Говори Москва: Ударите на Киев, целящи създаване на хаос на продоволствените пазари, обслужват интересите на Запада

Военната кампания на Киев за създаване на хаос на продоволствените пазари, както и ударите по инфраструктурни обекти в акваторията на Азовско и Черно море, обслужват интересите на редица държави на Запад, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.
"Очевидно е, че циничната военна кампания на киевския режим за създаване на хаос на световните продоволствени пазари, при положение че делът на самата Украйна в световното производство на храни е доста малък, колкото и киевският режим да се опитва да докаже обратното, обслужват интересите на редица държави на Запад", посочи говорителката.
По думите ѝ, всичко това "засилва дефицита на зърно и торове, води до ръст на световните цени на храните, увеличава разходите на страните от Глобалния юг и Глобалния изток, които стават заложници на безотговорната политика на споменатите държави.
Междувременно броят на убитите при украинската атака миналата нощ срещу руското черноморско пристанище Новоросийск нарасна до трима души, включително едно дете, съобщи губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев, цитиран от Ройтерс.
Губернаторът добави, че ранените при атака са 24, двама от които са в тежко състояние.
Руският президент Владимир Путин заплаши по-рано днес със задържане на европейски кораби като ответна мярка във връзка с плановете за задържане на плавателни съдове, които са част от т. нар. сенчест флот на Русия, предаде Франс прес.
"Ще бъдем принудени да действаме по същия начин", каза Путин, докато наблюдаваше военноморски учения в Далечния изток на Русия.
Той каза още, че Москва ще действа навсякъде, където прецени, че е необходимо.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #7, #11, #18, #21, #31, #34
22:10 12.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Последния Софиянец
Коментиран от #23, #33, #49, #52, #53
22:11 12.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Маро, ма
Коментиран от #22, #30
22:14 12.08.2026
6 Реалист
22:14 12.08.2026
7 Град Козлодуй
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ти да не си син на баба ВАНГА?
22:14 12.08.2026
8 подозрително
Коментиран от #51
22:14 12.08.2026
9 Бесен - Язовец
22:16 12.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Видьо Видев
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":На 24-ти август, 1954-та година,
американският президент Дуайт Айзенхауер подписва закон,
забраняващ комунистическата партия, с мотивите:
"Ние се сблъскваме с глобална враждебна идеология,
атеистична по своят характер,
безмилостна в намеренията си
и лукана в методите си"
Затова САЩ са просперираща държава с БВП над 16 пъти по-голям
от БВП на комунистическа Русия на КГБ-психопата Путин.
България от 1944г. и до днес ни управляват комунисти.
Затова, въпреки европейските субсидии,
се влачим на дъното на ЕС!
Коментиран от #14
22:19 12.08.2026
12 Сарьожът
22:19 12.08.2026
13 Аз съм веган
22:20 12.08.2026
14 Терминал 2
До коментар #11 от "Видьо Видев":Финалните ми приготовления вече текат тука няма да се оправят нещата десетки години
22:22 12.08.2026
15 Класикът от Кремъл
22:23 12.08.2026
16 Русодебил
Отивам да мастурбирам!
22:24 12.08.2026
17 Е как?
22:24 12.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Пич
Само паветен кретен не би схванал...
Коментиран от #24
22:25 12.08.2026
20 Сарьожът
Западноевропейските кучета лаят истерично за така наречения руски флот в сянка.
И така, за какво точно става дума ?
Това се отнася до обикновени търговски кораби, които плават под неруски флагове, но превозват товари в наш интерес. Такива флагове обикновено са известни като „флагове на удобство flags of convenience “. Това е система, при която корабът е регистриран в държава, различна от тази на неговия собственик, за да се спестят данъци и регулаторни разходи. Тези юрисдикции включват Панама, Либерия, Маршаловите острови, Бахамските острови, Белиз, Бермудските острови, Каймановите острови, Кипър, Малта и Сейшелските острови. Разбира се, европейските кучета нямат никакво право да задържат такива кораби, нито съгласно Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г., нито съгласно националното законодателство. Това е чисто беззаконие.
Но това води до едно важно заключение: по-голямата част от западноевропейските кораби също плават под флагове на удобство. И така, какво следва от това? Това означава, че прилагайки реципрочен подход – което е единствено справедливо – Русия има право да атакува всеки търговски кораб, принадлежащ на вражески държави, независимо дали е в наши води или в неутрални води, ако има достатъчно основания да се подозира, че превозва товар в интерес на врага. С други думи, ВСЕКИ ТОВАР! А такива кораби има много. Нашите въоръжени сили са способни рязко да разширят операциите си извън Черноморския басейн!
Точно това докл
Коментиран от #26
22:25 12.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 чичо Кольо пие бира
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Еваларката.
22:30 12.08.2026
24 Кой пак ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #19 от "Пич":Ще го накажем.
Коментиран от #28
22:31 12.08.2026
25 Васил
22:33 12.08.2026
26 ⚒️⚒️⚒️⚒️
До коментар #20 от "Сарьожът":Даваш, за пример Медведев......... Леле, леле
Коментиран от #42
22:34 12.08.2026
27 Ааа майкуууу
22:36 12.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 РУСКАТА ПРОПАГАНДА
ОНЯ ДЕН :
РУСКОТО ПВО СВАЛИ
456 УКРАНСКИ ДРОНА
ПРИ ИЗСТРЕЛЯНИ 380 ДРОНА.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ДНЕСКА :
РУСКИТЕ ВОЕННИ СИЛИ
ПРЕВЗЕХМЕ СЕЛО ЩЕРБАКОВКА
ХАРКОВСКА ОБЛАСТ.
НО ИМА ЕДИН МАЛЪК НЮАНС.
СЕЛО ЩЕРБАКОВКА
НЕ СЪЩЕСТВУВА ОТ ОКОЛО 30 ГОДИНИ.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
НЯМА ТАКЪВ РЕЗИЛ
НЯМА ТАКАВА ГЛУПАВА
КАТО РУСКАТА ПРОПАГАНДА.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
Коментиран от #32, #56
22:41 12.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Котето зацикли
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":2026 та сме..
22:42 12.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Тия пък
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Оръжията им с еднакви имена, Посейдон не беше ли Я торпедо?
22:44 12.08.2026
34 м даааа
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":в мечтите на нацитата от брюксел, които ти плащат да драскаш тази дезинформация...
22:44 12.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ЗАХАРОВА
КАК ВАШИЯ ГЕЙО СТРАТЕГ ПУТИН
РАЗГОВОРЯ СЪС ПОЛКОВНИК
АБДУЛАЗИЗ ШИХАБИДОВ
КОЙТО Е УБИТ И ПОГРЕБАН
ПРЕЗ 2025 ГОДИНА?
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
КАСАПИНЪТ ОТ БУЧА
КАК УВЕРЯВА ПУТИН
ЧЕ НАСТРОЕНИЕТО НА ФРОНТА
В МОМЕНТА
БИЛО МНОГО ДОБРО .
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
Коментиран от #40, #44
22:46 12.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Малееее
До коментар #35 от "Град Козлодуй":Що си праззз...
22:49 12.08.2026
40 да питам
До коментар #37 от "ЗАХАРОВА":я ти разкажи как драскаш лъжи за да изкараш няколко цента,поне кажи каква ти е тарифата
Коментиран от #45
22:50 12.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Сарьожът
До коментар #26 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":Къв пример бе ,просто му пейстнах последната публикация ,която пък има връзка с материала тук .
Не ,че не ме кефи идеята руснаците най-накрая да почнат да воюват кат хората и да спрат корабоплаването свързано с украина на 0
22:53 12.08.2026
43 Ама
22:54 12.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 След МАЛА ТОКМАЧКА
Ли ще превземат
100-200 Пъти
Руските Пияндурници?
22:59 12.08.2026
48 Грешно!
До коментар #46 от "ЛАПАНДУРКАЙ":Правилното е- лупандуркам те с къхура!
23:00 12.08.2026
49 Педагог
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Тук е забранено за Хари Потър .
23:02 12.08.2026
50 Среднощната Дискотека
била Организирана
От Украинския DJ МАДЯР .
А Афтърпартито
Щяло да бъде
При Евреина Кабзон.
Коментиран от #63
23:03 12.08.2026
51 Удряйте
До коментар #8 от "подозрително":ЕВРЕИТЕ
ШАЛОМОВИЧ И МЕНДЕЛ .
23:05 12.08.2026
52 Дрътия Софеанец ,
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Няблягай на тревна севернокорейска кухня .. Ше се наложи да местиш 17- те ресторанта ...
23:06 12.08.2026
53 хихи
До коментар #3 от "Последния Софиянец":копейките как са допуснали това безобразие 😅😅😅
23:10 12.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Тов. ЧЛЕНИН
23:13 12.08.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 90% от елитните чеченски сили
Коментиран от #59
23:17 12.08.2026
58 Мишел
Коментиран от #60, #61
23:20 12.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Мдааа
До коментар #58 от "Мишел":В Новоросийск още свети като ден.
Коментиран от #62, #65
23:22 12.08.2026
61 хахахахха
До коментар #58 от "Мишел":това сънува ли го или просто драскаш лъжата за която са ти платили?
23:23 12.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 МАША И МЕДВЕДЬЯ
23:35 12.08.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Герге ,
23:52 12.08.2026
67 Герге ,
23:54 12.08.2026
68 СалоМан и проклятието на Герана обиец
Покривът на хлебокомбината е повреден, конвейерна лента за зърно се е срутила на зърнения терминал, танкер е бил ударен близо до кея за товарене на петрол, а засегнати са и кейове във военноморската база Новоросийск, където са разположени военноморски кораби от Черноморския флот .
Самите те нямат повреди .
Лайкучката да смени флашката
00:00 13.08.2026