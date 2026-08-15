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Рейнджърс привлече 27 футболисти, но клубна легенда говори за „грубо лошо управление“

Рейнджърс привлече 27 футболисти, но клубна легенда говори за „грубо лошо управление“

15 Август, 2026 13:33 519 0

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  • анди халидей

Анди Халидей нападна шефовете: Толкова много решения бяха грешни

Рейнджърс привлече 27 футболисти, но клубна легенда говори за „грубо лошо управление“ - 1
Снимка: БГНЕС/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Рейнджърс се оказа под сериозна критика заради трансферната си политика, въпреки че клубът направи огромен брой промени в състава си, предава The Scottish Sun. Бившият футболист на шотландския гранд Анди Халидей определи случващото се като „грубо ниво на лошо управление“. Според него клубът е направил твърде много грешни решения в рамките на само няколко трансферни прозореца.

За последната година Рейнджърс е привлякъл 27 нови футболисти, но вместо стабилен състав резултатът е сериозен дисбаланс. Халидей посочи като пример факта, че в отбора има само един естествен ляв бек, докато на други позиции има прекалено много сходни футболисти.

Критиките идват в много неприятен момент. Рейнджърс има само една точка от първите си два мача в първенството, а отпадането от Лига Европа в третия квалификационен кръг допълнително увеличи напрежението около ръководството.

Особено показателен е провалът с трансфера на Кухайб Дриуеш. Клубът е бил готов да плати около 7 млн. паунда, но сделката не е била финализирана.

Според Халидей проблемът не е само в конкретните футболисти, а в цялостната философия на селекцията. Рейнджърс може да привлече още играчи, но въпросът е дали те действително ще подобрят отбора.

На този фон натискът върху ръководството расте, а огромният брой трансфери през последната година вече не се възприема като знак за амбиция, а като доказателство за липса на ясна стратегия.


Великобритания
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