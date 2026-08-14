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Бунт в София заради Евровизия 2027: Готвят протест пред БНТ срещу избора на Бургас, проговориха за „външен натиск"

Бунт в София заради Евровизия 2027: Готвят протест пред БНТ срещу избора на Бургас, проговориха за „външен натиск"

14 Август, 2026 11:49 732 38

  • евровизия-
  • бургас-
  • протест-
  • дара

Политически скандал и вълна от недоволство заляха мрежата след решението на международната комисия, софиянци настояват за ревизия

Бунт в София заради Евровизия 2027: Готвят протест пред БНТ срещу избора на Бургас, проговориха за „външен натиск" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След изненадващото решение Бургас да бъде официален домакин на 71-вото издание на песенния конкурс „Евровизия 2027“, в столицата избухна сериозно обществено и политическо напрежение. Вместо национално обединение след историческия триумф на певицата Дара във Виена, изборът на град домакин разцепи държавата на две. В социалните мрежи (Фейсбук и Х) вече се координира мащабна инициатива за протест, а вълната от недоволство прераства в открит политически конфликт между местната власт в София и организаторите от Българската национална телевизия.

Протестът: Кога, къде и кои среди се вдигат на бунт?

Официалното недоволство преминава от виртуалното пространство към реални действия на улицата. Под мотото "София, а не БургаZ! Национален протест - искаме Евровизия 2027 в столицата", граждани и представители на културния сектор организират демонстрация.

Час и място на протеста: Днес, 14 август 2026 г., точно в 18:00 часа. Локация: Пред централната сграда на БНТ на ул. „Сан Стефано“ в София.

Основни организатори: Инициативата се подкрепя от столични интелектуалци, фенове на конкурса, арт мениджъри и активисти, близки до управлението на Столична община.

Мотивите на недоволните: Манипулация, заговори и „наказание за София“

Критиците на решението изтъкват няколко основни причини, поради които София е трябвало безапелационно да спечели домакинството пред „Арена Бургас“:

Капацитет и логистика: Поддръжниците на столицата смятат, че „Арена 8888 София“ притежава по-добра готовност за мащабите на събитието, а софийското летище има капацитет за стотици международни полети дневно, за разлика от това в Сарафово.

Политическо наказание: Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров (ПП-ДБ) излезе с остра позиция, като директно заяви, че решението е политическо наказание за столичани, защото „не са гласували правилно“ на местните избори.

Съмнения за външен натиск и чужда намеса: В десните политически среди и коментарите по форумите се прокраднаха конспиративни теории за намеса на задкулисни фактори и геополитически игри, целящи да лишат София от милионни приходи в полза на други икономически лобита. Анализатори в мрежата дори иронизираха ситуацията, наричайки решението „удар срещу българската демокрация“.

Контраатаката: Как отговориха Бургас, министрите и анализаторите?

Докато в София назрява бунт, в Бургас цари пълна еуфория, подкрепена от силни аргументи от страна на държавната власт.

Позицията на кмета на Бургас: Димитър Николов подчерта, че за победата са надделели комплексните гласове на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) и международната оценителна комисия. Градът и регионът (включително Слънчев бряг и Несебър) разполагат с над 157 000 легла – леглова база, която надхвърля софийската в пъти .

Министърът на културата Евтим Милошев: Определи твърденията за политически мотиви като „несериозни“. Той заяви, че домакин е цяла България, а Южното Черноморие има най-мощната туристическа инфраструктура в страната.

Политическият анализ: Анализаторът Кристиян Шкварек контрира софийските критики, заявявайки в ефира на NOVA, че екипът на бургаския кмет е работил „като луд“ по три оперативки на ден по заданието, докато софийският кмет Васил Терзиев буквално е „проспал проекта“ в безкрайни дебати по философски концепции.

Как реагира кметът на София Васил Терзиев?

Въпреки напрежението сред съпартийците си в общината, кметът на София Васил Терзиев запази дипломатичен и джентълменски тон. В официалния си профил във Фейсбук той поздрави Бургас за победата и увери, че София ще подкрепи домакинството. Столичната община вече предложи на организаторите част от софийската концепция „София, където всеки глас има значение“, да бъде реализирана като съпътстваща програма с концерти на открито и фен зони, за да могат международните гости да посетят и столицата.

Предстои да видим дали планираният за 18:00 часа протест пред БНТ ще събере критична маса от недоволни граждани или емоциите ще бъдат укротени в името на националната кауза – успешното провеждане на първата „Евровизия“ на българска земя през май 2027 г.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 1 Отговор
    Аз пък ще изляза на контрапротест.Вчера черпих всички в заведението ми по случая.

    11:50 14.08.2026

  • 2 Така ви се пада

    9 0 Отговор
    Що ви трябваше да правите конкурс?

    11:52 14.08.2026

  • 3 Делю Хайдутин

    18 1 Отговор
    Ще могат ли да стигнат до БНТ през планините разлагащ се боклук в уличките?

    11:52 14.08.2026

  • 4 Трол

    1 14 Отговор
    Кремълските агенти направиха сечено на г-н Терзиев.

    Коментиран от #7

    11:52 14.08.2026

  • 5 СЕМ

    8 2 Отговор
    Избрахме я тази за шефка на БНТ, защото показа по централните новини как се режат руски глави в Чечения!
    Децата още не могат да спят.

    11:52 14.08.2026

  • 6 Последния Софиянец

    17 3 Отговор
    Цяла София празнува че се отървахме от тази сган.Да реват в Бургас.

    11:53 14.08.2026

  • 7 Последния Софиянец

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    В чистотата работят мургави кремълски агенти.хи хи хи

    11:54 14.08.2026

  • 8 1917

    9 3 Отговор
    голЕма работа. Никой вече не иска този "конкурс". Това е сбирщина на ообратни, ххомота, ссатанисти, иизвратеняци. Няма вече музика в този "конкурс"!!!
    Закриха "Златният Орфей", за да правят сбирщина от ккриваци с рразмазани лица, ккрещящи и ккривящи се.

    11:54 14.08.2026

  • 9 Сила

    6 3 Отговор
    ГЛУПОСТИ...
    като софиянец го казвам , Бургас е по добрия вариант стига герберопитеците да не откраднат прекалено много от парите ( само 20% се краде не обратното !!!) и да се "изложиме пред чужденците" с недовършени или зле свършени проекти ....
    Успех 👍

    Коментиран от #14

    11:54 14.08.2026

  • 10 Рософил

    2 5 Отговор
    Да го направят в Русия.В Дрисчанск.

    11:55 14.08.2026

  • 11 Хасковски каунь

    5 2 Отговор
    Наивници! Колко зрители ще посетят този кич.

    11:55 14.08.2026

  • 12 Васко ДС-то

    11 2 Отговор
    Да ходят да протестират пред кметството, защото единствения виновник е Васко накадърника, които превърна София в мръсно и изкъртено гето

    11:56 14.08.2026

  • 13 Конкурс,

    5 2 Отговор
    спечелен с халтура. Селянията на бунт???

    11:58 14.08.2026

  • 14 Последния Софиянец

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "Сила":

    При строежа на залата в Бургас Момата и Бойко откраднаха десетки милиони.

    11:58 14.08.2026

  • 15 Раздвоен съм!

    7 2 Отговор
    От вчера чета по медиите все " кореняк софиянци " да се радват, че " гейският и соросоиден конкурс " нямало да е в София, колко се радвали , че са се отървали и т.н.

    Днес същите " кореняк софиянци " щели да протестират?!

    Все фенове на ППДБ и кмета Терзиев, които , както знаем, са раждани все на жълтите павета.

    Коментиран от #28

    11:58 14.08.2026

  • 16 Мдааа

    4 4 Отговор
    Аман от тази София! Едно умно нещо се направи в тая държава и столицата пак скочи срещу провинцията. Само бодлива тел и 5 години никой да не влиза и излиза от София. Нищо друго няма да ни оправи! И къде София ще настани толкова хора??? Може би в ромските квартали, да ни гледат циганията!

    Коментиран от #30, #33

    11:58 14.08.2026

  • 17 успешна евровизия

    3 2 Отговор
    Още Бойко ли е премиер та: ""решението е политическо наказание за столичани, защото „не са гласували правилно“ на местните избори.""?!
    А Димитър Николов е сериозен кмет от герберите, за разлика от ППетроханския спонсор.

    11:58 14.08.2026

  • 18 Хаха

    3 0 Отговор
    Руменчо и Бойко да кажат... А Шиши ще яде пържоли където и да е!

    11:59 14.08.2026

  • 19 АМА МОЛА ВИ СЪ!!!

    1 3 Отговор
    Бургаз е толкоз готин град. НАй голямата му забележителност е близостта до други два града Созопол и Несебър!!! Що се касае до съъъъмиьо град Бургъз най голямата му забележителност е стъргалото, което почва от гаровото площадче и свършва до паметникъъ на съветските освободители на Бургас, където те са дали най-много жертви, щото като научили, че на гарата има цистерна със спирт, отишли и я изпили, а той спирта се оказал метилов алкохол…по въпроса в нета има маса информация апропо!!!

    Коментиран от #32

    12:00 14.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Жендърите в Софето

    1 2 Отговор
    искат Прайда на евровизия в Софето.

    12:00 14.08.2026

  • 22 456

    5 1 Отговор
    Да си кажем истината: цялата истерия идва от хотелиери, собственици на квартири и бизнеса.
    Изплъзнаха им се скъпите нощувки , храна и сувенири.

    12:01 14.08.2026

  • 23 Ся остана и другото ДС кметче- Коцев

    2 1 Отговор
    да спретне един протест и във Варна!

    Как така ще прескочат морската " столица "?!

    Предлагам на двете " столици "- морската и сухоземната, да обединят протестите!

    12:01 14.08.2026

  • 24 Чакам сега

    3 0 Отговор
    Мирча Кришан, Ники, Кокорче или Илиян да се изкажат по въпроса и да разяснят за дългата ръка на Путин и руския нео фашизъм.

    12:01 14.08.2026

  • 25 Доротея

    0 1 Отговор
    Аз не я искам в столицата, много напротив, но начинът по който се случват събитията е потресаващ! Ослушваха се като диви глигани в чужда царевица и хоп - далаверата сработи! Дара преди 3 месеца докара Виена в София! НяКОЙ я изпрати в Анадола!? Това не е празник на красивото изкуство и полет на духа, а таратора и салатата на Благой Рагин и Алибеков!Не ме занимавайте повече с тази тема! Дайте какво ще правите с всички други културни събития, Мими Иванова, волейбола и възпитанието!

    12:01 14.08.2026

  • 26 Анджо

    2 1 Отговор
    Още по добре стана така и без това тоя Терзиев напра яка какафония в София , поне това няма да бъде тогава. А и на мен ми в все тая каде ще бъде.

    12:03 14.08.2026

  • 27 Тая на снимката

    2 0 Отговор
    прилича на викачка в обществена баня. Много се вживя да организира тоя бълвоч

    12:03 14.08.2026

  • 28 Последния Софиянец

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Раздвоен съм!":

    В ПП и ДБ няма кореняци от София.Все селяни дошли в София за пари.

    Коментиран от #38

    12:03 14.08.2026

  • 29 Берлин

    2 1 Отговор
    Вън от Бургас, празнувайте в Берлин при гейове, заедно със чалгарите.

    12:03 14.08.2026

  • 30 ХА ХА

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Мдааа":

    че в София има 1000 пъти повече нотели, отколкото в Бургаззз. Що се касае до слънчака, предлагам да не го броиш за бургаски квартал щото е на 30 км от Сарафово…далечко е сиреч!!!

    12:04 14.08.2026

  • 31 Ясно

    0 3 Отговор
    кои са организаторите на т.нар. протест. И няма нищо чудно, че Бургас бе предпочетен. Напълно заслужено.

    12:04 14.08.2026

  • 32 Кочо

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "АМА МОЛА ВИ СЪ!!!":

    Ба! Гостите ще имат възможност да отскочат на пазар в Дерекьой! От София къдя ще одат - в Западните покрайнини!!? Остави таа загубена работа!

    12:04 14.08.2026

  • 33 опааа грешка

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Мдааа":

    което не е на море е провинция

    12:04 14.08.2026

  • 34 Анджо

    2 0 Отговор
    За такава простотия на стачка няма да ходя никога. И без това канал 1 гледам много малко.

    12:05 14.08.2026

  • 35 Този

    0 0 Отговор
    протест ще бъде антиреклама за България. Ще ни се смеят и кокошките. Жълто пейките не се ли усещат?

    12:07 14.08.2026

  • 36 Гост

    0 0 Отговор
    Стига бе кой би протестирал за подобно нещо…. Само някой който изпусна хранилката….

    12:07 14.08.2026

  • 37 Георги

    0 0 Отговор
    жълт-о-павет-ната сган не може да преживее, че няма да му докарата всякакви музикални из-вр-ащения на крака, а те да ги гледат от терасата. Няма страшно розово-алтернативни-еднорози, само 2 седмици след това, ще празнувате цял месец.

    12:08 14.08.2026

  • 38 Сила

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Последния Софиянец":

    Като се замисля , май верно е така .... болшинството са все провинциални натегачи и "ловци" на софийско жителство !!!?

    12:08 14.08.2026

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