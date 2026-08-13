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ЦСКА продава футболист в Полша, "червените" чакат 650 000 евро

ЦСКА продава футболист в Полша, "червените" чакат 650 000 евро

13 Август, 2026 13:59 660 1

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ЦСКА обаче си запазва 20% от следващ трансфер на младока

ЦСКА продава футболист в Полша, "червените" чакат 650 000 евро - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА е много близо до изходящ трансфер. „Червените“ са напът да продадат крилото Кевин Додай на втородивизионния полски Лехия Гданск, информира "Albanian Scout".

Очакванията са сделката ще бъде на стойност 650 000 евро, но според условията на трансфера на Додай от Влазня Шкодра през миналото лято, албанският клуб ще получи 100 000 евро. ЦСКА обаче си запазва 20% от следващ трансфер на младока.

20-годишният Додай не успя да се наложи в ЦСКА и записа само 8 мача за "червените", а през пролетта беше върнат под наем във Влазня.

След това обаче той се върна в ЦСКА, но не попада в плановете на Христо Янев, заради което сега ще бъде продаден на Лехия Гданск.


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