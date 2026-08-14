30-годишен почина, а баща му е с опасност за живота след сбиване в Старозагорско

Мъж е починал, а баща му е с опасност за живота след сбиване в село Черна гора, община Братя Даскалови, област Стара Загора, съобщиха от полицията.

Шестима мъже са задържани за срок до 24 часа във връзка със случая, уточниха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигналът е получен в Районното управление в Чирпан на 13 август в 23:15 часа от мъж на 39 години, който съобщил за убит човек в селото.

На място незабавно е изпратен полицейски екип, а екип на Центъра за спешна медицинска помощ в Братя Даскалови е констатирал смъртта на 30-годишния мъж.

При първоначалните оперативно-издирвателни действия са установени и задържани шестима мъже на възраст между 22 и 44 години.

По данни на полицията задържаните са отишли до дома на починалия, влезли са в двора и там се е стигнало до сбиване.

Извършен е оглед на местопроизшествието, при който са иззети веществени доказателства. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора.