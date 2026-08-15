Лос Анджелис Лейкърс с нов собственик за рекордните 12,5 млрд. долара, има връзка с Тръмп

„Лос Анджелис Лейкърс“ са на път да сменят собствеността си в сделка, която може да се превърне в най-скъпата в историята на професионалния спорт. Клубът е оценен на 12,5 млрд. долара, а купувач е инвестиционна група, ръководена от американския предприемач Джош Къшнър и бившия ръководител на Disney Боб Айгър, предава Ройтерс.

Сумата значително надхвърля предишната оценка на франчайза, която преди около година беше около 10 млрд. долара. Така „Лейкърс“ затвърждават позицията си сред най-ценните спортни организации в света.

Джош Къшнър е основател и ръководител на инвестиционната компания Thrive Capital и е известен с вложенията си в технологичния сектор. Той е брат на Джаред Къшнър, който е зет на Доналд Тръмп.

Сделката за „Лейкърс“ все още трябва да бъде одобрена от Борда на управителите на НБА, преди да стане официална.