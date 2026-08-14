Бунт в София заради Евровизия 2027: Готвят протест пред БНТ срещу избора на Бургас, проговориха за „външен натиск"

След изненадващото решение Бургас да бъде официален домакин на 71-вото издание на песенния конкурс „Евровизия 2027“, в столицата избухна сериозно обществено и политическо напрежение. Вместо национално обединение след историческия триумф на певицата Дара във Виена, изборът на град домакин разцепи държавата на две. В социалните мрежи (Фейсбук и Х) вече се координира мащабна инициатива за протест, а вълната от недоволство прераства в открит политически конфликт между местната власт в София и организаторите от Българската национална телевизия.

Протестът: Кога, къде и кои среди се вдигат на бунт?

Официалното недоволство преминава от виртуалното пространство към реални действия на улицата. Под мотото "София, а не БургаZ! Национален протест - искаме Евровизия 2027 в столицата", граждани и представители на културния сектор организират демонстрация.

Час и място на протеста: Днес, 14 август 2026 г., точно в 18:00 часа. Локация: Пред централната сграда на БНТ на ул. „Сан Стефано“ в София.

Основни организатори: Инициативата се подкрепя от столични интелектуалци, фенове на конкурса, арт мениджъри и активисти, близки до управлението на Столична община.

Мотивите на недоволните: Манипулация, заговори и „наказание за София“

Критиците на решението изтъкват няколко основни причини, поради които София е трябвало безапелационно да спечели домакинството пред „Арена Бургас“:

Капацитет и логистика: Поддръжниците на столицата смятат, че „Арена 8888 София“ притежава по-добра готовност за мащабите на събитието, а софийското летище има капацитет за стотици международни полети дневно, за разлика от това в Сарафово.

Политическо наказание: Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров (ПП-ДБ) излезе с остра позиция, като директно заяви, че решението е политическо наказание за столичани, защото „не са гласували правилно“ на местните избори.

Съмнения за външен натиск и чужда намеса: В десните политически среди и коментарите по форумите се прокраднаха конспиративни теории за намеса на задкулисни фактори и геополитически игри, целящи да лишат София от милионни приходи в полза на други икономически лобита. Анализатори в мрежата дори иронизираха ситуацията, наричайки решението „удар срещу българската демокрация“.

Контраатаката: Как отговориха Бургас, министрите и анализаторите?

Докато в София назрява бунт, в Бургас цари пълна еуфория, подкрепена от силни аргументи от страна на държавната власт.

Позицията на кмета на Бургас: Димитър Николов подчерта, че за победата са надделели комплексните гласове на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) и международната оценителна комисия. Градът и регионът (включително Слънчев бряг и Несебър) разполагат с над 157 000 легла – леглова база, която надхвърля софийската в пъти .

Министърът на културата Евтим Милошев: Определи твърденията за политически мотиви като „несериозни“. Той заяви, че домакин е цяла България, а Южното Черноморие има най-мощната туристическа инфраструктура в страната.

Политическият анализ: Анализаторът Кристиян Шкварек контрира софийските критики, заявявайки в ефира на NOVA, че екипът на бургаския кмет е работил „като луд“ по три оперативки на ден по заданието, докато софийският кмет Васил Терзиев буквално е „проспал проекта“ в безкрайни дебати по философски концепции.

Как реагира кметът на София Васил Терзиев?

Въпреки напрежението сред съпартийците си в общината, кметът на София Васил Терзиев запази дипломатичен и джентълменски тон. В официалния си профил във Фейсбук той поздрави Бургас за победата и увери, че София ще подкрепи домакинството. Столичната община вече предложи на организаторите част от софийската концепция „София, където всеки глас има значение“, да бъде реализирана като съпътстваща програма с концерти на открито и фен зони, за да могат международните гости да посетят и столицата.

Предстои да видим дали планираният за 18:00 часа протест пред БНТ ще събере критична маса от недоволни граждани или емоциите ще бъдат укротени в името на националната кауза – успешното провеждане на първата „Евровизия“ на българска земя през май 2027 г.