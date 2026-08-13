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Моуриньо взриви съблекалнята на Реал: нарече играчите „разглезени“ и разкри войната с Касияс

Моуриньо взриви съблекалнята на Реал: нарече играчите „разглезени“ и разкри войната с Касияс

13 Август, 2026 14:00 1 232 0

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  • футбол

По време на този тригодишен престой легендарният португалски мениджър се сблъска с няколко големи играчи

Моуриньо взриви съблекалнята на Реал: нарече играчите „разглезени“ и разкри войната с Касияс - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Проблемите на Жозе Моуриньо със съблекалнята на Реал Мадрид при първия му престой в "кралския" клуб бяха разкрити в новия документален филм за кариерата му. Както е известно, Моуриньо се завърна на „Бернабеу“ това лято, 13 години след края на бурния му първи престой.

По време на този тригодишен престой легендарният португалски мениджър се сблъска с няколко големи играчи, включително капитана на клуба Икер Касияс. И в новия документален филм на Netflix за Моуриньо, пуснат по-рано тази седмица, беше хвърлена допълнителна светлина върху случилото се. Моуриньо беше попитан за връзката си с Касияс, когото първоначално беше нарекъл „капитан и най-добър играч“ при пристигането си.

„Психически те бяха в много лошо състояние“, каза Жозе за отбора на Реал. „Първото нещо, което Касияс ми каза, беше: „Дойдох да поискам повече ваканция за играчите на националния отбор. Във втория разговор той ме помоли да отложа тренировката с един час, защото имаше много трафик в Мадрид. В третия ми каза, че не искат да ходят в хотела, че предпочитат да се съберат в деня на мача и да отидат директно на стадиона“. След тези разговори Моуриньо добави: „Осъзнах, че са разглезени“.

От този момент отношенията на Моуриньо с Касияс продължиха да се влошават, като един особен момент дойде, когато вратарят се обади на звездата на Барселона Шави, за да облекчи напрежението между испанските играчи в Реал Мадрид и Барселона. Това се случи във време, когато съперничеството в Ел Класико беше особено ожесточено, докато Моуриньо и Пеп Гуардиола бяха начело на двата отбора.

„Това е мач Барселона - Реал Мадрид“, добави Моуриньо. „Когато си с националния отбор, можеш да го целунеш два пъти, но не сега. Това е война. Има неща, които не приемам и никога няма да приема. Когато някой не ме уважава, това се превръща в проблем“, каза още Жозе.

Самият Касияс също беше интервюиран за документалния филм. „Ситуацията беше сложна, защото бях капитан на Реал Мадрид и капитан на испанския национален отбор. Сблъсквахте се със съотборници, които бяха ваши врагове на футболния терен, но след това те бяха ваши съотборници в националния отбор. Не ми хареса да виждам това и казах на мениджъра“, каза легендарният вратар.

В предаването се включи и бившия халф на Реал Мадрид Сами Кедира, който понастоящем е помощник на Жозе Моуриньо в Реал Мадрид. „Икер беше легенда на Реал Мадрид, обичан от феновете. Моуриньо го остави на пейката и не говореше с него, говореше лошо за него в медиите... съблекалнята се превърна в ад. След това отношенията между Жозе и много играчи, като Кристиано Роналдо и испанците, се разпаднаха. А тези играчи бяха много важни за атмосферата в съблекалнята, която се отрови", признава Кедира.

Освен това, Моуриньо също заподозря, че Касияс е „къртица“ в съблекалнята, казвайки състави, тактики и вътрешни тайни на медиите.

В края на първия си период Моуриньо разкри защо е напуснал. „Мисля, че играчите се бяха уморили от мен като лидер, а и аз от тях“, каза той. „Исках да си тръгна. Чувствах, че съм свършен", завърши Жозе.


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