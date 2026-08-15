Кметът на Несебър: „Евровизия" е шанс за цялото ни Черноморие и не бива да се делим

„Евровизия" е шанс за цялото Черноморие и не бива да се делим, каза за БТА кметът на Несебър Николай Димитров. Крайморският град на Успение Богородично чества своя празник.
По думите му събитието е възможност не само за града домакин, но и за цялото Българско Черноморие.
Според Димитров то може да надгради рекламата, която регионът вече е направил през годините, включително с провеждането на колоездачната обиколка Джиро д'Италия през май, пише БТА
„Не би трябвало да бъдат разделени хората в България, все някой трябва да спечели. В момента Бургас е представен добре. Ние също сме участвали с наши презентации за туристическия ни потенциал, културното наследство и събитията, които правим в общината, както и другите колеги по Черноморието“, каза Димитров.
Според него изборът на Бургас трябва да бъде възприет като възможност за цялата страна, а не като повод за противопоставяне между отделните градове.
„Когато се представя България, дори да е Бургас и Бургаска област, ние също сме причастни. Това е представяне и за България. Тук няма място да се делим на този или онзи град“, отбеляза кметът на Несебър.
Димитров определи домакинството на „Евровизия" като шанс за Българското Черноморие и по специално за южното Черноморие. Той отбеляза, че базата за настаняване не само в Слънчев бряг, но и на територията на цялата община Несебър, е в добро състояние.
Трябва с всички институции да се седне и да се направи съответната организация, каза кметът.
Той припомни, че Летище Бургас също е подкрепило кандидатурата на града, включително с възможностите за полети и връзки през Истанбул и други направления.
По думите на Николай Димитров предстоящото музикално събитие може да даде позитивно начало на летния сезон. Той призова хотелиерите и всички работещи в туризма да бъдат отговорни и да спазват изискванията за хигиена, обслужване и организация.
„Това е сериозна подготовка и ние също на местно ниво ще направим срещи с браншовите организации, със Съюза на собствениците, хотелиерите и ресторантьорите, защото трябва да се излезе с един общ продукт и един общ имидж“, каза Димитров.
Той изрази мнение, че е необходим и сериозен контрол както върху туристическите услуги, така и върху атракциите, за да бъде гарантирано доброто представяне на региона.
Кметът на Несебър каза още, че общината през последните години постоянно инвестира в инфраструктурата и е готова да окаже необходимото административно съдействие на бизнеса по подготовката за 71-вото издание на песенния конкурс „Евровизия" през 2027 г.
„Вече имаме идеи за съпътстващи събития, които да подкрепят конкурса. Предстои работа и съм сигурен, че с общи усилия ще представим отлично“, каза Николай Димитров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #10, #18, #29
13:23 15.08.2026
2 Тик-Ток
13:24 15.08.2026
3 Хейт
13:26 15.08.2026
4 Мутата
Коментиран от #5
13:26 15.08.2026
5 Дзак
До коментар #4 от "Мутата":Нима?
13:28 15.08.2026
6 От сега ви казвам
13:33 15.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ами Плащайте !
За Вас !
13:34 15.08.2026
9 Анонимен
13:35 15.08.2026
10 Това Ми !
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Хареса !
13:36 15.08.2026
11 Тик-Ток
13:37 15.08.2026
12 Не бива да се делим
13:38 15.08.2026
13 Ти Знаеш Ли ?
До коментар #7 от "Айде бе":Какво Става !
Отзад ?
13:38 15.08.2026
14 Капитан далечна плаване 25000 евра
13:38 15.08.2026
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16 Перо
13:40 15.08.2026
17 Ко речи?
13:41 15.08.2026
18 Бай софиянски,
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Капалъ чаршъ или покрит пазар на български, продава предимно злато. Паметник на културата на няколко века. У нас е станал нарицателно, но пазарите за беднотията са други.
13:42 15.08.2026
19 Ония Май !
От Нея !
13:43 15.08.2026
20 Подкрепиха мутрите - хотелиери
13:51 15.08.2026
21 Хахахаха
Коментиран от #25
13:58 15.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Специалист
14:20 15.08.2026
24 Митю очите ше продаде невиждано
14:22 15.08.2026
25 Хммм,
До коментар #21 от "Хахахаха":Ей това е най големия проблем на българина, до обяд мрази себе си, а след обяд целия свят. Винаги когато трябва да сме най сплотени за да се извлече полза за всеки един, ние ще си изкъсаме главите един-друг.
Коментиран от #31
14:25 15.08.2026
26 Прокопи
14:28 15.08.2026
27 АЛИ бегов
14:32 15.08.2026
28 Черноморец
100 % Бангарангия...
14:33 15.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Баба Ранга
14:43 15.08.2026
31 Хахахаха
До коментар #25 от "Хммм,":Българина мрази всичко през цялото време! Ааааа, забравих, любит путина!
14:48 15.08.2026