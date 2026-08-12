България е в топ 10 по коефициент в евротурнирите от началото на сезона

Страхотното представяне на Левски в квалификациите на Шампионската лига, това на ЦСКА в тези на Лига Европа и за съжаление – достойното, но приключило участие на ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите, вкараха българския футбол в престижен топ 10.

Страната ни вече заема 9-о място по натрупан коефициент в евротурнирите от началото на сезон 2026/27.

Само тази седмица, без ЦСКА да е изиграл своя реванш срещу Макаби Тел Авив (3:0 в първата среща), към нашия коефициент са добавени 0.250 точки. Те идват от победата на Левски в Казахстан с 1:0. Така родният футбол има вече актив от общо 2.750, което ни отрежда 9-о място за сезона.

Зад нас е Франция, страната, от която е носителят на Шампионската лига – ПСЖ. Разбира се, само един френски участник е започнал своето участие в турнирите – Лион, докато другите се включват директно в плейофите или основната фаза.

По коефициент сме пред държави като Хърватия, Турция и Украйна.