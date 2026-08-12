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Говори Москва: Ударите на Киев, целящи създаване на хаос на продоволствените пазари, обслужват интересите на Запада
  Тема: Украйна

Говори Москва: Ударите на Киев, целящи създаване на хаос на продоволствените пазари, обслужват интересите на Запада

12 Август, 2026 22:06 1 686 68

  • русия-
  • украйна-
  • мария захарова-
  • ракети-
  • дронове

Според Мария Захарова всичко това засилва дефицита на зърно и торове, води до ръст на световните цени на храните, увеличава разходите на страните от Глобалния юг и Глобалния изток, които стават заложници на безотговорната политика на споменатите държави

Говори Москва: Ударите на Киев, целящи създаване на хаос на продоволствените пазари, обслужват интересите на Запада - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Военната кампания на Киев за създаване на хаос на продоволствените пазари, както и ударите по инфраструктурни обекти в акваторията на Азовско и Черно море, обслужват интересите на редица държави на Запад, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

"Очевидно е, че циничната военна кампания на киевския режим за създаване на хаос на световните продоволствени пазари, при положение че делът на самата Украйна в световното производство на храни е доста малък, колкото и киевският режим да се опитва да докаже обратното, обслужват интересите на редица държави на Запад", посочи говорителката.

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По думите ѝ, всичко това "засилва дефицита на зърно и торове, води до ръст на световните цени на храните, увеличава разходите на страните от Глобалния юг и Глобалния изток, които стават заложници на безотговорната политика на споменатите държави.

Междувременно броят на убитите при украинската атака миналата нощ срещу руското черноморско пристанище Новоросийск нарасна до трима души, включително едно дете, съобщи губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев, цитиран от Ройтерс.

Губернаторът добави, че ранените при атака са 24, двама от които са в тежко състояние.

Руският президент Владимир Путин заплаши по-рано днес със задържане на европейски кораби като ответна мярка във връзка с плановете за задържане на плавателни съдове, които са част от т. нар. сенчест флот на Русия, предаде Франс прес.

"Ще бъдем принудени да действаме по същия начин", каза Путин, докато наблюдаваше военноморски учения в Далечния изток на Русия.

Той каза още, че Москва ще действа навсякъде, където прецени, че е необходимо.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    19 16 Отговор
    Раша ще свърши като СССР-ето как-,,През 1989 г. първото споразумение между „Пепси“ и СССР изтича и се налага да бъде подписано ново. Социалистическата страна обаче не разполага с долари и отново (първото споразумение включва размяна на водка „Столичная“ срещу Пепси) предлага бартерна сделка. Размяната (за около около $ 3 милиарда) този път включва един разрушител, един крайцер, една фрегата и 17 дизелови подводници. „Флотът“ е предаден за скрап на шведска компания. Тези 17 подводници обаче превръщат „Пепси“ през времето на преговори с Швеция в шестата най-голяма военна сила в света по брой на дизелови подводници,,

    Коментиран от #7, #11, #18, #21, #31, #34

    22:10 12.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    19 12 Отговор
    Самолет цистерна от Безмер зарежда самолети Посейдон които насочват удари към Русия.

    Коментиран от #23, #33, #49, #52, #53

    22:11 12.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Маро, ма

    21 15 Отговор
    Ходи си сипи водка и изпий повечко, а след това удари една бутилка в кратуната на джуджето и да се приключва със СВО.

    Коментиран от #22, #30

    22:14 12.08.2026

  • 6 Реалист

    12 22 Отговор
    Укрофашистката шайка от Киев служи на ФАЩ съответно на Сорос който иска да мори населението по света от глад!

    22:14 12.08.2026

  • 7 Град Козлодуй

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ти да не си син на баба ВАНГА?

    22:14 12.08.2026

  • 8 подозрително

    6 11 Отговор
    не удряте управляващите евреи в Киев

    Коментиран от #51

    22:14 12.08.2026

  • 9 Бесен - Язовец

    11 16 Отговор
    Евреите са изкупили масово земеделски земи в Аржентина и затова унищожават селското стопанство на Европа. Искат да контролират храната в Европа и ако Европа не слуша умира от глад. ОПГ от Брюксел служи на соросите.

    22:16 12.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Видьо Видев

    19 10 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    На 24-ти август, 1954-та година,
    американският президент Дуайт Айзенхауер подписва закон,
    забраняващ комунистическата партия, с мотивите:
    "Ние се сблъскваме с глобална враждебна идеология,
    атеистична по своят характер,
    безмилостна в намеренията си
    и лукана в методите си"
    Затова САЩ са просперираща държава с БВП над 16 пъти по-голям
    от БВП на комунистическа Русия на КГБ-психопата Путин.
    България от 1944г. и до днес ни управляват комунисти.
    Затова, въпреки европейските субсидии,
    се влачим на дъното на ЕС!

    Коментиран от #14

    22:19 12.08.2026

  • 12 Сарьожът

    9 8 Отговор
    Браво Марче ,кажи им го !

    22:19 12.08.2026

  • 13 Аз съм веган

    20 9 Отговор
    Чаша захарова отново от сутринта. Дано да доживее Хага

    22:20 12.08.2026

  • 14 Терминал 2

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "Видьо Видев":

    Финалните ми приготовления вече текат тука няма да се оправят нещата десетки години

    22:22 12.08.2026

  • 15 Класикът от Кремъл

    18 6 Отговор
    Пета година убедително печели тридневната специална военна операция, моли северна Корея за помощ, няма бензин, хората се тепат по колонките, върти клечката, гледа уплашено пораженчески

    22:23 12.08.2026

  • 16 Русодебил

    15 7 Отговор
    Еротична снимка на Мара!
    Отивам да мастурбирам!

    22:24 12.08.2026

  • 17 Е как?

    16 10 Отговор
    Искрено ми липсват само приказките на щатния шут на Кремъл Медведев от преди 2години,че нападение над Руска територия била червена линия, чието прекрачване Русия няма да допусне. Така ме размиваше преди. Сега в цяла Русия всеки ден се издигат димнини стълбове, а много страшните за някои хора някогашни “червени” линии, които си бяха кафяви са изтекли в канала и вече дори и кремълската пропаганда ги забрави

    22:24 12.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пич

    6 9 Отговор
    Точно и ясно !!!
    Само паветен кретен не би схванал...

    Коментиран от #24

    22:25 12.08.2026

  • 20 Сарьожът

    8 9 Отговор
    Медведев :
    Западноевропейските кучета лаят истерично за така наречения руски флот в сянка.
    И така, за какво точно става дума ?
    Това се отнася до обикновени търговски кораби, които плават под неруски флагове, но превозват товари в наш интерес. Такива флагове обикновено са известни като „флагове на удобство flags of convenience “. Това е система, при която корабът е регистриран в държава, различна от тази на неговия собственик, за да се спестят данъци и регулаторни разходи. Тези юрисдикции включват Панама, Либерия, Маршаловите острови, Бахамските острови, Белиз, Бермудските острови, Каймановите острови, Кипър, Малта и Сейшелските острови. Разбира се, европейските кучета нямат никакво право да задържат такива кораби, нито съгласно Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г., нито съгласно националното законодателство. Това е чисто беззаконие.

    Но това води до едно важно заключение: по-голямата част от западноевропейските кораби също плават под флагове на удобство. И така, какво следва от това? Това означава, че прилагайки реципрочен подход – което е единствено справедливо – Русия има право да атакува всеки търговски кораб, принадлежащ на вражески държави, независимо дали е в наши води или в неутрални води, ако има достатъчно основания да се подозира, че превозва товар в интерес на врага. С други думи, ВСЕКИ ТОВАР! А такива кораби има много. Нашите въоръжени сили са способни рязко да разширят операциите си извън Черноморския басейн!

    Точно това докл

    Коментиран от #26

    22:25 12.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 чичо Кольо пие бира

    7 5 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Еваларката.

    22:30 12.08.2026

  • 24 Кой пак ви пусна нета в Карлуково?

    4 4 Отговор

    До коментар #19 от "Пич":

    Ще го накажем.

    Коментиран от #28

    22:31 12.08.2026

  • 25 Васил

    9 6 Отговор
    Захарова как е алкохолният делириум???

    22:33 12.08.2026

  • 26 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    8 2 Отговор

    До коментар #20 от "Сарьожът":

    Даваш, за пример Медведев......... Леле, леле

    Коментиран от #42

    22:34 12.08.2026

  • 27 Ааа майкуууу

    5 2 Отговор
    😂😂😂😂😂

    22:36 12.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 РУСКАТА ПРОПАГАНДА

    8 5 Отговор
    СЪС ПОРЕДНАТА ИЗДЪНКА

    ОНЯ ДЕН :

    РУСКОТО ПВО СВАЛИ
    456 УКРАНСКИ ДРОНА

    ПРИ ИЗСТРЕЛЯНИ 380 ДРОНА.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ДНЕСКА :

    РУСКИТЕ ВОЕННИ СИЛИ

    ПРЕВЗЕХМЕ СЕЛО ЩЕРБАКОВКА
    ХАРКОВСКА ОБЛАСТ.

    НО ИМА ЕДИН МАЛЪК НЮАНС.

    СЕЛО ЩЕРБАКОВКА

    НЕ СЪЩЕСТВУВА ОТ ОКОЛО 30 ГОДИНИ.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    НЯМА ТАКЪВ РЕЗИЛ

    НЯМА ТАКАВА ГЛУПАВА

    КАТО РУСКАТА ПРОПАГАНДА.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    Коментиран от #32, #56

    22:41 12.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Котето зацикли

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    2026 та сме..

    22:42 12.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Тия пък

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Оръжията им с еднакви имена, Посейдон не беше ли Я торпедо?

    22:44 12.08.2026

  • 34 м даааа

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    в мечтите на нацитата от брюксел, които ти плащат да драскаш тази дезинформация...

    22:44 12.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ЗАХАРОВА

    7 4 Отговор
    Я КАЖИ

    КАК ВАШИЯ ГЕЙО СТРАТЕГ ПУТИН

    РАЗГОВОРЯ СЪС ПОЛКОВНИК

    АБДУЛАЗИЗ ШИХАБИДОВ

    КОЙТО Е УБИТ И ПОГРЕБАН

    ПРЕЗ 2025 ГОДИНА?

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    КАСАПИНЪТ ОТ БУЧА

    КАК УВЕРЯВА ПУТИН

    ЧЕ НАСТРОЕНИЕТО НА ФРОНТА
    В МОМЕНТА
    БИЛО МНОГО ДОБРО .

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    Коментиран от #40, #44

    22:46 12.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Малееее

    2 3 Отговор

    До коментар #35 от "Град Козлодуй":

    Що си праззз...

    22:49 12.08.2026

  • 40 да питам

    1 7 Отговор

    До коментар #37 от "ЗАХАРОВА":

    я ти разкажи как драскаш лъжи за да изкараш няколко цента,поне кажи каква ти е тарифата

    Коментиран от #45

    22:50 12.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Сарьожът

    2 5 Отговор

    До коментар #26 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":

    Къв пример бе ,просто му пейстнах последната публикация ,която пък има връзка с материала тук .
    Не ,че не ме кефи идеята руснаците най-накрая да почнат да воюват кат хората и да спрат корабоплаването свързано с украина на 0

    22:53 12.08.2026

  • 43 Ама

    6 2 Отговор
    Кремъл признава публично за удари ли? Защо не каже,че това са просто производствени инциденти или пушене на неразрешени места и готово? Да не се изтърка вече това? Пред крепосниците ще мине няма проблем.

    22:54 12.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 След МАЛА ТОКМАЧКА

    8 3 Отговор
    СЕЛО ЩЕРБАКОВКА

    Ли ще превземат

    100-200 Пъти

    Руските Пияндурници?

    22:59 12.08.2026

  • 48 Грешно!

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "ЛАПАНДУРКАЙ":

    Правилното е- лупандуркам те с къхура!

    23:00 12.08.2026

  • 49 Педагог

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Тук е забранено за Хари Потър .

    23:02 12.08.2026

  • 50 Среднощната Дискотека

    5 3 Отговор
    В Новоросийск
    била Организирана
    От Украинския DJ МАДЯР .

    А Афтърпартито
    Щяло да бъде
    При Евреина Кабзон.

    Коментиран от #63

    23:03 12.08.2026

  • 51 Удряйте

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "подозрително":

    ЕВРЕИТЕ

    ШАЛОМОВИЧ И МЕНДЕЛ .

    23:05 12.08.2026

  • 52 Дрътия Софеанец ,

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Няблягай на тревна севернокорейска кухня .. Ше се наложи да местиш 17- те ресторанта ...

    23:06 12.08.2026

  • 53 хихи

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    копейките как са допуснали това безобразие 😅😅😅

    23:10 12.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Тов. ЧЛЕНИН

    6 3 Отговор
    Таваришчи , нужни са ни кимчовците . Толкова ли е трудно да им изпратим 100 литра бензин , да приехат ?

    23:13 12.08.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 90% от елитните чеченски сили

    4 2 Отговор
    на Кадиров, изпратени в Украйна, за да помагат на Русия, са били убити. Малък брой оцелелите са избягали в Чечня. Кадиров е отказал да изпраща нова помощ на Русия.

    Коментиран от #59

    23:17 12.08.2026

  • 58 Мишел

    5 4 Отговор
    Руската военноморска база в Новоросийск е била унищожена при мощна украинска атака.

    Коментиран от #60, #61

    23:20 12.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Мдааа

    4 4 Отговор

    До коментар #58 от "Мишел":

    В Новоросийск още свети като ден.

    Коментиран от #62, #65

    23:22 12.08.2026

  • 61 хахахахха

    3 4 Отговор

    До коментар #58 от "Мишел":

    това сънува ли го или просто драскаш лъжата за която са ти платили?

    23:23 12.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 МАША И МЕДВЕДЬЯ

    3 3 Отговор
    ПУСТИНЯЦИ

    23:35 12.08.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Герге ,

    2 2 Отговор
    Свети , като гори ... Що да не свети ?

    23:52 12.08.2026

  • 67 Герге ,

    0 2 Отговор
    Повече няма ТИСАЙРЯФОСТАТЪ , само ШЕТИГИКВАСЯ

    23:54 12.08.2026

  • 68 СалоМан и проклятието на Герана обиец

    0 2 Отговор
    Пораженията в Новоросийск ( източник Вантор сателитни изображения бивш Максар)

    Покривът на хлебокомбината е повреден, конвейерна лента за зърно се е срутила на зърнения терминал, танкер е бил ударен близо до кея за товарене на петрол, а засегнати са и кейове във военноморската база Новоросийск, където са разположени военноморски кораби от Черноморския флот .
    Самите те нямат повреди .

    Лайкучката да смени флашката

    00:00 13.08.2026

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