Пак сигнали за бомби в София, щели да взривяват жени

Нова серия от сигнали за бомби в София получи МВР, съобщи бТВ.

Единият от общо около 10 сигнала е постъпил в детска градина в кв. „Драгалевци“, а останалите - в институции.

Предупреждението е, че ще бъдат взривявани жени, защото мъжете били много пострадали от тях.

От СДВР съобщиха, че се действа по процедура.