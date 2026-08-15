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Арсенал отвори нов фронт за Виктор Осимен – възможна е и размяна с Габриел Мартинели

Арсенал отвори нов фронт за Виктор Осимен – възможна е и размяна с Габриел Мартинели

15 Август, 2026 12:10 467 0

  • виктор осимен-
  • арсенал-
  • галатасарай-
  • трансфер-
  • мартинели

Възможна част от бъдещата сделка е и младият Итън Нванери

Арсенал отвори нов фронт за Виктор Осимен – възможна е и размяна с Габриел Мартинели - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Арсенал е започнал разговори с Галатасарай за привличането на Виктор Осимен, като трансферната ситуация около нигерийския нападател става все по-интересна. Според последните информации лондонският клуб обсъжда няколко варианта с турския шампион, включително потенциална размяна на футболисти, предава The Guardian.

В центъра на разговорите е Габриел Мартинели. Галатасарай проявява сериозен интерес към бразилеца и вече е отправил оферта от около 38,5 млн. паунда за него. Мартинели обаче не е убеден, че иска да продължи кариерата си в Турция и засега предпочита да остане в Арсенал.

Възможна част от бъдещата сделка е и младият Итън Нванери. 19-годишният футболист остава високо ценен на „Емиратс“, но неговото бъдеще също е поставено под въпрос заради конкуренцията в състава. Самият Микел Артета призна, че за Нванери е важно да получава достатъчно игрово време, което оставя отворена възможността за трансфер.

Осимен вече се е утвърдил като един от най-желаните нападатели на пазара. Той прекара последния период от кариерата си в Галатасарай, а интерес към него има от няколко големи европейски клуба.

За Арсенал привличането му би било сериозна инвестиция и ясен сигнал, че клубът иска да засили атаката си. Разговорите с Галатасарай вече са започнали, но към момента няма договорена окончателна сделка.


Великобритания
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