ЦСКА продава футболист в Полша, "червените" чакат 650 000 евро

ЦСКА е много близо до изходящ трансфер. „Червените“ са напът да продадат крилото Кевин Додай на втородивизионния полски Лехия Гданск, информира "Albanian Scout".
Очакванията са сделката ще бъде на стойност 650 000 евро, но според условията на трансфера на Додай от Влазня Шкодра през миналото лято, албанският клуб ще получи 100 000 евро. ЦСКА обаче си запазва 20% от следващ трансфер на младока.
✔️ EKSLUZIVE: Kevin Dodaj do transferohet te Lechia Gdansk per €650,000. Klubi polak ndodhet në ligen e dytë— AlbanianScout (@albanianscout) August 12, 2026
Vllaznia do fitoj afro €100,000 nga ky transferim. Fatkeqsisht, sulmusi i krahut nuk u pershtat aspak te CSKA Sofia ku kishte vetem 8 paraqitje dhe u huazua te Vllaznia pic.twitter.com/Egag73wQui
20-годишният Додай не успя да се наложи в ЦСКА и записа само 8 мача за "червените", а през пролетта беше върнат под наем във Влазня.
След това обаче той се върна в ЦСКА, но не попада в плановете на Христо Янев, заради което сега ще бъде продаден на Лехия Гданск.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Левски 1914
14:16 13.08.2026