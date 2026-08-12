Унгарският парламент избра критик на Орбан за президент

Унгарският парламент избра бившия председател на Върховния съд Андраш Бака за президент на страната, предаде ДПА, цитирана от БТА.

При тайното гласуване 140 депутати подкрепиха 73-годишния Бака, а шестима гласуваха против. Той беше единственият кандидат за поста и беше издигнат от управляващата партия ТИСА на премиера Петер Мадяр, който сложи край на 16-годишното управление на Виктор Орбан след победата си на изборите през април.

ТИСА разполага с мнозинство от две трети в парламента. Миналия месец партията прокара конституционна поправка, с която беше отстранен предишният президент Тамаш Шуйок, смятан за близък до Орбан. След освобождаването му президентските функции временно изпълняваше Агнес Форстхофер.

Партията ФИДЕС на Орбан бойкотира гласуването в знак на протест срещу отстраняването на Шуйок.

Андраш Бака има дългогодишна кариера като адвокат и съдия и е смятан за уважавана фигура както в Унгария, така и в чужбина. Между 1991 и 1997 г. той е съдия в Европейския съд по правата на човека в Страсбург, а през 2009 г. е избран за председател на Върховния съд на Унгария.

През 2011 г. Виктор Орбан го отстранява от поста след приемането на конституционна поправка, която според критиците засилва политическия контрол върху съдебната система. Две години по-късно Бака печели дело срещу държавата, като съд постановява, че отстраняването му е било неправомерно.

Политиката на Орбан спрямо съдебната система доведе до продължителен конфликт с Европейския съюз и до блокиране на значителни европейски средства за Унгария. След идването си на власт Петер Мадяр обеща да възстанови върховенството на закона, а Брюксел обвърза размразяването на част от средствата с постигането на конкретен напредък.

Бака обеща защита на демокрацията

Новият президент положи клетва непосредствено след избора си и заяви, че ще защитава демокрацията и върховенството на закона.

„Наш дълг е да не допуснем никога повече подобен модел да се възпроизведе отново“, каза Бака пред депутатите, визирайки управлението на Орбан.

Според анализатори избирането му е част от политическата промяна в Унгария и опита за възстановяване на либералнодемократичните институции.

В същото време начинът, по който беше отстранен предшественикът му Шуйок, предизвика критики от десни наблюдатели. Те го сравниха с практики от управлението на Орбан. Самият Бака по-рано заяви, че подобни извънредни мерки не са допустими в държава, която се ръководи от върховенството на закона.

Новият президент ще встъпи официално в длъжност на 19 август. По конституция президентът на Унгария има предимно церемониални правомощия и петгодишен мандат.

Мандатът на Бака обаче може да се окаже по-кратък, ако плановете на Мадяр за нова конституция бъдат реализирани през следващите две-три години. Сред обсъжданите промени е и възможността президентът да бъде избиран пряко от гражданите.