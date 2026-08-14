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Иран планирал да убие Тръмп в Турция с ракета, американското разузнаване не потвърди достоверността на информацията
  Тема: Иранската криза

Иран планирал да убие Тръмп в Турция с ракета, американското разузнаване не потвърди достоверността на информацията

14 Август, 2026 11:51 498 9

  • доналд тръмп-
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  • самолет-
  • иран-
  • израел

Предупрежденията са били отправени директно от израелски служители към високопоставени служители в Белия дом

Иран планирал да убие Тръмп в Турция с ракета, американското разузнаване не потвърди достоверността на информацията - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ са получили през изминалата година няколко предупреждения от Израел, че Иран готви покушение срещу американския президент Доналд Тръмп, включително преди тайната смяна на самолета преди заминаването му след срещата на върха на НАТО в Турция, които обаче представители на американското разузнаване не могат да проверят по независим път, съобщиха един настоящ и двама бивши служители на американската администрация, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

Предупрежденията, предадени на американските разузнавателни служби, а в някои случаи отправени директно от израелски служители към високопоставени служители в Белия дом, включваха възможни заговори за убийството на Тръмп от снайперист или наемане на атентатор, който да го атакува с нож по време на голямо публично събитие, казаха източниците. Сигналите започнаха да идват в навечерието на 12-дневната война с Иран през юни миналата година и се засилиха преди решението на САЩ да влязат във война с Техеран през февруари, казаха източниците.

Най-детайлното предупреждение дойде преди срещата на върха на НАТО в Анкара миналия месец, заявиха американският представител и друг източник, запознат с въпроса. Израелски представители информираха Белия дом за разузнавателна информация, която сочи, че Иран може да се опита да убие Тръмп, вероятно с ракета, изстреляна от преносим зенитно-ракетен комплекс, по време на пътуването му с президентския самолет "Еър Форс 1" за срещата на върха в Анкара, заявиха представителите.

Разузнавателната общност на САЩ отдавна е стигнала до заключението, че Иран иска да отмъсти на Тръмп за убийството на иранския военен командир Касем Солеймани през 2020 година. ЦРУ обаче не може да потвърди някои от конкретните предупреждения за заплаха за живота на Тръмп, споделени от израелското разузнаване от началото на миналата година, казаха служителите.

В случая със срещата на НАТО в Анкара турски служител каза, че разузнавателните служби на страната също не разполагат с доказателства, потвърждаващи израелските предупреждения за заплаха за живота на американския президент - нещо, което турските домакини са споделили с американците.

Въпреки липсата на потвърждение служители на Белия дом и "Сикрет Сървис" предприеха стъпки за намаляване на риска от съображения за сигурност, включително тайната операция със смяната на самолета на Тръмп на връщане от Турция.

Този случай показва до каква степен израелското разузнаване има влияние върху вземането на решения от правителството на Тръмп по отношение на Иран в момент на засилващо се напрежение с Техеран, отбелязва Ройтерс.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рано

    3 0 Отговор
    или късно....

    Коментиран от #3

    11:53 14.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Мосад, Зеленски и Линдзи Греъм искаха да убият Тръмп в Турция.

    11:56 14.08.2026

  • 3 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Рано":

    Няма да е вечно президент …

    12:03 14.08.2026

  • 4 Кой

    2 0 Отговор
    освен израелците може да измисли това? Искат да скарат Турция и Иран.

    12:05 14.08.2026

  • 5 Остави това

    1 0 Отговор
    Ами са искали и да го изнасилят Тръмп в Турция

    12:06 14.08.2026

  • 6 Баш Хайдутин и действащ комунист

    0 0 Отговор
    Срока на годност истича на бай Дончо с това нахлуване във Иран ! Всички президенти и министри са кукли на конци !!! Това се отнася също за Путин и Зеленски ,който си избиват славянския народ .Жокер кой командва парада , малко конспирации !?!

    12:07 14.08.2026

  • 7 сполиа

    1 0 Отговор
    Другия път казаха че в кофа за боклук ще го крият Дони. Така в Иран са прочели новината за храбрите американци. Ще бяга скрит в кофа за боклук.

    12:08 14.08.2026

  • 8 Повярваха всички на

    2 0 Отговор
    "израелските предупреждения за заплаха за живота на американския президент"...

    12:08 14.08.2026

  • 9 Пародия на държавник

    0 0 Отговор
    В камионче за кетеринг ще се крие представете си

    12:10 14.08.2026