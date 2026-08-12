Изуственият интелект носи милиарди долари печалба на имотния пазар

Генеративният изкуствен интелект може да добави между 14 и 17 млрд. USD към брутната добавена стойност на индийския сектор на недвижимите имоти през идните 7 години. Това се посочва в съвместен доклад на EY-Parthenon и Конфедерацията на асоциациите на строителните предприемачи в Индия CREDAI. Според анализа, ефектът би бил равностоен на увеличение от около 3–4% на стойността, създавана от сектора.

Докладът „GenAI in Indian Real Estate“ разглежда приложението на генеративния AI по целия жизнен цикъл на имотния проект – от придобиването на земя и финансовата оценка до проектирането, строителството, продажбите и последващото обслужване на клиентите.

Продажбите могат да се ускорят с до 50%

Една от най-съществените прогнози е свързана с продажбите. EY-Parthenon и CREDAI изчисляват, че използването на генеративен AI за пазарен анализ, персонализирани оферти, автоматизирана комуникация и по-добра квалификация на потенциалните купувачи може да увеличи скоростта на продажбите с между 30% и 50%.

Автоматизацията може да намали и разходите за привличане на клиенти, като едновременно с това освободи човешки ресурс за дейности с по-висока добавена стойност. EY посочва потенциал за 20–50% подобрение на производителността на служителите и за 20–50% намаление на разходите за придобиване на клиенти при ранните потребители на технологията.

По-бърз старт на нови проекти

Генеративният AI може да има съществен ефект още в началните фази на един строителен проект. Според доклада времето от придобиването на терен до пускането на проекта на пазара може да бъде съкратено с 20–30%.

Технологията позволява автоматизирано моделиране на различни сценарии, генериране на проектни варианти, изготвяне на количествени сметки и по-бързо сравняване на финансови параметри.

EY-Parthenon изчислява, че общият процес по оценка на потенциални сделки може да бъде съкратен с около 50%, а времето за приключване на сделки за земя – с 30–35%. С помощта на автоматизирани модели компаниите биха могли да разглеждат до 2,5 пъти повече инвестиционни възможности.

AI навлиза и на строителната площадка

Приложението на технологията не приключва с проектирането и продажбите. В строителството генеративният AI може да се използва за прогнозиране на закъснения и преразходи, контрол чрез дронове, откриване на отклонения от проекта и оптимизация на снабдяването с материали.

Според EY подобни решения имат потенциал да намалят превишаването на срокове и бюджети с 10–20%, като същевременно увеличат производителността на екипите по изпълнение с 20–50%.

От автоматизация към нов модел на управление

Промяна има и в начина, по който се вземат решения в имотния бизнес. Вместо оценки, основани основно на опит и множество ръчни процеси, генеративният AI позволява едновременно да бъдат анализирани цени, темпове на продажби, доходност, разходи и рискове.

Това може да съкрати някои управленски цикли от месеци до седмици или дори дни и да даде на предприемачите по-бърза реакция при промени на пазара.

Генеративният изкуствен интелект има потенциал да се превърне от допълнителен технологичен инструмент в ключов фактор за конкурентоспособността на индийските строителни предприемачи.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg