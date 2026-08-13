Иран предупреди САЩ за „фалшиво разузнаване“ за Ормузкия проток

Иран предупреди Съединените щати да бъдат внимателни с информацията, на която основават оценките си, като специално посочи ситуацията около Ормузкия проток, предава News.bg.

„САЩ отдавна правят погрешни преценки заради разузнавателни провали. Показателен пример е войната срещу Иран. Сега предстои още по-голяма погрешна преценка по отношение на Ормузкия проток. По-лошо от фалшивите новини е фалшивото разузнаване. Внимавайте“, написа иранският външен министър Абас Арагчи в социалната мрежа X.

Изказването му идва на фона на напрежението около стратегическия воден път и на твърденията на американския президент Доналд Тръмп относно американския контрол над Ормузкия проток. Иран от своя страна продължава да настоява за собствените си условия, свързани с функционирането на протока.

Повод за коментара на Арагчи са и медийни публикации, според които Централното разузнавателно управление на САЩ е поставило под съмнение достоверността на израелски разузнавателни данни за предполагаем заговор за убийството на Доналд Тръмп, докато американският президент е сменял самолета си в Турция след срещата на върха на НАТО миналия месец. Според публикуваната информация израелските служби са предупредили за потенциална заплаха, но американското разузнаване е оценило достоверността ѝ като ниска.

На този фон предупреждението на иранския външен министър представлява поредна остра реакция на Техеран към американските оценки за заплахите и ситуацията около Иран. Арагчи използва случая, за да подчертае, че според него грешни разузнавателни оценки могат да доведат до сериозни политически и военни последствия.