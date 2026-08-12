Пак сигнали за бомби в София, щели да взривяват жени

Нова серия от сигнали за бомби в София получи МВР, съобщи бТВ.
Единият от общо около 10 сигнала е постъпил в детска градина в кв. „Драгалевци“, а останалите - в институции.
Предупреждението е, че ще бъдат взривявани жени, защото мъжете били много пострадали от тях.
От СДВР съобщиха, че се действа по процедура.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 клети
12:30 12.08.2026
2 МВР пикчърс енд моушън
12:31 12.08.2026
3 Иван
12:36 12.08.2026
4 Фют
Абе кви женствени мъже се навъдиха!
Фани единия, удари другия!
12:46 12.08.2026
5 боян расате
13:05 12.08.2026
6 ти да видиш
13:11 12.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.