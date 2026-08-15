Кметът на Несебър: „Евровизия" е шанс за цялото ни Черноморие и не бива да се делим

„Евровизия" е шанс за цялото Черноморие и не бива да се делим, каза за БТА кметът на Несебър Николай Димитров. Крайморският град на Успение Богородично чества своя празник.

По думите му събитието е възможност не само за града домакин, но и за цялото Българско Черноморие.

Според Димитров то може да надгради рекламата, която регионът вече е направил през годините, включително с провеждането на колоездачната обиколка Джиро д'Италия през май, пише БТА

„Не би трябвало да бъдат разделени хората в България, все някой трябва да спечели. В момента Бургас е представен добре. Ние също сме участвали с наши презентации за туристическия ни потенциал, културното наследство и събитията, които правим в общината, както и другите колеги по Черноморието“, каза Димитров.

Според него изборът на Бургас трябва да бъде възприет като възможност за цялата страна, а не като повод за противопоставяне между отделните градове.

„Когато се представя България, дори да е Бургас и Бургаска област, ние също сме причастни. Това е представяне и за България. Тук няма място да се делим на този или онзи град“, отбеляза кметът на Несебър.

Димитров определи домакинството на „Евровизия" като шанс за Българското Черноморие и по специално за южното Черноморие. Той отбеляза, че базата за настаняване не само в Слънчев бряг, но и на територията на цялата община Несебър, е в добро състояние.

Трябва с всички институции да се седне и да се направи съответната организация, каза кметът.

Той припомни, че Летище Бургас също е подкрепило кандидатурата на града, включително с възможностите за полети и връзки през Истанбул и други направления.

По думите на Николай Димитров предстоящото музикално събитие може да даде позитивно начало на летния сезон. Той призова хотелиерите и всички работещи в туризма да бъдат отговорни и да спазват изискванията за хигиена, обслужване и организация.

„Това е сериозна подготовка и ние също на местно ниво ще направим срещи с браншовите организации, със Съюза на собствениците, хотелиерите и ресторантьорите, защото трябва да се излезе с един общ продукт и един общ имидж“, каза Димитров.

Той изрази мнение, че е необходим и сериозен контрол както върху туристическите услуги, така и върху атракциите, за да бъде гарантирано доброто представяне на региона.

Кметът на Несебър каза още, че общината през последните години постоянно инвестира в инфраструктурата и е готова да окаже необходимото административно съдействие на бизнеса по подготовката за 71-вото издание на песенния конкурс „Евровизия" през 2027 г.

„Вече имаме идеи за съпътстващи събития, които да подкрепят конкурса. Предстои работа и съм сигурен, че с общи усилия ще представим отлично“, каза Николай Димитров.