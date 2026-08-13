Звездата от "Супермен" Никълъс Холт е новото попълнение в сериала "Хари Потър"

Британският актьор Никълъс Холт се присъединява към актьорския състав на мащабната телевизионна адаптация на „Хари Потър“ на HBO. 36-годишната звезда от "Велика", „Х-Мен“, „Лудия Макс: Пътят на яростта“ и „Супермен“ ще изиграе професор Гилдрой Локхарт във втория сезон на поредицата, потвърдиха официално създателите на продукцията.

Новината беше обявена от официалната платформа HarryPotter.com, собственост на Warner Bros. Entertainment, според която Холт ще се появи като самоуверения писател и преподавател по Защита срещу Черните изкуства, представен във втората книга на Дж. К. Роулинг „Хари Потър и Стаята на тайните“. В оригиналната филмова поредица персонажът беше изигран от носителя на „Оскар“ Кенет Брана.

Първият сезон на новия „Хари Потър“ ще започне по HBO и HBO Max на Коледа 2026 г., като ще адаптира „Хари Потър и философският камък“. Появата на Локхарт съответно е планирана за втория сезон, посветен на „Стаята на тайните“. HBO вече е дал зелена светлина и за тази част от продукцията, която според Entertainment Weekly се очаква през 2027 г.

Изборът на Никълъс Холт носи любопитна връзка с историята на поредицата. Актьорът е разказвал, че като дете се е явявал на прослушване за ролята на самия Хари Потър пред режисьора Крис Кълъмбъс, но в крайна сметка ролята е поверена на Даниъл Радклиф. По-късно Холт се е пробвал и за Драко Малфой. Повече от две десетилетия след тези неуспешни кастинги той все пак става част от екранния свят на Дж. К. Роулинг, този път в една от най-разпознаваемите роли от втората книга.

Гилдрой Локхарт е сред най-ярките комични персонажи в ранните части на историята. Известен в магьосническия свят като автор на книги за предполагаемите си героични приключения и многократен носител на отличието за „най-очарователна усмивка“ на списание „Вещерски седмичник“, той пристига в „Хогуортс“ като нов преподавател по Защита срещу Черните изкуства. Зад публичния му образ обаче постепенно се разкрива далеч по-различна действителност.

Никълъс Холт вече има няколко емблематични роли в големи холивудски продукции. Той изигра Лекс Лутор в „Супермен“ на режисьора Джеймс Гън и се появи отново като персонажа в сериала „Peacemaker“. Актьорът трябва да повтори ролята и в следващия филм от новата екранна вселена на DC, „Man of Tomorrow“. Преди това Холт натрупа международна популярност като младия Ханк Маккой, известен като Звяра, в четири филма от поредицата „Х-Мен“.

Сред другите му ключови роли са Нъкс в „Лудия Макс: Пътят на яростта“, Томас Хутер в „Носферату“ на Робърт Егърс и младият Дж. Р. Р. Толкин в биографичния филм „Толкин“. За превъплъщението си като руския император Петър III в сатиричната поредица „Велика“ Холт получи номинация за награда „Еми“.

Кариерата му започва значително по-рано. Едва на 12 години той привлича широко внимание с участието си редом до Хю Грант във филма „About a Boy“ по романа на Ник Хорнби, а по-късно се превръща в едно от разпознаваемите лица на британския сериал „Skins“.

Холт се присъединява към вече обявения мащабен актьорски състав на новата продукция на HBO. Доминик Маклафлин играе Хари Потър, Арабела Стантън е Хърмаяни Грейнджър, а Алистър Стаут влиза в ролята на Рон Уизли. Тримата млади актьори бяха избрани след мащабен кастинг за основните персонажи. Warner Bros. Discovery потвърждава официално имената им като водещото трио в сериала.

Сред по-опитните звезди са Джон Литгоу като Албус Дъмбълдор, Джанет Мактиър като Минерва Макгонагъл, Паапа Есиеду като Северус Снейп и Ник Фрост като Рубиъс Хагрид. Люк Талън е избран за професор Куиринъс Куиръл, а Пол Уайтхаус ще играе Аргус Филч.

Сериалът се разработва от Франческа Гардинър, работила по продукции като „Succession“, „Killing Eve“ и „His Dark Materials“. Тя е сценарист, изпълнителен продуцент и шоурънър, а Марк Майлъд, познат също от „Succession“, е режисьор на част от епизодите и изпълнителен продуцент. Дж. К. Роулинг участва като изпълнителен продуцент, както и Дейвид Хейман, продуцент на оригиналните филми за „Хари Потър“.

HBO представя проекта като дългосрочна и по-подробна телевизионна адаптация на седемте романа, която трябва да разгърне историята в рамките на приблизително десетилетие. Форматът дава възможност всеки роман да получи значително повече екранно време в сравнение с оригиналните киноадаптации.

Книжната поредица на Дж. К. Роулинг излиза между 1997 и 2007 г. и се превръща в един от най-успешните литературни феномени в съвременната популярна култура. Между 2001 и 2011 г. Warner Bros. превръща седемте романа в осем игрални филма с Даниъл Радклиф, Ема Уотсън и Рупърт Гринт в главните роли.