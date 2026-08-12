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Полското правителство отхвърли спекулациите за предстоящи промени в кабинета

Полското правителство отхвърли спекулациите за предстоящи промени в кабинета

12 Август, 2026 10:58, обновена 12 Август, 2026 10:58 644 5

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Говорителят Адам Шлапка заяви, че няма информация за размествания, въпреки съобщенията за възможно влизане на Шимон Холовня в правителството

Полското правителство отхвърли спекулациите за предстоящи промени в кабинета - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Говорителят на полското правителство Адам Шлапка отхвърли спекулациите за предстоящи промени в кабинета, след като в медиите се появиха информации, че бившият председател на парламента Шимон Холовня може да бъде назначен за вицепремиер, предаде Полската агенция по печата (ПАП), предава БТА.

На пресконференция след заседание на правителството Шлапка заяви, че не разполага с информация за потенциални промени в състава на кабинета. Той потвърди обаче, че лидерите на управляващата коалиция са провели поредица от срещи в понеделник.

Премиерът Доналд Туск се е срещнал с ръководителите на по-малките коалиционни партньори - председателя на Сейма Влоджимеж Чажасти от „Нова левица“ и вицепремиера и министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш от Полската народна партия. Министърът на финансите и регионалната политика Катажина Пелчинска-Наленч от „Полша 2050“ е провела отделна среща с Туск.

Шлапка подчерта, че подобни разговори между лидерите на коалицията са редовни и контактът между тях е постоянен. „Ако има нещо за обявяване, участниците в тези разговори ще го съобщят“, заяви той.

Спекулациите за промени в кабинета са свързани с предполагаеми разногласия между Пелчинска-Наленч и останалите коалиционни партньори. В медиите се появиха и твърдения, че Холовня може да я замени и да получи пост в правителството.

В отговор на въпрос дали Холовня може да бъде назначен за вицепремиер, Шлапка повтори, че към момента няма информация за каквито и да било размествания в кабинета.


Полша
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