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Финансовият благодетел на ЦСКА 1948: Почваме да си ѝграме по махалите

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948: Почваме да си ѝграме по махалите

12 Август, 2026 12:29 1 864 19

  • цветомир найденов-
  • футбол-
  • цска 1948

Ние почваме да си ѝграме по махалите

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948: Почваме да си ѝграме по махалите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов коментира отпадането на "червените" от Лигата на конференциите. Снощи отборът на Александър Александров отстъпи на Панатинайкос с 1:2 в София и с общ резултат 2:3 приключи участието си в евротурнирите.

"Зрелище! Честито на ПАО! Ние почваме да си ѝграме по махалите", написа Найденов в социалните мрежи.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Граф Шахински

    10 1 Отговор
    Глупак и нихилист вм. Да окуражава…

    12:51 12.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Цека,

    17 1 Отговор
    Ами мястото ви е точно в махалите.Давай поне кренвирши и лютеница,та поне бистришките баби да дойдат на стадиона.

    13:05 12.08.2026

  • 4 Добър отбор

    5 11 Отговор
    Числото се представи впечатляващо.Само късметът прати гърците напред.

    Коментиран от #14

    13:06 12.08.2026

  • 5 Лопата Орешник

    15 1 Отговор
    Там ти е мястото! Пипон!

    13:08 12.08.2026

  • 6 Бай Пешо

    21 3 Отговор
    Този отбор съществува само за да създава самочувствие на собственика си. Тук важи максимата "виж ме мамо, имам футболен отбор". Няма стадион, няма публика, няма история, създаден през 2016 година при опит на Бойко и Пеевски да откраднат истинския ЦСКА. Благодарение на публиката и Гриша Ганчев плановете им не успяха. Нищо не му остава на малката Цека да го закрие.

    Коментиран от #7, #9, #15

    13:13 12.08.2026

  • 7 Чорбара

    5 12 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Пешо":

    Тире микре латекс е по голямо менте.Истинският ,нашият ЦСКА го ликвидира микренското човече на 09,09,2016г.

    Коментиран от #8

    13:18 12.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Левски 1914

    4 12 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Пешо":

    Този отбор дето има стадион и публика се казва Литекс, но няма лиценз и играе с лиценза на Етрополе. А истинското цска ФАЛИРА, другия месец стават 10 години.

    Коментиран от #11

    13:31 12.08.2026

  • 10 Бай Салам

    12 1 Отговор
    Такива отбори без Стадион и без Публика са точно за махалите! Това, че можеш да наемеш 20 футболисти на трудов договор, не значи , че имаш право да играеш в А футболна лига! Но в България може всичко !

    13:35 12.08.2026

  • 11 Сомчето

    9 3 Отговор

    До коментар #9 от "Левски 1914":

    Добре динамовец...вие досега колго пъти сменяте Ад-то.Още по време на комунизма сте сложили тирето.
    Лефски-Спартак и ставаме отборчето на ДС. Открай време сте си били комуняги и това продължава и до днес.Тоя последния ви собственик Бостанджиев и той е поставено лице на руските капитали.

    Коментиран от #13

    13:43 12.08.2026

  • 12 Селяк с колело

    5 0 Отговор
    Марш на Бистрица, клоуне!

    Коментиран от #16

    14:10 12.08.2026

  • 13 Левски 1914

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "Сомчето":

    И вие сте били А - С 23 ( първото ТИРЕ) , цдна, цска червено знаме, цска септемв.ийско знаме ,цфка Средец и цска ,но сега сте Литекс с лиценза на Етрополе.

    Коментиран от #18

    14:11 12.08.2026

  • 14 Млад старец

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Добър отбор":

    Ти кой мач си гледал снощи?

    14:12 12.08.2026

  • 15 Някой

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Пешо":

    Борисов ви създаде вас. Едни от фенклуб го пресрещнаха и той клекна. И прехвърли стадиона на отбора на Ганчев, с което заби последният пирон в ковчега на старата фирма и гарантира фалита. А вашите прекръщаваха клуба на ФК Лупи, за гаранция за фалит. Първоначално разни фенклубове викаха, че никога няма да ги признаят, но се пребоядисаха. Мразите ЦСКА 1948 защото ви напомня какво направиха вашите.
    Найденов няма нищо общо със създаването на ЦСКА 1948 и дойде примерно 2 години по-късно. Той бе създаден от бивши футболисти на ЦСКА. И от Вальо Илиев който бе и първият им треньор. Едвам събираха пари и всеки дал 200лв влизаше в борда.

    14:16 12.08.2026

  • 16 Някой

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Селяк с колело":

    Бистрица е община Панчарево София. Там е и вашата база дето откраднахте. Реално двата клуба са съседи.

    14:19 12.08.2026

  • 17 Чики-Рики

    1 0 Отговор
    Ми ,те твойте футболисти, преди да дойдат при теб,90 процента баш са си били в ,,махалите,,!

    14:22 12.08.2026

  • 18 3.14К

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Левски 1914":

    Вече е ясно, че за теб няма открити лекарства. Нуждаеш се от домашен асистент.

    Коментиран от #19

    14:23 12.08.2026

  • 19 Левски 1914

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "3.14К":

    Така е истината боли, но какво да се прави.

    14:25 12.08.2026

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