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Пак сигнали за бомби в София, щели да взривяват жени

Пак сигнали за бомби в София, щели да взривяват жени

12 Август, 2026 12:25 1 054 7

  • сдвр-
  • сигнали-
  • бомби

Причината за конкретната заплаха е, че мъжете били много пострадали от тях

Пак сигнали за бомби в София, щели да взривяват жени - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Нова серия от сигнали за бомби в София получи МВР, съобщи бТВ.

Единият от общо около 10 сигнала е постъпил в детска градина в кв. „Драгалевци“, а останалите - в институции.

Предупреждението е, че ще бъдат взривявани жени, защото мъжете били много пострадали от тях.

От СДВР съобщиха, че се действа по процедура.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 клети

    6 5 Отговор
    русямили

    12:30 12.08.2026

  • 2 МВР пикчърс енд моушън

    4 0 Отговор
    Процедури има за всичко.

    12:31 12.08.2026

  • 3 Иван

    8 0 Отговор
    Абе изпратете един от тези дето се обаждат за 10 години в затвора да видим кон боб яде ли щото тези обаждания са само в нашата мила родина

    12:36 12.08.2026

  • 4 Фют

    7 0 Отговор
    Не разбрах, какви жени точно са си търсили, та са пострадали от тях?
    Абе кви женствени мъже се навъдиха!
    Фани единия, удари другия!

    12:46 12.08.2026

  • 5 боян расате

    0 1 Отговор
    Дано да взривят бившата, нейната вяра.

    13:05 12.08.2026

  • 6 ти да видиш

    0 2 Отговор
    Е крайно време беше!!!! К....е много си поверваха!!! БРАВО!!!!!

    13:11 12.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.