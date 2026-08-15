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Атланта Юнайтед готви рекорден трансфер за Бреел Емболо

Атланта Юнайтед готви рекорден трансфер за Бреел Емболо

15 Август, 2026 09:48 482 0

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Клубът плаща $18 млн. за швейцарския национал

Атланта Юнайтед готви рекорден трансфер за Бреел Емболо - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Американският Атланта Юнайтед е близо до привличането на швейцарския нападател Бреел Емболо от френския Рен, предава Ройтерс. Според информацията сделката е на стойност около 18 млн. долара, което би поставило Емболо сред петте най-скъпи трансфера в историята на МЛС.

29-годишният нападател прекара последния сезон в Рен, където реализира 10 гола и направи три асистенции в 34 мача. Преди това е играл за Шалке 04, Борусия Мьонхенгладбах и Монако, а за Швейцария има 26 гола в 92 мача.

Интересното е, че Атланта в момента е на последното място в Източната конференция, което прави очакваната инвестиция още по-сериозна.


САЩ
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