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30-годишен почина, а баща му е с опасност за живота след сбиване в Старозагорско

30-годишен почина, а баща му е с опасност за живота след сбиване в Старозагорско

14 Август, 2026 11:43 672 6

  • село черна гора-
  • сбиване-
  • братя даскалови

Задържани са шестима мъже на възраст между 22 и 44 години

30-годишен почина, а баща му е с опасност за живота след сбиване в Старозагорско - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мъж е починал, а баща му е с опасност за живота след сбиване в село Черна гора, община Братя Даскалови, област Стара Загора, съобщиха от полицията.

Шестима мъже са задържани за срок до 24 часа във връзка със случая, уточниха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигналът е получен в Районното управление в Чирпан на 13 август в 23:15 часа от мъж на 39 години, който съобщил за убит човек в селото.

На място незабавно е изпратен полицейски екип, а екип на Центъра за спешна медицинска помощ в Братя Даскалови е констатирал смъртта на 30-годишния мъж.

При първоначалните оперативно-издирвателни действия са установени и задържани шестима мъже на възраст между 22 и 44 години.

По данни на полицията задържаните са отишли до дома на починалия, влезли са в двора и там се е стигнало до сбиване.

Извършен е оглед на местопроизшествието, при който са иззети веществени доказателства. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Последния Софиянец

    4 8 Отговор
    За този ще има ли протест?Или няма пари от НПО?Адвокат Марковски ще поеме ли делото?Николай ще го опее ли?

    11:47 14.08.2026

  • 2 ще да се били

    6 0 Отговор
    я от сиуксите
    или команчите

    тоз път
    родната полиция ни пази
    е закъсняла

    11:48 14.08.2026

  • 3 Сила

    3 2 Отговор
    Неонацисти ли са били или сатанисти , рашисти или чалгари ....?!!
    С какви фланелки са били , на PANTERA или на AZIS ....?!?
    Ще има ли протести и министър председателя и други политици ще четат ли декларации ...?!?
    Щото нали така се прави вече при всеки пребит и убит в БГ то ....

    11:50 14.08.2026

  • 4 нищо ново

    7 0 Отговор
    ами те циганите така правят съвсем нормално е за тях..!

    11:52 14.08.2026

  • 5 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    Акция на групата "Ловци на комшии".
    Очакваме гуруто на ловуващите хора, Ален, тия дни да пусне новата си книга със съвети за този тип ловци. Ще им е от голяма полза и със сигурност ще ги въодушеви!

    11:58 14.08.2026

  • 6 Чакай,

    3 0 Отговор
    Това не е сбиване,а нахлуване и нападение с убийство!

    11:59 14.08.2026