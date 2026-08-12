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Изуственият интелект носи милиарди долари печалба на имотния пазар

Изуственият интелект носи милиарди долари печалба на имотния пазар

12 Август, 2026 11:07 967 5

  • ai-
  • изкуствен интелект-
  • недвижими имоти-
  • строителство-
  • пазар-
  • индия-
  • пари

Той навлиза все по-дълбоко в строителството и управлението на имоти

Изуственият интелект носи милиарди долари печалба на имотния пазар - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Генеративният изкуствен интелект може да добави между 14 и 17 млрд. USD към брутната добавена стойност на индийския сектор на недвижимите имоти през идните 7 години. Това се посочва в съвместен доклад на EY-Parthenon и Конфедерацията на асоциациите на строителните предприемачи в Индия CREDAI. Според анализа, ефектът би бил равностоен на увеличение от около 3–4% на стойността, създавана от сектора.

Докладът „GenAI in Indian Real Estate“ разглежда приложението на генеративния AI по целия жизнен цикъл на имотния проект – от придобиването на земя и финансовата оценка до проектирането, строителството, продажбите и последващото обслужване на клиентите.

Продажбите могат да се ускорят с до 50%

Една от най-съществените прогнози е свързана с продажбите. EY-Parthenon и CREDAI изчисляват, че използването на генеративен AI за пазарен анализ, персонализирани оферти, автоматизирана комуникация и по-добра квалификация на потенциалните купувачи може да увеличи скоростта на продажбите с между 30% и 50%.

Автоматизацията може да намали и разходите за привличане на клиенти, като едновременно с това освободи човешки ресурс за дейности с по-висока добавена стойност. EY посочва потенциал за 20–50% подобрение на производителността на служителите и за 20–50% намаление на разходите за придобиване на клиенти при ранните потребители на технологията.

По-бърз старт на нови проекти

Генеративният AI може да има съществен ефект още в началните фази на един строителен проект. Според доклада времето от придобиването на терен до пускането на проекта на пазара може да бъде съкратено с 20–30%.

Технологията позволява автоматизирано моделиране на различни сценарии, генериране на проектни варианти, изготвяне на количествени сметки и по-бързо сравняване на финансови параметри.

EY-Parthenon изчислява, че общият процес по оценка на потенциални сделки може да бъде съкратен с около 50%, а времето за приключване на сделки за земя – с 30–35%. С помощта на автоматизирани модели компаниите биха могли да разглеждат до 2,5 пъти повече инвестиционни възможности.

AI навлиза и на строителната площадка

Приложението на технологията не приключва с проектирането и продажбите. В строителството генеративният AI може да се използва за прогнозиране на закъснения и преразходи, контрол чрез дронове, откриване на отклонения от проекта и оптимизация на снабдяването с материали.

Според EY подобни решения имат потенциал да намалят превишаването на срокове и бюджети с 10–20%, като същевременно увеличат производителността на екипите по изпълнение с 20–50%.

От автоматизация към нов модел на управление

Промяна има и в начина, по който се вземат решения в имотния бизнес. Вместо оценки, основани основно на опит и множество ръчни процеси, генеративният AI позволява едновременно да бъдат анализирани цени, темпове на продажби, доходност, разходи и рискове.

Това може да съкрати някои управленски цикли от месеци до седмици или дори дни и да даде на предприемачите по-бърза реакция при промени на пазара.

Генеративният изкуствен интелект има потенциал да се превърне от допълнителен технологичен инструмент в ключов фактор за конкурентоспособността на индийските строителни предприемачи.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Индия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 3 Отговор
    Какво е Изуствен интелект?

    Коментиран от #2

    11:11 12.08.2026

  • 2 Шопа

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Едно такова шашаво като тебе. Един мързел дето го мързи да си мръдне пръста. Как си скоро праскал ли те е академика в подлеза?

    Коментиран от #4, #5

    11:15 12.08.2026

  • 3 аз иЗкам да знам

    2 1 Отговор
    защо имотниО пазар умрЕ

    13:25 12.08.2026

  • 4 Аз кочо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шопа":

    Скоро не е

    14:18 12.08.2026

  • 5 Амадо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шопа":

    Мен да, елитен брокар съм

    15:19 12.08.2026