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България е в топ 10 по коефициент в евротурнирите от началото на сезона

България е в топ 10 по коефициент в евротурнирите от началото на сезона

12 Август, 2026 11:59 861 2

  • левски-
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  • цска 1948-
  • евротурнири

По коефициент сме пред държави като Хърватия, Турция и Украйна

България е в топ 10 по коефициент в евротурнирите от началото на сезона - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Страхотното представяне на Левски в квалификациите на Шампионската лига, това на ЦСКА в тези на Лига Европа и за съжаление – достойното, но приключило участие на ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите, вкараха българския футбол в престижен топ 10.

Страната ни вече заема 9-о място по натрупан коефициент в евротурнирите от началото на сезон 2026/27.
Само тази седмица, без ЦСКА да е изиграл своя реванш срещу Макаби Тел Авив (3:0 в първата среща), към нашия коефициент са добавени 0.250 точки. Те идват от победата на Левски в Казахстан с 1:0. Така родният футбол има вече актив от общо 2.750, което ни отрежда 9-о място за сезона.

Зад нас е Франция, страната, от която е носителят на Шампионската лига – ПСЖ. Разбира се, само един френски участник е започнал своето участие в турнирите – Лион, докато другите се включват директно в плейофите или основната фаза.

По коефициент сме пред държави като Хърватия, Турция и Украйна.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    4 4 Отговор
    Ковачев, както пишете цялото име на цска 1948 така пишете и цялото име на МЕНТЕТО , цска 2016.

    12:10 12.08.2026

  • 2 Простотията

    3 1 Отговор
    Топ 10 в Европа, а 1994-та 4-та в света ... ами 36 години простотия, демография, кризи в културата, финансите, морала, а сега и украинизация на България - 36 години стигат, стигат. Времето е наше, наше - това трябва да пеят младите днес.

    12:12 12.08.2026

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