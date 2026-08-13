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Иран предупреди САЩ за „фалшиво разузнаване“ за Ормузкия проток

Иран предупреди САЩ за „фалшиво разузнаване“ за Ормузкия проток

13 Август, 2026 13:52 1 024 12

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  • ормузки проток

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че погрешни разузнавателни оценки могат да доведат Вашингтон до нова грешна преценка

Иран предупреди САЩ за „фалшиво разузнаване“ за Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран предупреди Съединените щати да бъдат внимателни с информацията, на която основават оценките си, като специално посочи ситуацията около Ормузкия проток, предава News.bg.

„САЩ отдавна правят погрешни преценки заради разузнавателни провали. Показателен пример е войната срещу Иран. Сега предстои още по-голяма погрешна преценка по отношение на Ормузкия проток. По-лошо от фалшивите новини е фалшивото разузнаване. Внимавайте“, написа иранският външен министър Абас Арагчи в социалната мрежа X.

Изказването му идва на фона на напрежението около стратегическия воден път и на твърденията на американския президент Доналд Тръмп относно американския контрол над Ормузкия проток. Иран от своя страна продължава да настоява за собствените си условия, свързани с функционирането на протока.

Повод за коментара на Арагчи са и медийни публикации, според които Централното разузнавателно управление на САЩ е поставило под съмнение достоверността на израелски разузнавателни данни за предполагаем заговор за убийството на Доналд Тръмп, докато американският президент е сменял самолета си в Турция след срещата на върха на НАТО миналия месец. Според публикуваната информация израелските служби са предупредили за потенциална заплаха, но американското разузнаване е оценило достоверността ѝ като ниска.

На този фон предупреждението на иранския външен министър представлява поредна остра реакция на Техеран към американските оценки за заплахите и ситуацията около Иран. Арагчи използва случая, за да подчертае, че според него грешни разузнавателни оценки могат да доведат до сериозни политически и военни последствия.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Разузнавач

    7 8 Отговор
    Абе и ние казахме, че ще сме в Киев за три дня, пък то 5 години...засега.

    13:57 13.08.2026

  • 2 Иран към САЩ

    2 4 Отговор
    Мислим ви само доброто !

    Коментиран от #6

    13:57 13.08.2026

  • 3 Целите

    6 4 Отговор
    Ние пък 37 години не постигнахме нито една от целит си, но ни не търсим изход. За това вpeмe 37 гoдини пpocтoтия, дeмoгpaфия, ĸpизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 37 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.

    Коментиран от #4

    14:01 13.08.2026

  • 4 Да, но

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Целите":

    времето не се втръща както си мечтаеш! Надявам сев тошо тиквата никога повече да не се споменава.

    Коментиран от #5, #12

    14:10 13.08.2026

  • 5 Нищо

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Да, но":

    Нищо не искаме да се връщаме - искаме да поумнеем и да не правим по-големи грешки даже и от тогава... за жалост 37 години доказваме че дъното на чуждопоклоничеството го няма и още дълбаем и ги обслужваме като богопомазани.... замислете се като отидете и си дадете годишните спестявания на същите за "екскурзийка".

    Коментиран от #7

    14:16 13.08.2026

  • 6 Милен

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Иран към САЩ":

    Само да не видят Хирошима отблизо!

    14:22 13.08.2026

  • 7 Милен

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "Нищо":

    Ама то продължаваме с грешката Кр.дев!

    14:24 13.08.2026

  • 8 Дзак

    1 1 Отговор
    Досега пускат само балони!

    14:47 13.08.2026

  • 9 Специалист

    3 0 Отговор
    Този мъжки от контейнера много се изложи благодарение на разузнаването.Хвала му.

    14:50 13.08.2026

  • 10 Условията за контрол на протока

    1 1 Отговор
    са ясно описани в Меморандума подписан и от САЩ.
    А не са собствени ирански условия както сте услужливо написали:

    - Иран от своя страна продължава да настоява за собствените си условия, свързани с функционирането на протока

    14:53 13.08.2026

  • 11 име

    1 2 Отговор
    Иранците да не се оцясняват, ами да пукат корабите на краварите. Искаме да гледаме давещи се кравари и потъващи гемии.

    15:02 13.08.2026

  • 12 Връща се и се върна

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Да, но":

    Тошовото време във формата на ЕССР. Та и западняците да му се насладят.
    Вместо комисари от Москва, сега комисари от Брюксел извършват диктатурата без да те питат за нищо. И тошовата шайка пак управлява послушно.

    15:03 13.08.2026

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