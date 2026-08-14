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Около 1800 души са евакуирани заради горски пожар в Германия

Около 1800 души са евакуирани заради горски пожар в Германия

14 Август, 2026 11:43, обновена 14 Август, 2026 11:47 331 0

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Огънят се е разпространил към село близо до белгийската граница и е обхванал около 25 хектара гора

Около 1800 души са евакуирани заради горски пожар в Германия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Около 1800 души са евакуирани в Германия заради горски пожар, който се е разпространил към село в близост до границата с Белгия, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Жителите на село Гай са получили нареждане незабавно да напуснат домовете си и да се отправят към временен пункт за помощ, организиран в основното училище в съседното село Щрас. Указанието е било разпространено от местните власти около 4:00 часа сутринта.

Евакуираните са били призовани да вземат със себе си само най-необходимите вещи, документи за самоличност и нужните медикаменти.

Пожарът е обхванал 25 хектара

Още в четвъртък местните власти са обявили мащабна спасителна операция заради разрастващия се пожар. До момента огънят е засегнал около 25 хектара горска площ.

На място са изпратени пожарникари и екипи на спешните служби, които продължават усилията за овладяване на стихията. Заради пожара е затворен и пътят B399 в района.

Засега основният приоритет на властите е предотвратяването на разпространението на огъня към населените места и гарантирането на безопасността на евакуираните жители.

Сухото време повишава риска от пожари

Пожарът избухва на фона на сухото и горещо време в голяма част от Германия и Европа, което увеличава опасността от възникване и бързо разпространение на горски пожари.

Според експерти по-влажната зима е довела до по-интензивен растеж на растителността. Последвалите продължителни горещини са изсушили натрупаната растителна маса, превръщайки я в допълнително гориво за пожарите.

Спасителните екипи продължават работа на терен, докато евакуираните жители остават извън домовете си до овладяването на опасността.


Германия
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