в Телеграм ръководителят на градската военна администрация Сергей Лисак, без да оповестява подробности.
Напоследък Москва засили ударите си срещу хранителни, селскостопански и складови бази в Украйна в отговор на атаките на Киев срещу руски енергийни, пристанищни и логистични центрове, отбелязва Ройтерс.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера, че Киев е предал на Вашингтон предложения за план за прекратяване на войната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тагарев
Коментиран от #14, #76
12:06 12.08.2026
2 Разгеле !
Коментиран от #42, #80
12:06 12.08.2026
3 Независими орли
Коментиран от #8
12:06 12.08.2026
4 Украинизация
Коментиран от #85
12:07 12.08.2026
5 Алеле...
Коментиран от #67
12:07 12.08.2026
6 az СВО Победа 81
Е, как така, нали Киев я спечели тази война???
Аз сега на вас ли да вярвам или на ISW??? 🤣🤣🤣
Коментиран от #46
12:07 12.08.2026
7 Читател
12:08 12.08.2026
8 Чако
До коментар #3 от "Независими орли":Много бързо пишеш или го копираш?!
Коментиран от #10, #47
12:08 12.08.2026
9 атакакуват ууукрите
Коментиран от #15
12:09 12.08.2026
10 А бре
До коментар #8 от "Чако":Не виждаш ли кавичките
12:10 12.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Мухахаха
До коментар #11 от "УДРИИ УДРИИИ":Я марш на фронта ве лалугер
12:13 12.08.2026
14 Ба бааааа
До коментар #1 от "Тагарев":С бракуваните страйкари ли
12:14 12.08.2026
15 А ЕПИЛИРАНИЯ ПЕДОФИЛ
До коментар #9 от "атакакуват ууукрите":От БУНКЕРА
С КАКВО ГО УДРЯТ?
ПОЧНА ДА СИ ГОВОРИ
СЪС ХОРА ОТ ОТВЪДНОТО
ПО ТЕЛЕФОНА.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #56
12:15 12.08.2026
16 СБОГОМ МОЕ МОРЕ!
Сбогом, мое море, сбогом, мое море!
Още топло е, още е лято,
но от час там над нас се върти, без да спре,
вече първото щърково ято.
То се сбира, разрежда, дълго се вий
на различни въздушни етажи.
Сбогом, мое море! Дойде време и ний
да събираме вече багажи.
А пък колко обичам те: нейде встрани,
не летовищно – диво и степно,
мое синьо море от детинските дни
до задъхване великолепно:
със чаршафа опънат, с дома от камъш,
със заритите в пясъка котви,
със варела ръждясал, със младия мъж,
който риба на спиртника готви,
и с момичето русо, което лежи
или иде във весела блуза
и вода във кесийка от найлон държи
като жива прозрачна медуза.
Сбогом, мое море! Не е весел тоз час.
Даже просто ми иде да плача.
Този мъж не съм аз, този мъж не съм аз –
аз съм само зад тях минувача!
Боже мой, боже мой! Сбогом, мое море!
Дни, години – какво ни остава?
Както твоята пяна във шепата мре,
чезнат зависти, страсти и слава.
И защо ни са те? Своя земен живот
ний тъй бързо хабим в суетене.
Дъх на сол, водорасли, черупки и йод,
влей от свойто спокойствие в мене!
Стига този ламтеж! Не съм вече момче
и в часовника вечен на Хронос
твоят пясък, море, все по-бързо тече
от добрия във лошия конус.
А пред тебе какво е животът ни?
Миг.Тъкмо почнал, и ей го, изтече.
И не сбогом е туй, а панически вик
и какво, че познат е той вече,
че безброй преди мен в своя път един ден
са изплаквали винаги тая
своя жажда и скръб през п
Коментиран от #96
12:15 12.08.2026
17 По леко
До коментар #11 от "УДРИИ УДРИИИ":Не се пъни толкова да не се отървеш и умиришеш дивана
Коментиран от #19
12:15 12.08.2026
18 удри,удри
12:17 12.08.2026
19 ЧЕРВЕН ГЕЙТЪР
До коментар #17 от "По леко":ЛАПАНДУРКАШ ЛИ
БАХУРА ?
Коментиран от #28, #30, #52, #97
12:17 12.08.2026
20 Анонимен
12:18 12.08.2026
21 Али
Коментиран от #26, #41, #54
12:18 12.08.2026
22 Пенсионер
Коментиран от #98
12:19 12.08.2026
23 az СВО Победа 81
Коментиран от #33
12:19 12.08.2026
24 Закони на физиката
Коментиран от #57
12:19 12.08.2026
25 Механик
12:20 12.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
ЗНАЧИ ВСИЧКО Е ОК.
Коментиран от #31, #44
12:22 12.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Боли ме
До коментар #23 от "az СВО Победа 81":Фара
За Дъртия Педофил
Кого предупреждава.
Коментиран от #35, #100
12:25 12.08.2026
34 КИРКОРОВ
До коментар #31 от "Хайде бегай":Изобщо не съм мърдал
От там .
12:26 12.08.2026
35 az СВО Победа 81
До коментар #33 от "Боли ме":И теб и тях ще ги заболи...
Добре знаем, че В.В.Путин си държи на думата!
Коментиран от #40, #49
12:28 12.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Давай вова
Как се преживява това?
Но другари да не губим кураж.
СВО...продължава .
Вовата ще освободи и Русия!
12:29 12.08.2026
38 Методи
?
12:30 12.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Да Държи си
До коментар #35 от "az СВО Победа 81":Ще Заличи
Руската Кочина.
Коментиран от #45
12:31 12.08.2026
41 Щото
До коментар #21 от "Али":Много ги жали. Паметник трябва да му издигнат в Киев.
12:32 12.08.2026
42 Таранколу
До коментар #2 от "Разгеле !":това Мария го е написала !
12:33 12.08.2026
43 Тарас Вулва
12:33 12.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 А где
До коментар #40 от "Да Държи си":Заправки
12:34 12.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Невидим орел
До коментар #8 от "Чако":Привлече вниманието ми...! Киселото мляко е измислено от българин , последния модел киборг също....!
12:35 12.08.2026
48 Подмий
До коментар #44 от "Ехо муциии":Идвам да те отпуша
Червен Гейтър.
12:35 12.08.2026
49 Държи,държи
До коментар #35 от "az СВО Победа 81":Като умрел дюля.
12:36 12.08.2026
50 Урка в метрото
12:39 12.08.2026
51 чичо Кольо
12:40 12.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Боко
12:47 12.08.2026
54 Мустафа
До коментар #21 от "Али":Не са няколко, а всички западни negали помагат на зеления negaл.
12:49 12.08.2026
55 Слънчасали
12:52 12.08.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 азз
13:00 12.08.2026
59 прехванати 502 украински бойни дрона
Коментиран от #68, #101
13:00 12.08.2026
60 няма край
Коментиран от #63
13:01 12.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 ПРЕЗ ЗИМАТА
Коментиран от #65
13:03 12.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Коста
13:04 12.08.2026
65 мдаам
До коментар #62 от "ПРЕЗ ЗИМАТА":А в Питере дали е топло в метрото? беше топло.
Коментиран от #71
13:05 12.08.2026
66 Ха ХаХа
До коментар #63 от "Ха ХаХа":Няма край руския резил. Няма край.
Коментиран от #70
13:05 12.08.2026
67 Коста
До коментар #5 от "Алеле...":А дано, че ми се бяга от България. В Италианския баба Алено.
13:05 12.08.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Удри бай Филипе
13:07 12.08.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 В Кийифското метро
До коментар #65 от "мдаам":Майдановците миришат на парясани порове.
Няма ток, вода ,Интернет, сапун и пр.
Коментиран от #78
13:10 12.08.2026
72 фАНТОМасс
13:10 12.08.2026
73 хахаха
13:12 12.08.2026
74 Ммммм
13:14 12.08.2026
75 КАЛЕНДАР ЗА БАНДЕРИ
13:15 12.08.2026
76 Дудов
До коментар #1 от "Тагарев":Какво ще победи? Глада и студа дето идват ли?
13:16 12.08.2026
77 Иска педофила движуха
13:17 12.08.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Теслатъ
13:21 12.08.2026
80 Хахахаха
До коментар #2 от "Разгеле !":Копейка, чети добре! За Новоросийското пристанище става въпрос.
Коментиран от #102
13:35 12.08.2026
81 🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬
РАЗГРОМИЛА И УНИЖИЛА ФАШИСТКИЯТ РАШИСТКИ РЕЖИМ ПРЕД СВЕТА💯👈👌🤘👌
УБИЛА 2 МИЛИОНА БЛАТНИЦИ РАШИ КЛЕТИ И НЕСРЕТНИ 👋✌️👌
Коментиран от #94, #99
13:35 12.08.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Безпомощна ,жалка раша...
Коментиран от #104
13:37 12.08.2026
85 Марко поло
До коментар #4 от "Украинизация":Ако не искаме украйнизация ще трябва да си върне 200000 българи от чужбина
13:39 12.08.2026
86 Нали само преди 3-4 часа
13:43 12.08.2026
87 Ненормалника Зеленски
13:50 12.08.2026
88 Три дена Киев
13:51 12.08.2026
89 Пламен
Коментиран от #95
13:55 12.08.2026
90 Натиска в Русия над Путин
Коментиран от #93
13:55 12.08.2026
91 Зеленски преди час - унищожихме ги
12 август 2026, 13:07 часа
Снимка: Getty Images
Украйна нанесе удари с дронове "Паляница" и ракети "Нептун" срещу руската военноморска база в Новоросийск, обяви украинският президент Володимир Зеленски. "Тази нощ нашите украински отбранителни сили извършиха уникална операция за унищожаване на военноморската база в Новоросийск – последният голям преден пост на руския флот в Черно море, разположен на повече от 300 километра от фронтовата линия. Всичко е изравнено със земята"
14:01 12.08.2026
92 маке
14:02 12.08.2026
93 Хахахаха
До коментар #90 от "Натиска в Русия над Путин":Все повече руснаци желаят тупин да бъде овъглен.
14:11 12.08.2026
94 666
До коментар #81 от "🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬":да да - някой да е видял гробище в Харков до хоризонта и още толкова
14:24 12.08.2026
95 666
До коментар #89 от "Пламен":ХА ХА ХА както викат руснаците "не сцы" оня ден Путин беше спрял по сред улицата в Новосибирск общуваше с хора не чух да заеква за сметка на шмаркача който вече две думи не маже да роди
14:32 12.08.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 От теб никой не мой
До коментар #19 от "ЧЕРВЕН ГЕЙТЪР":да се добере, че си го засмукал дълбоко и не го пускаш.
14:50 12.08.2026
98 Няма как да я потопят и си
До коментар #22 от "Пенсионер":измисляш с болната си фантазия и пожелателно мислене, защото тия краваски корита бяха на достатъчно голямо разстояние за да участват в инцидента. И стига с тая огризана като майска ябълка опорка за мисири безмозъчни. Следствието доказа взрив отвътре а не отвън, а при положение, че Курск е доста по-голяма от краварските корита, просто сбъсък между трите няма как да стане. Освен това целия северен флот е участвал в учението и периметъра в който са действали е бил отцепен на стотици морски мили от местата на корабите и подводниците.
14:56 12.08.2026
99 Мишел
До коментар #81 от "🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬":През Втората световна при Хитлер са били повече украинци, отколкото при Сталин.
15:01 12.08.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Мноу си тъп Сашеее,ама мноу си тъп...
До коментар #59 от "прехванати 502 украински бойни дрона":Дронове не се свалят само с ракети,повечето се свалят с дронове прехващачи,ама то безмозъчните мисири отде да ги знаете тия нища. Освен това със стрелково оръжие със специални патрони които се раздробяват на осколки преди досега с дрона и така се образува облак от осколки които поразяват дрона. Цената на патрона е 0.70 копейки,а дрона и от шперплат да е направен с мотор от ибей и камера пак от там и някаккъв дори и малък боеприпас отива на цена от минимум 150 долара за свалянето на един дрон са нужни 5 до 8 патрона което прави 5.60 рубли. А, патрона е и за Калашите и за КПВТ и за всички автоматични оръжия на въоръжение в руската армия. Руснаците използват противодронови пушки изпържващи електрониката на дроновете, за най-големите самолетен тип дронове се използват ракети на Панцир С 1,които също не са скъпи и съпоставими с цената на един дрон от самолетен тип,да не говорим за американските които са поне 1000 долара минимум.
15:20 12.08.2026
102 Ти проучи и други източници,че и кадри,
До коментар #80 от "Хахахаха":защото пожарите от отломките на ударените дронове са потушени и не са нанесени никакви щети. Поражения има по жилищните сгради и цивилни в това число и деца, както в една нива е започнал пожар, но своевременно огъня е потушен.
15:32 12.08.2026
103 Дон Корлеоне
пуснааа ли корабите от и за Одеса ???!
15:37 12.08.2026
104 Питекантроп,за 5 години са
До коментар #84 от "Безпомощна ,жалка раша...":превзети, освободена и зачистена от укронаzzисти територия колкото България и половина бе изклресяк гноясал миризлив. Чудесно е, че врещиш безпомощно и бълваш клиширани западно гьобелсови пропагандистки клишета, но това не променя ситуацията, че фронта се движи на запад и факта, че скоро няма да има държава наричаща се Украйна, а ще се появи Ново Русия на нейно място. Нямате оръжие, боеприпаси, ПВО и най-вече биолгичен матрял да пращате на фронта,защото всичко което пратите се смила на русенско варено. Руските братя ви отрязаха от Черно море и ви секнаха западните доставки на оръжие, сринаха ви мостовете свързващи WCкрайна с мамалигария и ви стягат още повече примката около врата и приритвате в предсмъртна агония. Колко мислиш че може да издържите?
15:40 12.08.2026