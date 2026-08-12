Финансовият благодетел на ЦСКА 1948: Почваме да си ѝграме по махалите

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов коментира отпадането на "червените" от Лигата на конференциите. Снощи отборът на Александър Александров отстъпи на Панатинайкос с 1:2 в София и с общ резултат 2:3 приключи участието си в евротурнирите.
"Зрелище! Честито на ПАО! Ние почваме да си ѝграме по махалите", написа Найденов в социалните мрежи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Граф Шахински
12:51 12.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Цека,
13:05 12.08.2026
4 Добър отбор
Коментиран от #14
13:06 12.08.2026
5 Лопата Орешник
13:08 12.08.2026
6 Бай Пешо
Коментиран от #7, #9, #15
13:13 12.08.2026
7 Чорбара
До коментар #6 от "Бай Пешо":Тире микре латекс е по голямо менте.Истинският ,нашият ЦСКА го ликвидира микренското човече на 09,09,2016г.
Коментиран от #8
13:18 12.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Левски 1914
До коментар #6 от "Бай Пешо":Този отбор дето има стадион и публика се казва Литекс, но няма лиценз и играе с лиценза на Етрополе. А истинското цска ФАЛИРА, другия месец стават 10 години.
Коментиран от #11
13:31 12.08.2026
10 Бай Салам
13:35 12.08.2026
11 Сомчето
До коментар #9 от "Левски 1914":Добре динамовец...вие досега колго пъти сменяте Ад-то.Още по време на комунизма сте сложили тирето.
Лефски-Спартак и ставаме отборчето на ДС. Открай време сте си били комуняги и това продължава и до днес.Тоя последния ви собственик Бостанджиев и той е поставено лице на руските капитали.
Коментиран от #13
13:43 12.08.2026
12 Селяк с колело
Коментиран от #16
14:10 12.08.2026
13 Левски 1914
До коментар #11 от "Сомчето":И вие сте били А - С 23 ( първото ТИРЕ) , цдна, цска червено знаме, цска септемв.ийско знаме ,цфка Средец и цска ,но сега сте Литекс с лиценза на Етрополе.
Коментиран от #18
14:11 12.08.2026
14 Млад старец
До коментар #4 от "Добър отбор":Ти кой мач си гледал снощи?
14:12 12.08.2026
15 Някой
До коментар #6 от "Бай Пешо":Борисов ви създаде вас. Едни от фенклуб го пресрещнаха и той клекна. И прехвърли стадиона на отбора на Ганчев, с което заби последният пирон в ковчега на старата фирма и гарантира фалита. А вашите прекръщаваха клуба на ФК Лупи, за гаранция за фалит. Първоначално разни фенклубове викаха, че никога няма да ги признаят, но се пребоядисаха. Мразите ЦСКА 1948 защото ви напомня какво направиха вашите.
Найденов няма нищо общо със създаването на ЦСКА 1948 и дойде примерно 2 години по-късно. Той бе създаден от бивши футболисти на ЦСКА. И от Вальо Илиев който бе и първият им треньор. Едвам събираха пари и всеки дал 200лв влизаше в борда.
14:16 12.08.2026
16 Някой
До коментар #12 от "Селяк с колело":Бистрица е община Панчарево София. Там е и вашата база дето откраднахте. Реално двата клуба са съседи.
14:19 12.08.2026
17 Чики-Рики
14:22 12.08.2026
18 3.14К
До коментар #13 от "Левски 1914":Вече е ясно, че за теб няма открити лекарства. Нуждаеш се от домашен асистент.
Коментиран от #19
14:23 12.08.2026
19 Левски 1914
До коментар #18 от "3.14К":Така е истината боли, но какво да се прави.
14:25 12.08.2026