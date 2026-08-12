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Унгарският парламент избра критик на Орбан за президент

Унгарският парламент избра критик на Орбан за президент

12 Август, 2026 12:36 679 10

  • унгария-
  • виктор орбан-
  • президент

Бившият председател на Върховния съд Андраш Бака обеща да защитава демокрацията и върховенството на закона

Унгарският парламент избра критик на Орбан за президент - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгарският парламент избра бившия председател на Върховния съд Андраш Бака за президент на страната, предаде ДПА, цитирана от БТА.

При тайното гласуване 140 депутати подкрепиха 73-годишния Бака, а шестима гласуваха против. Той беше единственият кандидат за поста и беше издигнат от управляващата партия ТИСА на премиера Петер Мадяр, който сложи край на 16-годишното управление на Виктор Орбан след победата си на изборите през април.

ТИСА разполага с мнозинство от две трети в парламента. Миналия месец партията прокара конституционна поправка, с която беше отстранен предишният президент Тамаш Шуйок, смятан за близък до Орбан. След освобождаването му президентските функции временно изпълняваше Агнес Форстхофер.

Партията ФИДЕС на Орбан бойкотира гласуването в знак на протест срещу отстраняването на Шуйок.

Андраш Бака има дългогодишна кариера като адвокат и съдия и е смятан за уважавана фигура както в Унгария, така и в чужбина. Между 1991 и 1997 г. той е съдия в Европейския съд по правата на човека в Страсбург, а през 2009 г. е избран за председател на Върховния съд на Унгария.

През 2011 г. Виктор Орбан го отстранява от поста след приемането на конституционна поправка, която според критиците засилва политическия контрол върху съдебната система. Две години по-късно Бака печели дело срещу държавата, като съд постановява, че отстраняването му е било неправомерно.

Политиката на Орбан спрямо съдебната система доведе до продължителен конфликт с Европейския съюз и до блокиране на значителни европейски средства за Унгария. След идването си на власт Петер Мадяр обеща да възстанови върховенството на закона, а Брюксел обвърза размразяването на част от средствата с постигането на конкретен напредък.

Бака обеща защита на демокрацията

Новият президент положи клетва непосредствено след избора си и заяви, че ще защитава демокрацията и върховенството на закона.

„Наш дълг е да не допуснем никога повече подобен модел да се възпроизведе отново“, каза Бака пред депутатите, визирайки управлението на Орбан.

Според анализатори избирането му е част от политическата промяна в Унгария и опита за възстановяване на либералнодемократичните институции.

В същото време начинът, по който беше отстранен предшественикът му Шуйок, предизвика критики от десни наблюдатели. Те го сравниха с практики от управлението на Орбан. Самият Бака по-рано заяви, че подобни извънредни мерки не са допустими в държава, която се ръководи от върховенството на закона.

Новият президент ще встъпи официално в длъжност на 19 август. По конституция президентът на Унгария има предимно церемониални правомощия и петгодишен мандат.

Мандатът на Бака обаче може да се окаже по-кратък, ако плановете на Мадяр за нова конституция бъдат реализирани през следващите две-три години. Сред обсъжданите промени е и възможността президентът да бъде избиран пряко от гражданите.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОРБАН ТЪПАНА

    4 9 Отговор
    Още ли мърда ?

    Коментиран от #8

    12:36 12.08.2026

  • 2 Зеления

    10 1 Отговор
    "Доверието в новините у нас падна до 21% – спад от 5 процентни пункта за една година."

    Националната телевизия, която издържаме с данъците си, използва манипулация и пропаганда, няма никаква журналистическа етика, да не говорим за медиен плурализъм.
    Вчера говорителя на новините по БНТ в 20:00 часа говорейки за Унгария казва: "Режимът на Виктор Орбан" и това е поднесено като констатация ангажиращо цялата телевизия. Вместо да използва неутралното "управлението на Виктор Орбан"
    Ако имахме държава на място и СЕМ на място отговорника за тази пропаганда вече трябваше да е уволнен - дали самия говорител, дали продуцента който му е тикнал в ръцете този текст.
    Имаше преди време един председател на СЕМ - Соня Момчилова, която се справяше много добре, но вече я няма и всичко е на самотек.
    Не може национална медия да определя по свое усмотрение, кое управление е режим, кое е демократично и кое не е и да изкривява общественото възприятие в угодна на нея посока.

    12:40 12.08.2026

  • 3 Кисело мляко и киборг СЪЗДАТЕЛИ..?? БГ..

    7 2 Отговор
    Унгария смени Орбан с Мадяр, ама нищо хубаво не ги чака. Новият премиер крещи колко е проевропейски, ама реалността е друга – Унгария си остава подлога на Запада, но вече без дори илюзията за суверенитет, която Орбан поддържаше. Мадяр обеща да вдигне ветото на Орбан върху общоевропейския заем от 90 млрд. евро за Украйна, но Унгария няма да участва в гарантирането на тези средства, защото самата тя не може да си позволи повече заеми. Тоест – вършат работа на Запада, ама на тяхна сметка. И докато Мадяр се кланя в Брюксел и моли за 20-те млрд. евро замразени фондове, Унгария продължава да купува руски петрол и газ, защото няма алтернатива. И най-смешното – Мадяр повтаря Орбан по отношение на Украйна: няма да праща оръжия, няма да ускорява членството ѝ в ЕС. Западът го нарича "промяна", ама промяна няма – Унгария си е същата обвързана с Русия, само че сега без вето, без влияние и без никаква изгода за унгарския народ. Жалка гледка – ново име, стара песен, ама този път без музиката на Орбан.

    🇭🇺💥

    Коментиран от #7

    12:42 12.08.2026

  • 4 Гълъб Бездомен

    3 1 Отговор
    И ние така, ще изберем Буци.

    12:43 12.08.2026

  • 5 Дън Бай

    3 0 Отговор
    Демокрацията отвръща на удара!

    13:05 12.08.2026

  • 6 А ние ще си изберем

    2 1 Отговор
    критик на Мунчо.

    13:36 12.08.2026

  • 7 Извинявай, пак ти се е повредила

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Кисело мляко и киборг СЪЗДАТЕЛИ..?? БГ..":

    прогресивната врачка. Смени си дилъра.

    13:38 12.08.2026

  • 8 Сдъвкан Пич

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "ОРБАН ТЪПАНА":

    Много ми липсва. Такива бъзици си правехме с него, колега. Тия с Медведя и Маша бледнеят просто.

    13:40 12.08.2026

  • 9 Кой му е крив, че не целуваше Корана

    1 1 Отговор
    Сега Путин не ще да си го прибере.

    13:41 12.08.2026

  • 10 Трол

    1 0 Отговор
    В Унгария вече свободно ще има ЛГБТ

    14:49 12.08.2026

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