Говори Москва: Ударите на Киев, целящи създаване на хаос на продоволствените пазари, обслужват интересите на Запада

Военната кампания на Киев за създаване на хаос на продоволствените пазари, както и ударите по инфраструктурни обекти в акваторията на Азовско и Черно море, обслужват интересите на редица държави на Запад, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

"Очевидно е, че циничната военна кампания на киевския режим за създаване на хаос на световните продоволствени пазари, при положение че делът на самата Украйна в световното производство на храни е доста малък, колкото и киевският режим да се опитва да докаже обратното, обслужват интересите на редица държави на Запад", посочи говорителката.

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По думите ѝ, всичко това "засилва дефицита на зърно и торове, води до ръст на световните цени на храните, увеличава разходите на страните от Глобалния юг и Глобалния изток, които стават заложници на безотговорната политика на споменатите държави.

Междувременно броят на убитите при украинската атака миналата нощ срещу руското черноморско пристанище Новоросийск нарасна до трима души, включително едно дете, съобщи губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев, цитиран от Ройтерс.

Губернаторът добави, че ранените при атака са 24, двама от които са в тежко състояние.

Руският президент Владимир Путин заплаши по-рано днес със задържане на европейски кораби като ответна мярка във връзка с плановете за задържане на плавателни съдове, които са част от т. нар. сенчест флот на Русия, предаде Франс прес.

"Ще бъдем принудени да действаме по същия начин", каза Путин, докато наблюдаваше военноморски учения в Далечния изток на Русия.

Той каза още, че Москва ще действа навсякъде, където прецени, че е необходимо.