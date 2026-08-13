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Реал Мадрид спечели огромен трофей

Реал Мадрид спечели огромен трофей

13 Август, 2026 08:59 757 1

  • реал мадрид-
  • футбол-
  • депортиво а коруня

Това бе трети успех на „кралете" след завръщането на Жозе Моуриньо, а срещата се игра на клубния стадион на Депортиво, който се завърна в Ла Лига след дългогодишно отсъствие

Реал Мадрид спечели огромен трофей - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид победи Депортиво ла Коруня с 1:0 в двубой от предсезонната подготовка на двата състава. Това бе трети успех на „кралете" след завръщането на Жозе Моуриньо, а срещата се игра на клубния стадион на Депортиво, който се завърна в Ла Лига след дългогодишно отсъствие.

Проверката срещу Депортиво бе и мач за приятелския турнир „Тереса Ерера", който галисийският клуб организира традиционно, а след срещата Реал Мадрид получи огромния като размери трофей.

Титулярният състав, на който Жозе Моуриньо заложи бе следният: Лунин, Дъмфрис, Рюдигер, Хаусен, Карерас, Бернардо Силва, Камавинга, Браим, Гюлер, Винисиус и Ендрик.

Единственият гол в мача падна в първата минута на добавеното време на откриващото полувреме, когато се разписа Браим Диас. След почивката се разписа още Карлос Еспи, но неговото попадение не бе признато заради засада.

За Реал Мадрид това бе предпоследна контрола. Финалът на приятелските срещи за "кралете" ще бъде на 16 август (неделя) срещу Шалке 04. Първият официален мач за сезон 2026/27 пък ще бъде на 22 август (събота) срещу Еспаньол.


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  • 1 оня

    0 1 Отговор
    така и неразбрах какъв е тоя “трофей” който са спечелили да биеш в контрола не е много голям повод за гордост но щом се кефят нека няма лошо

    09:50 13.08.2026

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