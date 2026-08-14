Бунт в София заради Евровизия 2027: Готвят протест пред БНТ срещу избора на Бургас, проговориха за „външен натиск"

След изненадващото решение Бургас да бъде официален домакин на 71-вото издание на песенния конкурс „Евровизия 2027“, в столицата избухна сериозно обществено и политическо напрежение. Вместо национално обединение след историческия триумф на певицата Дара във Виена, изборът на град домакин разцепи държавата на две. В социалните мрежи (Фейсбук и Х) вече се координира мащабна инициатива за протест, а вълната от недоволство прераства в открит политически конфликт между местната власт в София и организаторите от Българската национална телевизия.
Протестът: Кога, къде и кои среди се вдигат на бунт?
Официалното недоволство преминава от виртуалното пространство към реални действия на улицата. Под мотото "София, а не БургаZ! Национален протест - искаме Евровизия 2027 в столицата", граждани и представители на културния сектор организират демонстрация.
Час и място на протеста: Днес, 14 август 2026 г., точно в 18:00 часа. Локация: Пред централната сграда на БНТ на ул. „Сан Стефано“ в София.
Основни организатори: Инициативата се подкрепя от столични интелектуалци, фенове на конкурса, арт мениджъри и активисти, близки до управлението на Столична община.
Мотивите на недоволните: Манипулация, заговори и „наказание за София“
Критиците на решението изтъкват няколко основни причини, поради които София е трябвало безапелационно да спечели домакинството пред „Арена Бургас“:
Капацитет и логистика: Поддръжниците на столицата смятат, че „Арена 8888 София“ притежава по-добра готовност за мащабите на събитието, а софийското летище има капацитет за стотици международни полети дневно, за разлика от това в Сарафово.
Политическо наказание: Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров (ПП-ДБ) излезе с остра позиция, като директно заяви, че решението е политическо наказание за столичани, защото „не са гласували правилно“ на местните избори.
Съмнения за външен натиск и чужда намеса: В десните политически среди и коментарите по форумите се прокраднаха конспиративни теории за намеса на задкулисни фактори и геополитически игри, целящи да лишат София от милионни приходи в полза на други икономически лобита. Анализатори в мрежата дори иронизираха ситуацията, наричайки решението „удар срещу българската демокрация“.
Контраатаката: Как отговориха Бургас, министрите и анализаторите?
Докато в София назрява бунт, в Бургас цари пълна еуфория, подкрепена от силни аргументи от страна на държавната власт.
Позицията на кмета на Бургас: Димитър Николов подчерта, че за победата са надделели комплексните гласове на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) и международната оценителна комисия. Градът и регионът (включително Слънчев бряг и Несебър) разполагат с над 157 000 легла – леглова база, която надхвърля софийската в пъти .
Министърът на културата Евтим Милошев: Определи твърденията за политически мотиви като „несериозни“. Той заяви, че домакин е цяла България, а Южното Черноморие има най-мощната туристическа инфраструктура в страната.
Политическият анализ: Анализаторът Кристиян Шкварек контрира софийските критики, заявявайки в ефира на NOVA, че екипът на бургаския кмет е работил „като луд“ по три оперативки на ден по заданието, докато софийският кмет Васил Терзиев буквално е „проспал проекта“ в безкрайни дебати по философски концепции.
Как реагира кметът на София Васил Терзиев?
Въпреки напрежението сред съпартийците си в общината, кметът на София Васил Терзиев запази дипломатичен и джентълменски тон. В официалния си профил във Фейсбук той поздрави Бургас за победата и увери, че София ще подкрепи домакинството. Столичната община вече предложи на организаторите част от софийската концепция „София, където всеки глас има значение“, да бъде реализирана като съпътстваща програма с концерти на открито и фен зони, за да могат международните гости да посетят и столицата.
Предстои да видим дали планираният за 18:00 часа протест пред БНТ ще събере критична маса от недоволни граждани или емоциите ще бъдат укротени в името на националната кауза – успешното провеждане на първата „Евровизия“ на българска земя през май 2027 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
11:50 14.08.2026
2 Така ви се пада
11:52 14.08.2026
3 Делю Хайдутин
11:52 14.08.2026
4 Трол
Коментиран от #7
11:52 14.08.2026
5 СЕМ
Децата още не могат да спят.
11:52 14.08.2026
6 Последния Софиянец
11:53 14.08.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Трол":В чистотата работят мургави кремълски агенти.хи хи хи
11:54 14.08.2026
8 1917
Закриха "Златният Орфей", за да правят сбирщина от ккриваци с рразмазани лица, ккрещящи и ккривящи се.
11:54 14.08.2026
9 Сила
като софиянец го казвам , Бургас е по добрия вариант стига герберопитеците да не откраднат прекалено много от парите ( само 20% се краде не обратното !!!) и да се "изложиме пред чужденците" с недовършени или зле свършени проекти ....
Успех 👍
Коментиран от #14
11:54 14.08.2026
10 Рософил
11:55 14.08.2026
11 Хасковски каунь
11:55 14.08.2026
12 Васко ДС-то
11:56 14.08.2026
13 Конкурс,
11:58 14.08.2026
14 Последния Софиянец
До коментар #9 от "Сила":При строежа на залата в Бургас Момата и Бойко откраднаха десетки милиони.
11:58 14.08.2026
15 Раздвоен съм!
Днес същите " кореняк софиянци " щели да протестират?!
Все фенове на ППДБ и кмета Терзиев, които , както знаем, са раждани все на жълтите павета.
Коментиран от #28
11:58 14.08.2026
16 Мдааа
Коментиран от #30, #33
11:58 14.08.2026
17 успешна евровизия
А Димитър Николов е сериозен кмет от герберите, за разлика от ППетроханския спонсор.
11:58 14.08.2026
18 Хаха
11:59 14.08.2026
19 АМА МОЛА ВИ СЪ!!!
Коментиран от #32
12:00 14.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Жендърите в Софето
12:00 14.08.2026
22 456
Изплъзнаха им се скъпите нощувки , храна и сувенири.
12:01 14.08.2026
23 Ся остана и другото ДС кметче- Коцев
Как така ще прескочат морската " столица "?!
Предлагам на двете " столици "- морската и сухоземната, да обединят протестите!
12:01 14.08.2026
24 Чакам сега
12:01 14.08.2026
25 Доротея
12:01 14.08.2026
26 Анджо
12:03 14.08.2026
27 Тая на снимката
12:03 14.08.2026
28 Последния Софиянец
До коментар #15 от "Раздвоен съм!":В ПП и ДБ няма кореняци от София.Все селяни дошли в София за пари.
Коментиран от #38
12:03 14.08.2026
29 Берлин
12:03 14.08.2026
30 ХА ХА
До коментар #16 от "Мдааа":че в София има 1000 пъти повече нотели, отколкото в Бургаззз. Що се касае до слънчака, предлагам да не го броиш за бургаски квартал щото е на 30 км от Сарафово…далечко е сиреч!!!
12:04 14.08.2026
31 Ясно
12:04 14.08.2026
32 Кочо
До коментар #19 от "АМА МОЛА ВИ СЪ!!!":Ба! Гостите ще имат възможност да отскочат на пазар в Дерекьой! От София къдя ще одат - в Западните покрайнини!!? Остави таа загубена работа!
12:04 14.08.2026
33 опааа грешка
До коментар #16 от "Мдааа":което не е на море е провинция
12:04 14.08.2026
34 Анджо
12:05 14.08.2026
35 Този
12:07 14.08.2026
36 Гост
12:07 14.08.2026
37 Георги
12:08 14.08.2026
38 Сила
До коментар #28 от "Последния Софиянец":Като се замисля , май верно е така .... болшинството са все провинциални натегачи и "ловци" на софийско жителство !!!?
12:08 14.08.2026