Иран предупреди САЩ за „фалшиво разузнаване“ за Ормузкия проток

Иран предупреди Съединените щати да бъдат внимателни с информацията, на която основават оценките си, като специално посочи ситуацията около Ормузкия проток, предава News.bg.
„САЩ отдавна правят погрешни преценки заради разузнавателни провали. Показателен пример е войната срещу Иран. Сега предстои още по-голяма погрешна преценка по отношение на Ормузкия проток. По-лошо от фалшивите новини е фалшивото разузнаване. Внимавайте“, написа иранският външен министър Абас Арагчи в социалната мрежа X.
Изказването му идва на фона на напрежението около стратегическия воден път и на твърденията на американския президент Доналд Тръмп относно американския контрол над Ормузкия проток. Иран от своя страна продължава да настоява за собствените си условия, свързани с функционирането на протока.
Повод за коментара на Арагчи са и медийни публикации, според които Централното разузнавателно управление на САЩ е поставило под съмнение достоверността на израелски разузнавателни данни за предполагаем заговор за убийството на Доналд Тръмп, докато американският президент е сменял самолета си в Турция след срещата на върха на НАТО миналия месец. Според публикуваната информация израелските служби са предупредили за потенциална заплаха, но американското разузнаване е оценило достоверността ѝ като ниска.
На този фон предупреждението на иранския външен министър представлява поредна остра реакция на Техеран към американските оценки за заплахите и ситуацията около Иран. Арагчи използва случая, за да подчертае, че според него грешни разузнавателни оценки могат да доведат до сериозни политически и военни последствия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Разузнавач
13:57 13.08.2026
2 Иран към САЩ
Коментиран от #6
13:57 13.08.2026
3 Целите
Коментиран от #4
14:01 13.08.2026
4 Да, но
До коментар #3 от "Целите":времето не се втръща както си мечтаеш! Надявам сев тошо тиквата никога повече да не се споменава.
Коментиран от #5, #12
14:10 13.08.2026
5 Нищо
До коментар #4 от "Да, но":Нищо не искаме да се връщаме - искаме да поумнеем и да не правим по-големи грешки даже и от тогава... за жалост 37 години доказваме че дъното на чуждопоклоничеството го няма и още дълбаем и ги обслужваме като богопомазани.... замислете се като отидете и си дадете годишните спестявания на същите за "екскурзийка".
Коментиран от #7
14:16 13.08.2026
6 Милен
До коментар #2 от "Иран към САЩ":Само да не видят Хирошима отблизо!
14:22 13.08.2026
7 Милен
До коментар #5 от "Нищо":Ама то продължаваме с грешката Кр.дев!
14:24 13.08.2026
8 Дзак
14:47 13.08.2026
9 Специалист
14:50 13.08.2026
10 Условията за контрол на протока
А не са собствени ирански условия както сте услужливо написали:
- Иран от своя страна продължава да настоява за собствените си условия, свързани с функционирането на протока
14:53 13.08.2026
11 име
15:02 13.08.2026
12 Връща се и се върна
До коментар #4 от "Да, но":Тошовото време във формата на ЕССР. Та и западняците да му се насладят.
Вместо комисари от Москва, сега комисари от Брюксел извършват диктатурата без да те питат за нищо. И тошовата шайка пак управлява послушно.
15:03 13.08.2026