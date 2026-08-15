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Майкъл Карик призна: Манчестър Юнайтед няма да хвърли 100 млн. паунда за един футболист

Майкъл Карик призна: Манчестър Юнайтед няма да хвърли 100 млн. паунда за един футболист

15 Август, 2026 12:37 361 0

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  • трансфер

Финансовите ограничения удариха клуба

Майкъл Карик призна: Манчестър Юнайтед няма да хвърли 100 млн. паунда за един футболист - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед няма намерение да счупи собствената си трансферна бариера от 100 млн. паунда през това лято. Това стана ясно от думите на мениджъра Майкъл Карик, който призна, че финансовите възможности на клуба имат значение при планирането на селекцията, предава The Guardian. До момента „червените дяволи“ са похарчили около 85 млн. паунда за нови футболисти, сред които Юри Тилеманс и Андре Сантос. На този етап обаче ръководството не планира да плаща 100 млн. паунда или повече за един играч.

Карик не крие амбициите си да подсили състава и заяви, че Манчестър Юнайтед трябва да продължи да търси нови попълнения, ако иска да се конкурира с клубовете, които харчат сериозни суми.

Това поставя Юнайтед в интересна ситуация. От една страна, отборът иска да се върне сред претендентите за титлата, а от друга – не желае да се връща към практиката да плаща огромни суми за отделни звезди.

Показателен е и случаят с Маркъс Рашфорд. Нападателят все още е собственост на Юнайтед, след като през последния период игра под наем в Барселона и Астън Вила. Между него и клуба отношенията са се подобрили при Карик, което отваря и вариант Рашфорд отново да стане част от състава.

Мениджърът настоява, че финансовата стойност сама по себе си не определя качеството на един трансфер. За Юнайтед задачата през последните седмици на трансферния прозорец ще бъде да намери точните попълнения, без да нарушава финансовия баланс.


Великобритания
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