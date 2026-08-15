Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Кметът на Несебър: „Евровизия" е шанс за цялото ни Черноморие и не бива да се делим

Кметът на Несебър: „Евровизия" е шанс за цялото ни Черноморие и не бива да се делим

15 Август, 2026 13:20 635 31

  • кмет-
  • несебър-
  • николай димитров-
  • евровизия-
  • бургас

Трябва с всички институции да се седне и да се направи съответната организация

Кметът на Несебър: „Евровизия" е шанс за цялото ни Черноморие и не бива да се делим - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Евровизия" е шанс за цялото Черноморие и не бива да се делим, каза за БТА кметът на Несебър Николай Димитров. Крайморският град на Успение Богородично чества своя празник.

По думите му събитието е възможност не само за града домакин, но и за цялото Българско Черноморие.

Според Димитров то може да надгради рекламата, която регионът вече е направил през годините, включително с провеждането на колоездачната обиколка Джиро д'Италия през май, пише БТА

„Не би трябвало да бъдат разделени хората в България, все някой трябва да спечели. В момента Бургас е представен добре. Ние също сме участвали с наши презентации за туристическия ни потенциал, културното наследство и събитията, които правим в общината, както и другите колеги по Черноморието“, каза Димитров.

Според него изборът на Бургас трябва да бъде възприет като възможност за цялата страна, а не като повод за противопоставяне между отделните градове.

„Когато се представя България, дори да е Бургас и Бургаска област, ние също сме причастни. Това е представяне и за България. Тук няма място да се делим на този или онзи град“, отбеляза кметът на Несебър.

Димитров определи домакинството на „Евровизия" като шанс за Българското Черноморие и по специално за южното Черноморие. Той отбеляза, че базата за настаняване не само в Слънчев бряг, но и на територията на цялата община Несебър, е в добро състояние.

Трябва с всички институции да се седне и да се направи съответната организация, каза кметът.

Той припомни, че Летище Бургас също е подкрепило кандидатурата на града, включително с възможностите за полети и връзки през Истанбул и други направления.

По думите на Николай Димитров предстоящото музикално събитие може да даде позитивно начало на летния сезон. Той призова хотелиерите и всички работещи в туризма да бъдат отговорни и да спазват изискванията за хигиена, обслужване и организация.

„Това е сериозна подготовка и ние също на местно ниво ще направим срещи с браншовите организации, със Съюза на собствениците, хотелиерите и ресторантьорите, защото трябва да се излезе с един общ продукт и един общ имидж“, каза Димитров.

Той изрази мнение, че е необходим и сериозен контрол както върху туристическите услуги, така и върху атракциите, за да бъде гарантирано доброто представяне на региона.

Кметът на Несебър каза още, че общината през последните години постоянно инвестира в инфраструктурата и е готова да окаже необходимото административно съдействие на бизнеса по подготовката за 71-вото издание на песенния конкурс „Евровизия" през 2027 г.

„Вече имаме идеи за съпътстващи събития, които да подкрепят конкурса. Предстои работа и съм сигурен, че с общи усилия ще представим отлично“, каза Николай Димитров.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 7 Отговор
    Нищо няма да вземете.Радев продаде Евровизия на Турция.Гостите ще кацат и спят в Истанбул за 15 евро на вечер и ще пазаруват на Капалъчарши.За Бургас само разходите.

    Коментиран от #7, #10, #18, #29

    13:23 15.08.2026

  • 2 Тик-Ток

    14 3 Отговор
    Изпълзяха всякакви червеи да се хранят с вмирисания труп на чалгата и изврата

    13:24 15.08.2026

  • 3 Хейт

    6 3 Отговор
    Смешник.

    13:26 15.08.2026

  • 4 Мутата

    13 2 Отговор
    Евровизия, бавгаранга - трябва да си с половин мозък да гледаш тая простотия

    Коментиран от #5

    13:26 15.08.2026

  • 5 Дзак

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мутата":

    Нима?

    13:28 15.08.2026

  • 6 От сега ви казвам

    8 2 Отговор
    Май 2027 нема да има визия района на черноморието ще е активна военна зона без граждански полети

    13:33 15.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ами Плащайте !

    2 0 Отговор
    Рекламата Си Е !

    За Вас !

    13:34 15.08.2026

  • 9 Анонимен

    6 1 Отговор
    Шанс за какво бе....за лапаница??

    13:35 15.08.2026

  • 10 Това Ми !

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Хареса !

    13:36 15.08.2026

  • 11 Тик-Ток

    10 2 Отговор
    Те пък като дойдат чужденците разглезени от удобствата и реда на запада ,като видят каква кочина и мизерия е в България и повече няма да стъпят ,ще кажат и на другите да не идват

    13:37 15.08.2026

  • 12 Не бива да се делим

    4 0 Отговор
    А да се присламчим. Пара е това, пара!

    13:38 15.08.2026

  • 13 Ти Знаеш Ли ?

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Айде бе":

    Какво Става !

    Отзад ?

    13:38 15.08.2026

  • 14 Капитан далечна плаване 25000 евра

    7 0 Отговор
    Като ви исипят 5-6 круизти кораби в Бургас ,ще видите цени на стая 15000 евро

    13:38 15.08.2026

  • 15 "Шанс за цялото черноморие"

    7 0 Отговор
    Шанс за какво точно е посредственото шоу?

    13:39 15.08.2026

  • 16 Перо

    5 1 Отговор
    Полово извратени джензита са дантел марка, а селтиците от половината БГ са се наточили за милиони еврака от небето! Даже зимата концесионерите ще отворят плажовете и търсят работна ръка! Лакомия и простотия до шия!

    13:40 15.08.2026

  • 17 Ко речи?

    3 0 Отговор
    Да, да, вие го окъкахте на Макс, сега мислиш, че за 1 седмица ще се оправи.

    13:41 15.08.2026

  • 18 Бай софиянски,

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Капалъ чаршъ или покрит пазар на български, продава предимно злато. Паметник на културата на няколко века. У нас е станал нарицателно, но пазарите за беднотията са други.

    13:42 15.08.2026

  • 19 Ония Май !

    1 0 Отговор
    Тъкмо Се Отърваха !

    От Нея !

    13:43 15.08.2026

  • 20 Подкрепиха мутрите - хотелиери

    2 0 Отговор
    защото сезона беше слаб!

    13:51 15.08.2026

  • 21 Хахахаха

    10 0 Отговор
    Шанс за какво? За обиране на чуждите туристи ли? Вие пак ще излезете от лошата си страна, защото добра нямате! Ще надуете цените, все едно че милиардери ще ви наемат жилищата. Вече излязоха и обяви в Бургас за 90 хиляди евро за 6 нощувки на апартамент!!! Вие нормални ли сте? С това ли ще посрещнете чужденците? И очаквате, че ще са доволни ли? Така, че пак ще се представите от лошата си страна, защото добра нямате.

    Коментиран от #25

    13:58 15.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Специалист

    4 0 Отговор
    Не бързайте с радостта.Евровизия не напразно обяви че в прифронтови зони се отменя евровизията.Другата година може да е такава за страната ни.Оглеждайте се вече за друга съседка

    14:20 15.08.2026

  • 24 Митю очите ше продаде невиждано

    3 1 Отговор
    Количество от праха за щастие ще има яко грабежи по всички възможни и невъзможни направления🤣🤣🤣

    14:22 15.08.2026

  • 25 Хммм,

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "Хахахаха":

    Ей това е най големия проблем на българина, до обяд мрази себе си, а след обяд целия свят. Винаги когато трябва да сме най сплотени за да се извлече полза за всеки един, ние ще си изкъсаме главите един-друг.

    Коментиран от #31

    14:25 15.08.2026

  • 26 Прокопи

    0 0 Отговор
    Ясно казаха, че печели Бургас. Останалите гледайте и се радвайте.

    14:28 15.08.2026

  • 27 АЛИ бегов

    2 0 Отговор
    Дайте да се обединим и да им одерем кожите на гостите. На нашите не остана нищо за дране.

    14:32 15.08.2026

  • 28 Черноморец

    1 0 Отговор
    Ха ха ха...
    100 % Бангарангия...

    14:33 15.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Баба Ранга

    1 0 Отговор
    Давам мазъ нод наем повреме на евровизия за 1000 000 € на човек, има три вишки на два етажа и може да събере 6 човека но при по голям интерес може и по двама на легло което за мен не е проблем защото се плаща на човек.

    14:43 15.08.2026

  • 31 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Хммм,":

    Българина мрази всичко през цялото време! Ааааа, забравих, любит путина!

    14:48 15.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове