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Женският футбол показа новата си финансова реалност: клуб с 900 000 паунда приходи купува световни звезди

Женският футбол показа новата си финансова реалност: клуб с 900 000 паунда приходи купува световни звезди

15 Август, 2026 13:05 580 2

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Лондон Сити Лайънсес пръснаха милиони за звезди, въпреки че приходите им са под 1 млн. паунда

Женският футбол показа новата си финансова реалност: клуб с 900 000 паунда приходи купува световни звезди - 1
Снимка: Официален сайт на London City Lionesses
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Лондон Сити Лайънсес се превърнаха в един от най-интересните примери за бързо развиващата се икономика на женския футбол. Клубът привлече редица световни звезди, сред които Алексия Путеяс, Мапи Леон и Мери Ърпс, но финансовите му показатели изглеждат впечатляващо различни от инвестициите в състава. За сезон 2024/25 Лондон Сити Лайънсес са отчели приходи от едва 902 000 паунда, докато оперативната загуба достига 10,6 млн. паунда, предава The Guardian.

Въпреки това клубът, собственост на американската бизнесдама Мишел Кан, продължава да инвестира сериозно. Идеята е, че женският футбол във Великобритания все още се намира в началото на икономическия си растеж и стойността на топ клубовете ще се увеличава с разрастването на телевизионните права, спонсорството и интереса на публиката.

Привличането на Путеяс, Леон и останалите големи имена е част от стратегията Лондон Сити да се превърне не просто в конкурент на водещите английски отбори, а в международна марка.

Това обаче поставя сериозен въпрос за устойчивостта на модела. В момента разликата между разходите за състава и реалните приходи е огромна, а клубът разчита на собственик, готов да инвестира значителни средства в развитието на проекта.

Историята е показателна и за по-голямата промяна във футбола при жените: инвеститорите вече са готови да поемат многомилионни загуби, защото очакват пазарът да стане значително по-голям в бъдеще.


Великобритания
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  • 1 Купува

    2 0 Отговор
    световни звезди от п0рн0 индустрията!

    Коментиран от #2

    13:19 15.08.2026

  • 2 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Купува":

    Точно , не може да се отрече че има много секси футболистки

    14:36 15.08.2026

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