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Оуен Анса спечели европейската титла на 200 метра в Бирмингам

Оуен Анса спечели европейската титла на 200 метра в Бирмингам

15 Август, 2026 11:14 549 3

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Вархолм и Тамбери взеха четвърти титли

Оуен Анса спечели европейската титла на 200 метра в Бирмингам - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Германецът Оуен Анса спечели златния медал в спринта на 200 метра на европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. 25-годишният състезател пресече финалната линия за 19.95 секунди. Постижението му е първото в историята за германски спринтьор под 20 секунди на тази дистанция, но няма да бъде признато за национален рекорд заради прекалено силния попътен вятър от 2,5 м/сек., предава БТА. За Анса това е второ отличие от шампионата. По-рано той спечели бронзов медал на 100 метра.

Представителят на домакините Зарнел Хюз завърши втори с 20.16 секунди. Бронзовите медали бяха поделени от италианеца Есеоса Десалу и швейцареца Тимоте Мументхалер, които финишираха с по 20.26 секунди. Мументхалер беше европейски шампион в дисциплината на първенството в Рим през 2024 година.

Във финала на 800 метра при жените швейцарката Одри Веро стигна до титлата с 1:54.81 минути, като подобри рекорда на европейските първенства, който беше на 44 години. 22-годишната атлетка изпревари с 20 стотни олимпийската шампионка от Париж 2024 и защитаваща титлата си Кийли Ходжкинсън от Великобритания.

Третото място зае нидерландката Фемке Брудерс-Бол с 1:55.54 минути, което е изравнен национален рекорд на страната.

Норвежецът Карстен Вархолм спечели четвърта поредна европейска титла на 400 метра с препятствия. Той финишира за 46.63 секунди и подобри с 35 стотни собствения си рекорд на европейските първенства, поставен в Рим през 2024 година.

Това е второ злато за Вархолм в Бирмингам, след като той беше част и от победния състав на Норвегия в щафетата на 4 по 400 метра. Германецът Емил Агиекум спечели среброто с 47.87 секунди, а турчинът Исмаил Незир остана трети с 48.26 секунди.

Италианката Надя Бартоклети направи дубъл в дългите бягания. След победата си на 5000 метра тя спечели и титлата на 10 000 метра с резултат 31:41.18 минути. Така тя защити европейските си титли и в двете дисциплини от Рим 2024.

Втора завърши швейцарката Морийн Костер с 31:45.65 минути, а бронзът отиде при белгийката Яна ван Лент с 31:47.81 минути.

В мятането на диск при жените европейската титла спечели нидерландката Йоринде ван Клинкен. Световната вицешампионка от Токио 2025 постигна 67.67 метра още при първия си опит.

Шанис Крафт от Германия завърши втора с 65.72 метра, а шведката Ванеса Камга се нареди трета с 64.61 метра. За Ван Клинкен това е втори медал от шампионата след среброто в тласкането на гюле.

В сектора за висок скок Джанмарко Тамбери спечели четвърта европейска титла в кариерата си и трета поредна. Италианецът, който е олимпийски шампион от Токио 2020 и световен първенец от Будапеща 2023, преодоля 2.32 метра.

Сребърният медал остана за украинеца Олег Дорощук с 2.30 метра, а италианецът Матео Сиоли спечели бронзовото отличие с 2.27 метра.


Великобритания
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