Финансовият благодетел на ЦСКА 1948: Почваме да си ѝграме по махалите

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов коментира отпадането на "червените" от Лигата на конференциите. Снощи отборът на Александър Александров отстъпи на Панатинайкос с 1:2 в София и с общ резултат 2:3 приключи участието си в евротурнирите.

"Зрелище! Честито на ПАО! Ние почваме да си ѝграме по махалите", написа Найденов в социалните мрежи.